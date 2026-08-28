Como fazer frango frito na air fryer macio por dentro e crocante por fora: veja o passo a passo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:00
Preparar frango frito na air fryer sem deixar a carne seca exige um bom equilíbrio entre acidez e gordura no tempero. Esta versão aposta na união de mostarda, gengibre fresco e limão, criando uma crosta dourada e cheia de sabor por fora, enquanto o interior permanece macio e suculento. É a pedida perfeita tanto para acompanhar o almoço quanto para servir como aperitivo em reuniões com amigos.
Receita de frango frito na air fryer
30g de alho
1 colher e meia (sopa) de sal
600g de pedaços de frango (use coxinha, tulipinha ou sobrecoxa)
120ml de suco de limão espremido na hora
2 colheres (sopa) de mostarda amarela
Pimenta-do-reino moída a gosto
1 colher e meia (sopa) de gengibre ralado
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
Prepare a base de alho: Em um pilão, amasse o alho com o sal até formar uma pasta consistente e reserve.
Tempere os pedaços: Em uma tigela grande, coloque o frango, o suco de limão, a mostarda, a pasta de alho, a pimenta-do-reino, o gengibre e o azeite. Misture muito bem com as mãos para garantir que o tempero envolva todas as peças.
Faça a marinada: Transfira o frango temperado para um saco plástico limpo ou pote com tampa e leve à geladeira por, no mínimo, 30 minutos (deixar de um dia para o outro eleva o sabor).
Asse na temperatura certa: Pré-aqueça a air fryer a 180°C. Disponha os pedaços de frango no cesto, sem amontoar, e deixe assar por 20 minutos.
Doure o outro lado: Abra o equipamento, vire os pedaços com a ajuda de um pegador e deixe por mais 20 minutos até que fiquem bem dourados e crocantes. Sirva acompanhado do seu molho favorito.
Dica extra: Para garantir uma textura ainda mais crocante, retire o excesso de líquido da marinada antes de colocar os pedaços no cesto. Caso queira variar, o frango pode ser servido com molho barbecue, maionese verde ou molho de pimenta artesanal.