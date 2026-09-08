RECEITA

Como fazer pizza na Air Fryer com massa crocante por fora e macia por dentro

Preparo simples rende dois discos sem precisar de tempo de fermentação

Kamila Macedo

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 17:11

A pizza caseira na Air Fryer não precisa de fermentação longa Crédito: Shutterstock

Quer cozinhar algo especial para o jantar? Uma pizza caseira feita na Air Fryer é uma excelente opção. Com preparo simples e rendimento de até dois discos, essa receita é prática, não precisa fermentar e ainda garante o resultado perfeito: crocante por fora, macia por dentro e com sabor irresistível.

O recheio fica a seu critério. Desde que seja mantida a base clássica de molho de tomate e queijo, você pode usar a criatividade e caprichar na escolha dos sabores.

7 sugestões de recheios para transformar sua pizza de Air Fryer 1 de 7

Ingredientes

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

½ colher (chá) de fermento em pó;

½ colher (chá) de sal;

1 colher (sopa) de azeite;

⅓ de xícara (chá) de água;

Farinha de trigo para polvilhar a bancada.

Modo de preparo

O tempo de preparo é aproximadamente 1h e rende até duas porções.

Em uma tigela média, misture a farinha, o fermento e o sal. Abra uma cavidade no centro e adicione a água e o azeite. Comece misturando com o dedo indicador, do centro para fora, até que a farinha absorva totalmente os líquidos. Transfira a massa para a bancada levemente enfarinhada e sove por cerca de 5 minutos, até obter uma textura lisa. Evite polvilhar excesso de farinha, pois isso pode endurecer e ressecar a massa.

Modele a massa em formato de cilindro e, com uma faca ou espátula de padeiro, divida em dois pedaços iguais. Modele cada parte em formato de bolinha e cubra com um pano de prato úmido ou plástico-filme para evitar o ressecamento. Deixe a massa descansar por cerca de 10 minutos enquanto prepara o molho e os ingredientes da cobertura; esse tempo é suficiente para o glúten relaxar e facilitar a abertura dos discos.

Preaqueça a Air Fryer a 200 ºC e programe o aparelho para assar por 20 minutos. Polvilhe a bancada com um pouco de farinha e, utilizando as mãos, abra uma porção da massa até formar um disco de 16 cm de diâmetro. Pressione o centro com as pontas dos dedos para formar uma borda mais alta e estique levemente com as duas mãos para ajustar a circunferência.

Transfira a massa para um disco de papel próprio para Air Fryer ou papel-manteiga cortado, o que facilita o manuseio no cesto sem perder o formato. Com um garfo, faça furos por toda a superfície da massa, com exceção da borda, para evitar que o disco estufe ao pré-assar. Coloque um disco por vez na Air Fryer para pré-assar durante 6 minutos.