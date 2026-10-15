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Como fazer macarrão al dente perfeito sem empapar e sem errar o ponto: veja dicas para a massa absorver o molho

Entenda por que a gordura no cozimento impede o molho de grudar na massa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:00

Macarrão integral com molho de tomate e manjericão (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock)
Macarrão integral com molho de tomate e manjericão Crédito: Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock

Um dos erros mais comuns na cozinha é despejar um fio de óleo ou azeite na água de cozimento da massa achando que isso vai impedir o macarrão de grudar. Esse hábito cria uma película gordurosa ao redor dos fios que faz qualquer molho escorregar para o fundo do prato em vez de envolver a massa.

O verdadeiro segredo do macarrão no ponto está no volume de água fervente e na quantidade exata de sal. Com espaço para a massa circular livremente durante a fervura, o amido se cozinha de forma uniforme, garantindo textura firme ao morder e uma massa molhuda.

Veja como fazer macarrão al dente perfeito sem empapar

Um dos erros mais comuns na cozinha é despejar um fio de óleo ou azeite na água de cozimento da massa achando que isso vai impedir o macarrão de grudar. Esse hábito cria uma película gordurosa ao redor dos fios que faz qualquer molho escorregar para o fundo do prato em vez de envolver a massa. por
O verdadeiro segredo do macarrão no ponto está no volume de água fervente e na quantidade exata de sal. Com espaço para a massa circular livremente durante a fervura, o amido se cozinha de forma uniforme, garantindo textura firme ao morder e uma massa molhuda. por Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock
Ingredientes: 500g de macarrão de grano duro (espaguete, penne ou fusilli), 5 litros de água limpa (regra de 1 litro para cada 100g de massa), 50g de sal grosso ou fino (1 colher de sopa bem cheia) por
Modo de preparo: Encha uma panela funda com os 5 litros de água e leve ao fogo alto com a tampa até ferver com bolhas grandes. por Imagem: KANGIITALY | Shutterstock
Modo de preparo: Adicione o sal apenas quando a água já estiver fervendo, nunca antes (a água ferve mais rápido sem o sal). por
Modo de preparo: Coloque a massa de uma só vez na água fervendo; se for massa longa como espaguete, não quebre: apoie na água e empurre devagar com uma escumadeira conforme ela for amolecendo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Cozinhe em panela destampada, mexendo nos primeiros dois minutos para evitar que grude no fundo. por Divulgação
Modo de preparo: Verifique as instruções da embalagem e retire a massa 1 a 2 minutos antes do tempo indicado caso vá misturar com molho quente na frigideira. por Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
Modo de preparo: Escorra a massa reservando meia concha da água do cozimento para emulsionar o molho e nunca lave a massa cozida em água corrente. por Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock
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Um dos erros mais comuns na cozinha é despejar um fio de óleo ou azeite na água de cozimento da massa achando que isso vai impedir o macarrão de grudar. Esse hábito cria uma película gordurosa ao redor dos fios que faz qualquer molho escorregar para o fundo do prato em vez de envolver a massa. por

Ingredientes

500g de macarrão de grano duro (espaguete, penne ou fusilli)

5 litros de água limpa (regra de 1 litro para cada 100g de massa)

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50g de sal grosso ou fino (1 colher de sopa bem cheia)

Modo de preparo

Encha uma panela funda com os 5 litros de água e leve ao fogo alto com a tampa até ferver com bolhas grandes.

Adicione o sal apenas quando a água já estiver fervendo, nunca antes (a água ferve mais rápido sem o sal).

Coloque a massa de uma só vez na água fervendo; se for massa longa como espaguete, não quebre: apoie na água e empurre devagar com uma escumadeira conforme ela for amolecendo.

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Cozinhe em panela destampada, mexendo nos primeiros dois minutos para evitar que grude no fundo.

Verifique as instruções da embalagem e retire a massa 1 a 2 minutos antes do tempo indicado caso vá misturar com molho quente na frigideira.

Escorra a massa reservando meia concha da água do cozimento para emulsionar o molho e nunca lave a massa cozida em água corrente.

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