Como fazer limonada suíça cremosa no liquidificador: bebida refrescante fica pronta em 2 minutos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 15:00
Fazer uma limonada suíça cremosa sem amargar é simples e depende de dois truques: retirar a parte branca do meio do limão e usar apenas a função pulsar do liquidificador por poucos segundos com água gelada, gelo e leite condensado antes de coar.
Veja como fazer uma limonada suíça cremosa
2 limões de casca lisa
500 ml de água gelada
4 colheres (sopa) de leite condensado (ou 3 de açúcar)
6 pedras de gelo
Lave os limões, corte as pontas e fatie cada um em quatro partes.
Retire a parte branca central e as sementes.
Coloque no liquidificador com a água, o leite condensado e o gelo.
Bata no botão pulsar de 4 a 5 vezes rápidas (cerca de 5 segundos).
Coe na peneira e sirva.