HORA DO RANGO

Como fazer frango frito na air fryer macio por dentro e crocante por fora: veja o passo a passo

Receita une praticidade e uma combinação marcante de temperos para transformar cortes simples em um petisco irresistível

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:00

[Edicase]Frango frito crocante (Imagem: kckate16 | Shutterstock) Crédito: Imagem: kckate16 | Shutterstock

Preparar frango frito na air fryer sem deixar a carne seca exige um bom equilíbrio entre acidez e gordura no tempero. Esta versão aposta na união de mostarda, gengibre fresco e limão, criando uma crosta dourada e cheia de sabor por fora, enquanto o interior permanece macio e suculento. É a pedida perfeita tanto para acompanhar o almoço quanto para servir como aperitivo em reuniões com amigos.

Receita de frango frito na air fryer 1 de 8

Confira os ingredientes e o passo a passo completo:

Ingredientes:

30g de alho

1 colher e meia (sopa) de sal

600g de pedaços de frango (use coxinha, tulipinha ou sobrecoxa)

120ml de suco de limão espremido na hora

2 colheres (sopa) de mostarda amarela

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher e meia (sopa) de gengibre ralado

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Modo de preparo:

Prepare a base de alho: Em um pilão, amasse o alho com o sal até formar uma pasta consistente e reserve.

Tempere os pedaços: Em uma tigela grande, coloque o frango, o suco de limão, a mostarda, a pasta de alho, a pimenta-do-reino, o gengibre e o azeite. Misture muito bem com as mãos para garantir que o tempero envolva todas as peças.

Faça a marinada: Transfira o frango temperado para um saco plástico limpo ou pote com tampa e leve à geladeira por, no mínimo, 30 minutos (deixar de um dia para o outro eleva o sabor).

Asse na temperatura certa: Pré-aqueça a air fryer a 180°C. Disponha os pedaços de frango no cesto, sem amontoar, e deixe assar por 20 minutos.

Doure o outro lado: Abra o equipamento, vire os pedaços com a ajuda de um pegador e deixe por mais 20 minutos até que fiquem bem dourados e crocantes. Sirva acompanhado do seu molho favorito.