RECEITA

Como fazer purê de batata cremoso sem erro

Receita simples leva poucos ingredientes e é uma opção prática para acompanhar o almoço ou jantar

Felipe Sena

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 08:30

Saiba como fazer purê de batata cremoso Crédito: Reprodução | Tudo Gostoso

O purê de batata é daqueles acompanhamentos que combinam com praticamente qualquer refeição. Cremoso, fácil de preparar e feito com ingredientes que costumam estar presentes em casa, ele pode acompanhar carnes, frango e outros pratos do dia a dia.

Apesar de parecer simples, alguns cuidados fazem diferença para conseguir um purê bem cremoso e sem aquela textura pesada ou cheia de grumos. O tipo de batata, o cozimento e a maneira de incorporar os ingredientes estão entre os principais pontos de atenção.

Melhor purê de batatas do mundo 1 de 6

Ingredientes

1 kg de batatas

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Noz-moscada a gosto (opcional)

Modo de preparo

Descasque as batatas e corte-as em pedaços de tamanho semelhante. Coloque-as em uma panela com água e uma pitada de sal e leve ao fogo até ficarem bem macias.

Escorra toda a água e, enquanto as batatas ainda estiverem quentes, amasse-as até formar um purê. Esse processo pode ser feito com um espremedor ou garfo.

Em outra panela, aqueça o leite sem deixar ferver. Em seguida, coloque a manteiga junto às batatas amassadas e misture bem.

Acrescente o leite aos poucos, mexendo continuamente até alcançar a consistência desejada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e, se quiser, uma pitada de noz-moscada.

Qual é o segredo para fazer um purê de batata cremoso?

Um dos principais cuidados é não deixar as batatas encharcadas. Depois do cozimento, é importante escorrer bem a água antes de amassá-las. O excesso de líquido pode deixar o purê aguado e dificultar a obtenção de uma textura cremosa.

Outro truque é acrescentar o leite aos poucos e sempre aquecido. Assim, é possível controlar melhor a consistência e evitar que o purê fique líquido demais.

Também é importante amassar as batatas enquanto ainda estão quentes. Depois de frias, elas ficam mais difíceis de trabalhar e podem resultar em um purê mais pesado.