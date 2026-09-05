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Como fazer geleia de morango caseira com consistência perfeita

Com apenas 3 ingredientes e sem conservantes, aprenda a acertar o ponto ideal do doce para o seu café da manhã ou sobremesas

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:00

Geleia de morango é o acompanhamento perfeito para o seu café da manhã
Geleia de morango é o acompanhamento perfeito para o seu café da manhã Crédito: Imagem gerada por IA

Aprender como fazer geleia de morango caseira é a melhor forma de garantir um doce natural, fresco e livre de conservantes industriais no seu dia a dia. Com apenas três ingredientes e um cozimento simples, você transforma a fruta em uma geleia cheia de sabor e com a textura ideal para realçar o café da manhã ou incrementar sobremesas especiais.

Além do morango: 6 frutas perfeitas para fazer geleia caseira

Uvas: Com seu sabor doce e rico, a geleia de uva é ótima para recheios de bolos e tortas. Experimente também com queijos macios. por Imagem gerada por IA
Mirtilos: Cheia de antioxidantes, a geleia de mirtilo tem um sabor único e levemente adocicado. por
Maracujá: Uma opção azedinha e com um aroma intenso. Ótima para dar um toque especial a sobremesas e misturar no iogurte. por Imagem: Valentyn Volkov | Shutterstock
Frutas Vermelhas Mistas: Uma combinação deliciosa de morangos, framboesas, mirtilos e amoras. Ótima para torradas, iogurte e granola. por Imagem: Boule | Shutterstock
Pêssego: Com seu sabor doce e delicado, a geleia de pêssego é ótima para torradas e bolos simples. por Divulgação
Laranja: Uma geleia vibrante e com um toque amargo característico da casca. Perfeita para dar um sabor especial a pratos salgados, como frango ou pato assado. por Gaby Da Silva / Pexels
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Uvas: Com seu sabor doce e rico, a geleia de uva é ótima para recheios de bolos e tortas. Experimente também com queijos macios. por Imagem gerada por IA

Ingredientes

450 g de morangos frescos;

1 xícara (chá) de açúcar;

Caldo de ½ limão.

Modo de Preparo

Comece higienizando bem os morangos em água corrente para remover as impurezas. Em seguida, retire os cabos e as folhas de cada fruta e pique os morangos em pedaços pequenos ou amasse-os grosseiramente com o auxílio de um garfo, dependendo de quanto pedaçuda você prefere a textura final da geleia.

Em uma panela grande e funda, junte os morangos, o açúcar e o caldo de limão. Leve ao fogo médio e mexa sem parar até que todos os cristais de açúcar se dissolvam por completo no suco da fruta. Assim que a mistura estiver homogênea, aumente o fogo para médio-alto e aguarde ferver.

Após alcançar a fervura, reduza a chama para fogo baixo, evitando que a calda borbulhe demais e transborde da panela. Deixe a geleia apurar por cerca de 30 a 40 minutos, mexendo de tempos em tempos para que não grude nem queime no fundo. Durante esse processo, use uma colher para retirar com cuidado a espuma branca que vai subindo para a superfície.

A geleia estará pronta quando estiver encorpada e atingir o ponto desejado. Para testar, faça o teste do pires: coloque uma pequena quantidade da calda quente em um prato frio e aguarde alguns segundos. Se ela firmar ao esfriar e não escorrer como água, pode desligar o fogo.

Por fim, com a panela recém-saída do fogão, despeje a geleia ainda bem quente em potes de vidro previamente esterilizados. Feche os potes com as tampas imediatamente para garantir a vedação correta e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente antes de guardar.

A geleia fechada dura até 2 meses em temperatura ambiente (a vácuo) ou até 6 meses no congelador. Após aberto, mantenha sob refrigeração e consuma em até 1 mês.

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