HORA DO RANGO

Como fazer suco cremoso perfeito: segredo de lanchonete para não precisar coar

Receita rápida fica pronta em menos de cinco minutos e mistura fruta madura, água gelada e um toque picante

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:00

Suco cremoso de manga com gengibre Crédito: Imagem gerada por Inteligência Artificial

Famoso nos cardápios de casas de sucos naturais, o suco cremoso de manga com gengibre pode ser feito em casa em poucos minutos com itens simples. O segredo para deixar a bebida aveludada sem precisar coar é usar uma manga bem madura e ralar o gengibre antes de bater.

Aprenda a fazer um suco cremoso sem precisar coar 1 de 8

Ingredientes

1 manga grande e madura picada

400 ml de água filtrada bem gelada

1 pedaço pequeno de gengibre fresco descascado (cerca de 1 cm)

Suco de meio limão-taiti

1 xícara (chá) de pedras de gelo

Modo de Preparo

Coloque os pedaços de manga madura e a água gelada no copo do liquidificador.

Rale o pedaço de gengibre direto dentro do liquidificador e esprema o suco de limão.

Acrescente as pedras de gelo e bata em velocidade alta por cerca de 1 minuto até ficar bem cremoso.