Como funciona e quanto custa o internato escolhido por Adriane Galisteu para o filho na Suíça

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Heider Sacramento
Alô Alô Bahia
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 23:34
Aos 16 anos, Vittorio, filho de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice, deixou o Brasil para estudar em um internato na Suíça. O adolescente vai viver no próprio campus da escola durante o período letivo, em uma rotina que combina estudos, moradia e atividades extracurriculares.
A despedida emocionou Adriane, que compartilhou registros do momento nas redes sociais. A apresentadora afirmou que reconhece o privilégio e a oportunidade oferecidos ao filho, mas admitiu que a distância torna a experiência difícil para uma mãe.
O modelo adotado pela família é conhecido como boarding school, formato em que os estudantes moram dentro da própria instituição enquanto frequentam as aulas. A rotina inclui atividades acadêmicas, esportivas e de convivência com jovens de diferentes países.
Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça
A experiência é diferente de um intercâmbio tradicional. Em vez de morar com uma família anfitriã ou em uma residência separada, o aluno vive no mesmo ambiente onde estuda, com uma programação organizada pela escola.
Segundo informações divulgadas pela instituição, a anuidade para estudantes em regime de internato gira em torno de R$ 750 mil. O valor não inclui despesas como material escolar, passagens aéreas e gastos pessoais.
Nas redes sociais, Adriane escreveu que o período longe de casa deve ajudar Vittorio a “crescer, descobrir o mundo e, principalmente, descobrir a si mesmo”. A apresentadora também afirmou que sente orgulho da nova fase do filho, apesar da saudade.
A mudança também repercutiu entre amigas famosas de Adriane. Ticiane Pinheiro, Eliana, Viviane Araujo, Romana Novais e Astrid Fontenelle estiveram entre as personalidades que comentaram a despedida e desejaram sorte ao adolescente na nova etapa.