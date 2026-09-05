RECEITA

Como fazer geleia de morango caseira com consistência perfeita

Com apenas 3 ingredientes e sem conservantes, aprenda a acertar o ponto ideal do doce para o seu café da manhã ou sobremesas

Kamila Macedo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:00

Geleia de morango é o acompanhamento perfeito para o seu café da manhã Crédito: Imagem gerada por IA

Aprender como fazer geleia de morango caseira é a melhor forma de garantir um doce natural, fresco e livre de conservantes industriais no seu dia a dia. Com apenas três ingredientes e um cozimento simples, você transforma a fruta em uma geleia cheia de sabor e com a textura ideal para realçar o café da manhã ou incrementar sobremesas especiais.

Além do morango: 6 frutas perfeitas para fazer geleia caseira 1 de 6

Ingredientes

450 g de morangos frescos;

1 xícara (chá) de açúcar;

Caldo de ½ limão.

Modo de Preparo

Comece higienizando bem os morangos em água corrente para remover as impurezas. Em seguida, retire os cabos e as folhas de cada fruta e pique os morangos em pedaços pequenos ou amasse-os grosseiramente com o auxílio de um garfo, dependendo de quanto pedaçuda você prefere a textura final da geleia.

Em uma panela grande e funda, junte os morangos, o açúcar e o caldo de limão. Leve ao fogo médio e mexa sem parar até que todos os cristais de açúcar se dissolvam por completo no suco da fruta. Assim que a mistura estiver homogênea, aumente o fogo para médio-alto e aguarde ferver.

Após alcançar a fervura, reduza a chama para fogo baixo, evitando que a calda borbulhe demais e transborde da panela. Deixe a geleia apurar por cerca de 30 a 40 minutos, mexendo de tempos em tempos para que não grude nem queime no fundo. Durante esse processo, use uma colher para retirar com cuidado a espuma branca que vai subindo para a superfície.

A geleia estará pronta quando estiver encorpada e atingir o ponto desejado. Para testar, faça o teste do pires: coloque uma pequena quantidade da calda quente em um prato frio e aguarde alguns segundos. Se ela firmar ao esfriar e não escorrer como água, pode desligar o fogo.

Por fim, com a panela recém-saída do fogão, despeje a geleia ainda bem quente em potes de vidro previamente esterilizados. Feche os potes com as tampas imediatamente para garantir a vedação correta e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente antes de guardar.