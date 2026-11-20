HORA DO RANGO

Como fazer macarrão alho e óleo perfeito: segredo de restaurante para o alho não amargar

Truque deixa a massa brilhante e bem encorpada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11:00

Macarrão alho e óleo Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O macarrão alho e óleo parece simples, mas é muito fácil errar e acabar com o alho queimado e amargo ou a massa seca. O segredo para deixar o prato cremoso como o de restaurante está na própria água do cozimento e no controle do fogo para não passar do ponto.

Confira o passo a passo para acertar a receita:

Aprenda a fazer um macarrão alho e óleo perfeito 1 de 8

Ingredientes:

400 g de espaguete (de preferência de grano duro)

6 dentes de alho cortados em lâminas bem finas

Meia xícara de azeite de oliva extravirgem

1 concha da água do cozimento do macarrão

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes bem picadinha (opcional)

3 colheres de sopa de salsinha fresca picada

Sal a gosto

Modo de Preparo:

Em uma panela grande com bastante água fervente e salgada, coloque o espaguete para cozinhar até atingir o ponto al dente (firme ao morder).

Enquanto a massa cozinha, coloque o azeite e o alho em uma frigideira larga com o fogo ainda desligado.

Ligue em fogo baixo e deixe o alho fritar lentamente até atingir uma cor levemente dourada. Se usar pimenta dedo-de-moça, junte agora e mexa por 30 segundos.

Retire meia concha da água fervente da panela do macarrão e despeje com cuidado na frigideira do alho.

Mexa a frigideira em círculos para que a água e o azeite formem um molho esbranquiçado e cremoso.

Escorra o macarrão e jogue para dentro da frigideira com o molho.

Misture por 1 minuto em fogo médio para a massa absorver o molho.