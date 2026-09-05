Como fazer geleia de morango caseira com consistência perfeita

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:00
Aprender como fazer geleia de morango caseira é a melhor forma de garantir um doce natural, fresco e livre de conservantes industriais no seu dia a dia. Com apenas três ingredientes e um cozimento simples, você transforma a fruta em uma geleia cheia de sabor e com a textura ideal para realçar o café da manhã ou incrementar sobremesas especiais.
Além do morango: 6 frutas perfeitas para fazer geleia caseira
450 g de morangos frescos;
1 xícara (chá) de açúcar;
Caldo de ½ limão.
Comece higienizando bem os morangos em água corrente para remover as impurezas. Em seguida, retire os cabos e as folhas de cada fruta e pique os morangos em pedaços pequenos ou amasse-os grosseiramente com o auxílio de um garfo, dependendo de quanto pedaçuda você prefere a textura final da geleia.
Em uma panela grande e funda, junte os morangos, o açúcar e o caldo de limão. Leve ao fogo médio e mexa sem parar até que todos os cristais de açúcar se dissolvam por completo no suco da fruta. Assim que a mistura estiver homogênea, aumente o fogo para médio-alto e aguarde ferver.
Após alcançar a fervura, reduza a chama para fogo baixo, evitando que a calda borbulhe demais e transborde da panela. Deixe a geleia apurar por cerca de 30 a 40 minutos, mexendo de tempos em tempos para que não grude nem queime no fundo. Durante esse processo, use uma colher para retirar com cuidado a espuma branca que vai subindo para a superfície.
A geleia estará pronta quando estiver encorpada e atingir o ponto desejado. Para testar, faça o teste do pires: coloque uma pequena quantidade da calda quente em um prato frio e aguarde alguns segundos. Se ela firmar ao esfriar e não escorrer como água, pode desligar o fogo.
Por fim, com a panela recém-saída do fogão, despeje a geleia ainda bem quente em potes de vidro previamente esterilizados. Feche os potes com as tampas imediatamente para garantir a vedação correta e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente antes de guardar.
A geleia fechada dura até 2 meses em temperatura ambiente (a vácuo) ou até 6 meses no congelador. Após aberto, mantenha sob refrigeração e consuma em até 1 mês.