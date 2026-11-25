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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:00
Famoso nos cardápios de casas de sucos naturais, o suco cremoso de manga com gengibre pode ser feito em casa em poucos minutos com itens simples. O segredo para deixar a bebida aveludada sem precisar coar é usar uma manga bem madura e ralar o gengibre antes de bater.
Aprenda a fazer um suco cremoso sem precisar coar
1 manga grande e madura picada
400 ml de água filtrada bem gelada
1 pedaço pequeno de gengibre fresco descascado (cerca de 1 cm)
Suco de meio limão-taiti
1 xícara (chá) de pedras de gelo
Coloque os pedaços de manga madura e a água gelada no copo do liquidificador.
Rale o pedaço de gengibre direto dentro do liquidificador e esprema o suco de limão.
Acrescente as pedras de gelo e bata em velocidade alta por cerca de 1 minuto até ficar bem cremoso.
Sirva como preferir.