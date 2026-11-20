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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:00
O macarrão alho e óleo parece simples, mas é muito fácil errar e acabar com o alho queimado e amargo ou a massa seca. O segredo para deixar o prato cremoso como o de restaurante está na própria água do cozimento e no controle do fogo para não passar do ponto.
Aprenda a fazer um macarrão alho e óleo perfeito
400 g de espaguete (de preferência de grano duro)
6 dentes de alho cortados em lâminas bem finas
Meia xícara de azeite de oliva extravirgem
1 concha da água do cozimento do macarrão
1 pimenta dedo-de-moça sem sementes bem picadinha (opcional)
3 colheres de sopa de salsinha fresca picada
Sal a gosto
Em uma panela grande com bastante água fervente e salgada, coloque o espaguete para cozinhar até atingir o ponto al dente (firme ao morder).
Enquanto a massa cozinha, coloque o azeite e o alho em uma frigideira larga com o fogo ainda desligado.
Ligue em fogo baixo e deixe o alho fritar lentamente até atingir uma cor levemente dourada. Se usar pimenta dedo-de-moça, junte agora e mexa por 30 segundos.
Retire meia concha da água fervente da panela do macarrão e despeje com cuidado na frigideira do alho.
Mexa a frigideira em círculos para que a água e o azeite formem um molho esbranquiçado e cremoso.
Escorra o macarrão e jogue para dentro da frigideira com o molho.
Misture por 1 minuto em fogo médio para a massa absorver o molho.
Desligue, junte a salsinha fresca picada e sirva na hora bem quente.