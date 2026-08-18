LUTO NA TELEVISÃO

Como foram os últimos momentos de Glória Menezes antes da morte aos 91 anos

Atriz morreu aos 91 anos, nesta terça-feira (18), por causas naturais, segundo o assistente pessoal da artista

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:12

Glória Menezes morreu aos 91 anos, no Rio de Janeiro, acompanhada do filho Tarcísio Filho. Crédito: Reprodução/Infoglobo

Glória Menezes morreu aos 91 anos, nesta terça-feira (18), no apartamento onde morava, no Rio de Janeiro. A atriz estava acompanhada do filho Tarcísio Filho no momento da morte, segundo informou o assistente pessoal da artista, Tadeu Lima, à revista Quem.

De acordo com o profissional, Glória morreu por volta das 14h, por causas naturais. Ela havia enfrentado uma pneumonia recentemente e estava perto de completar 92 anos. “Dona Glória faleceu hoje, de causas naturais, no apartamento dela no Rio de Janeiro, por volta das 14 horas. Tarcisinho estava com ela”, afirmou Tadeu.

Glória Menezes 1 de 8

A atriz era mãe de três filhos: João Paulo Brito, Maria Amélia Brito e Tarcísio Filho. Os dois primeiros nasceram de um relacionamento anterior.

Tarcísio Filho é o único filho de Glória com o ator Tarcísio Meira, com quem ela foi casada por quase 60 anos. O casal se tornou um dos mais conhecidos da televisão brasileira e permaneceu junto até a morte do ator, em 2021.

Assim como os pais, Tarcísio Filho também seguiu carreira artística. Nascido em São Paulo, em 1964, ele começou a trabalhar na televisão ainda jovem e participou de produções como Coração Alado, Pantanal, Renascer, Éramos Seis e Verdades Secretas.