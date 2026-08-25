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Como funciona e quanto custa o internato escolhido por Adriane Galisteu para o filho na Suíça

Aos 16 anos, filho de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice deixa o Brasil para estudar em internato na Suíça, onde terá uma rotina de estudos, moradia e atividades extracurriculares



Heider Sacramento

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 23:34

Aos 16 anos, Vittorio inicia uma nova fase longe do Brasil, estudando em um internato na Suíça Crédito: Reprodução

Aos 16 anos, Vittorio, filho de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice, deixou o Brasil para estudar em um internato na Suíça. O adolescente vai viver no próprio campus da escola durante o período letivo, em uma rotina que combina estudos, moradia e atividades extracurriculares.

A despedida emocionou Adriane, que compartilhou registros do momento nas redes sociais. A apresentadora afirmou que reconhece o privilégio e a oportunidade oferecidos ao filho, mas admitiu que a distância torna a experiência difícil para uma mãe.

O modelo adotado pela família é conhecido como boarding school, formato em que os estudantes moram dentro da própria instituição enquanto frequentam as aulas. A rotina inclui atividades acadêmicas, esportivas e de convivência com jovens de diferentes países.

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça 1 de 10

A experiência é diferente de um intercâmbio tradicional. Em vez de morar com uma família anfitriã ou em uma residência separada, o aluno vive no mesmo ambiente onde estuda, com uma programação organizada pela escola.

Segundo informações divulgadas pela instituição, a anuidade para estudantes em regime de internato gira em torno de R$ 750 mil. O valor não inclui despesas como material escolar, passagens aéreas e gastos pessoais.

Nas redes sociais, Adriane escreveu que o período longe de casa deve ajudar Vittorio a “crescer, descobrir o mundo e, principalmente, descobrir a si mesmo”. A apresentadora também afirmou que sente orgulho da nova fase do filho, apesar da saudade.