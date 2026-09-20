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Como fazer purê de batata cremoso sem erro

Receita simples leva poucos ingredientes e é uma opção prática para acompanhar o almoço ou jantar

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 08:30

Saiba como fazer purê de batata cremoso
Saiba como fazer purê de batata cremoso Crédito: Reprodução | Tudo Gostoso

O purê de batata é daqueles acompanhamentos que combinam com praticamente qualquer refeição. Cremoso, fácil de preparar e feito com ingredientes que costumam estar presentes em casa, ele pode acompanhar carnes, frango e outros pratos do dia a dia.

Apesar de parecer simples, alguns cuidados fazem diferença para conseguir um purê bem cremoso e sem aquela textura pesada ou cheia de grumos. O tipo de batata, o cozimento e a maneira de incorporar os ingredientes estão entre os principais pontos de atenção.

Melhor purê de batatas do mundo

Melhor purê de batatas do mundo por Reprodução
Melhor purê de batatas do mundo por Reprodução
Melhor purê de batatas do mundo por Reprodução
Melhor purê de batatas do mundo por Reprodução
Melhor purê de batatas do mundo por Reprodução
Melhor purê de batatas do mundo por Reprodução
1 de 6
Melhor purê de batatas do mundo por Reprodução

Ingredientes

1 kg de batatas

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Noz-moscada a gosto (opcional)

Modo de preparo

Descasque as batatas e corte-as em pedaços de tamanho semelhante. Coloque-as em uma panela com água e uma pitada de sal e leve ao fogo até ficarem bem macias.

Escorra toda a água e, enquanto as batatas ainda estiverem quentes, amasse-as até formar um purê. Esse processo pode ser feito com um espremedor ou garfo.

Em outra panela, aqueça o leite sem deixar ferver. Em seguida, coloque a manteiga junto às batatas amassadas e misture bem.

Acrescente o leite aos poucos, mexendo continuamente até alcançar a consistência desejada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e, se quiser, uma pitada de noz-moscada.

Qual é o segredo para fazer um purê de batata cremoso?

Um dos principais cuidados é não deixar as batatas encharcadas. Depois do cozimento, é importante escorrer bem a água antes de amassá-las. O excesso de líquido pode deixar o purê aguado e dificultar a obtenção de uma textura cremosa.

Outro truque é acrescentar o leite aos poucos e sempre aquecido. Assim, é possível controlar melhor a consistência e evitar que o purê fique líquido demais.

Também é importante amassar as batatas enquanto ainda estão quentes. Depois de frias, elas ficam mais difíceis de trabalhar e podem resultar em um purê mais pesado.

O resultado é um acompanhamento cremoso e versátil, que pode ser servido imediatamente com carnes, frango, peixe ou até mesmo utilizado como base para outras receitas.

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