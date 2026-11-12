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Como fazer tilápia no forno sem juntar água: almoço de 15 minutos tem crostinha crocante de queijo

Saiba o segredo para o peixe assar sem desmanchar e sem empapar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:00

Filé de tilápia
Filé de tilápia Crédito: Imagem gerada por inteligência artificical

Cansado de preparar peixe assado e terminar com a travessa cheia de água? A tilápia é um peixe delicada e exige apenas dois truques fáceis para não empapar no forno: secar a carne com papel-toalha e evitar o suco de limão no tempero. Cobrindo os filés com uma farofinha de queijo e ervas, você garante um prato crocante por fora, macio por dentro e pronto em 15 minutos, sem sujeira no fogão e sem cheiro forte pela casa.

Veja como fazer filé de tilápia com crosta de queijo

Pré-aqueça o forno a 200 °C ou aqueça a airfryer a 180 °C. por Imagem gerada por inteligência artificical
Seque muito bem cada filé de tilápia com papel-toalha dos dois lados. por Imagem gerada por inteligência artificical
 Unte uma travessa refratária com um fio de azeite e acomode os filés lado a lado, sem sobrepor. por Imagem gerada por inteligência artificical
Em uma tigela pequena, misture o queijo ralado, a farinha de rosca, as duas colheres de azeite e a salsinha até formar uma farofa úmida. por Imagem gerada por inteligência artificical
Espalhe essa crosta por cima de cada filé, pressionando levemente com as costas de uma colher para firmar. por Imagem gerada por inteligência artificical
Leve ao forno a 200 °C por cerca de 15 minutos (ou na airfryer por 10 a 12 minutos) até o topo ficar bem gratinado e dourado. Sirva em seguida na própria travessa.   por Imagem gerada por inteligência artificical
Sirva como preferir.  por Imagem gerada por inteligência artificical
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Pré-aqueça o forno a 200 °C ou aqueça a airfryer a 180 °C. por Imagem gerada por inteligência artificical

  • Ingredientes:

500 g de filés de tilápia (ou pescada branca) limpos

1 xícara de queijo parmesão ou meia cura ralado fino

2 colheres de sopa de farinha de rosca

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho ralado bem fino

Raspas da casca de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Salsinha picada a gosto

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  • Modo de fazer:

Pré-aqueça o forno a 200 °C ou aqueça a airfryer a 180 °C.

Seque muito bem cada filé de tilápia com papel-toalha dos dois lados.

Tempere os filés com sal, pimenta-do-reino, o dente de alho ralado e as raspas de limão.

Unte uma travessa refratária com um fio de azeite e acomode os filés lado a lado, sem sobrepor.

Em uma tigela pequena, misture o queijo ralado, a farinha de rosca, as duas colheres de azeite e a salsinha até formar uma farofa úmida.

Espalhe essa crosta por cima de cada filé, pressionando levemente com as costas de uma colher para firmar.

Leve ao forno a 200 °C por cerca de 15 minutos (ou na airfryer por 10 a 12 minutos) até o topo ficar bem gratinado e dourado. Sirva em seguida na própria travessa.

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