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Como fazer limonada suíça cremosa no liquidificador: bebida refrescante fica pronta em 2 minutos

O jeito errado de fazer pode deixar o suco de limão amargando na boca

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 15:00

Limonada suíça
Limonada suíça Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer uma limonada suíça cremosa sem amargar é simples e depende de dois truques: retirar a parte branca do meio do limão e usar apenas a função pulsar do liquidificador por poucos segundos com água gelada, gelo e leite condensado antes de coar.

Veja como fazer uma limonada suíça cremosa

Fazer uma limonada suíça cremosa sem amargar é simples e depende de dois truques: por Imagem gerada por inteligência artificial
1. retirar a parte branca do meio do limão  por Imagem gerada por inteligência artificial
2. usar apenas a função pulsar do liquidificador por poucos segundos com água gelada, gelo e leite condensado antes de coar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Lave os limões, corte as pontas e fatie cada um em quatro partes. por Imagem gerada por inteligência artificial
Retire a parte branca central e as sementes. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque no liquidificador com a água, o leite condensado e o gelo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Bata no botão pulsar de 4 a 5 vezes rápidas (cerca de 5 segundos). por Imagem gerada por inteligência artificial
Coe na peneira e sirva. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Fazer uma limonada suíça cremosa sem amargar é simples e depende de dois truques: por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes:

2 limões de casca lisa

500 ml de água gelada

4 colheres (sopa) de leite condensado (ou 3 de açúcar)

6 pedras de gelo

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  • Modo de preparo:

Lave os limões, corte as pontas e fatie cada um em quatro partes.

Retire a parte branca central e as sementes.

Coloque no liquidificador com a água, o leite condensado e o gelo.

Bata no botão pulsar de 4 a 5 vezes rápidas (cerca de 5 segundos).

Coe na peneira e sirva.

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