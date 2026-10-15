Como fazer macarrão al dente perfeito sem empapar e sem errar o ponto: veja dicas para a massa absorver o molho

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11:00
Um dos erros mais comuns na cozinha é despejar um fio de óleo ou azeite na água de cozimento da massa achando que isso vai impedir o macarrão de grudar. Esse hábito cria uma película gordurosa ao redor dos fios que faz qualquer molho escorregar para o fundo do prato em vez de envolver a massa.
O verdadeiro segredo do macarrão no ponto está no volume de água fervente e na quantidade exata de sal. Com espaço para a massa circular livremente durante a fervura, o amido se cozinha de forma uniforme, garantindo textura firme ao morder e uma massa molhuda.
Veja como fazer macarrão al dente perfeito sem empapar
Ingredientes
500g de macarrão de grano duro (espaguete, penne ou fusilli)
5 litros de água limpa (regra de 1 litro para cada 100g de massa)
50g de sal grosso ou fino (1 colher de sopa bem cheia)
Modo de preparo
Encha uma panela funda com os 5 litros de água e leve ao fogo alto com a tampa até ferver com bolhas grandes.
Adicione o sal apenas quando a água já estiver fervendo, nunca antes (a água ferve mais rápido sem o sal).
Coloque a massa de uma só vez na água fervendo; se for massa longa como espaguete, não quebre: apoie na água e empurre devagar com uma escumadeira conforme ela for amolecendo.
Cozinhe em panela destampada, mexendo nos primeiros dois minutos para evitar que grude no fundo.
Verifique as instruções da embalagem e retire a massa 1 a 2 minutos antes do tempo indicado caso vá misturar com molho quente na frigideira.
Escorra a massa reservando meia concha da água do cozimento para emulsionar o molho e nunca lave a massa cozida em água corrente.