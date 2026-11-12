Como fazer tilápia no forno sem juntar água: almoço de 15 minutos tem crostinha crocante de queijo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 11:00
Cansado de preparar peixe assado e terminar com a travessa cheia de água? A tilápia é um peixe delicada e exige apenas dois truques fáceis para não empapar no forno: secar a carne com papel-toalha e evitar o suco de limão no tempero. Cobrindo os filés com uma farofinha de queijo e ervas, você garante um prato crocante por fora, macio por dentro e pronto em 15 minutos, sem sujeira no fogão e sem cheiro forte pela casa.
Veja como fazer filé de tilápia com crosta de queijo
500 g de filés de tilápia (ou pescada branca) limpos
1 xícara de queijo parmesão ou meia cura ralado fino
2 colheres de sopa de farinha de rosca
2 colheres de sopa de azeite de oliva
1 dente de alho ralado bem fino
Raspas da casca de 1 limão
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Salsinha picada a gosto
Pré-aqueça o forno a 200 °C ou aqueça a airfryer a 180 °C.
Seque muito bem cada filé de tilápia com papel-toalha dos dois lados.
Tempere os filés com sal, pimenta-do-reino, o dente de alho ralado e as raspas de limão.
Unte uma travessa refratária com um fio de azeite e acomode os filés lado a lado, sem sobrepor.
Em uma tigela pequena, misture o queijo ralado, a farinha de rosca, as duas colheres de azeite e a salsinha até formar uma farofa úmida.
Espalhe essa crosta por cima de cada filé, pressionando levemente com as costas de uma colher para firmar.
Leve ao forno a 200 °C por cerca de 15 minutos (ou na airfryer por 10 a 12 minutos) até o topo ficar bem gratinado e dourado. Sirva em seguida na própria travessa.