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Como funciona e quanto custa o internato escolhido por Adriane Galisteu para o filho na Suíça

Aos 16 anos, filho de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice deixa o Brasil para estudar em internato na Suíça, onde terá uma rotina de estudos, moradia e atividades extracurriculares

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Heider Sacramento

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 23:34

Aos 16 anos, Vittorio inicia uma nova fase longe do Brasil, estudando em um internato na Suíça
Aos 16 anos, Vittorio inicia uma nova fase longe do Brasil, estudando em um internato na Suíça Crédito: Reprodução

Aos 16 anos, Vittorio, filho de Adriane Galisteu e Alexandre Iódice, deixou o Brasil para estudar em um internato na Suíça. O adolescente vai viver no próprio campus da escola durante o período letivo, em uma rotina que combina estudos, moradia e atividades extracurriculares.

A despedida emocionou Adriane, que compartilhou registros do momento nas redes sociais. A apresentadora afirmou que reconhece o privilégio e a oportunidade oferecidos ao filho, mas admitiu que a distância torna a experiência difícil para uma mãe.

O modelo adotado pela família é conhecido como boarding school, formato em que os estudantes moram dentro da própria instituição enquanto frequentam as aulas. A rotina inclui atividades acadêmicas, esportivas e de convivência com jovens de diferentes países.

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação
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Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Collège du Léman, em Genebra, Suíça por Divulgação

A experiência é diferente de um intercâmbio tradicional. Em vez de morar com uma família anfitriã ou em uma residência separada, o aluno vive no mesmo ambiente onde estuda, com uma programação organizada pela escola.

Segundo informações divulgadas pela instituição, a anuidade para estudantes em regime de internato gira em torno de R$ 750 mil. O valor não inclui despesas como material escolar, passagens aéreas e gastos pessoais.

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Nas redes sociais, Adriane escreveu que o período longe de casa deve ajudar Vittorio a “crescer, descobrir o mundo e, principalmente, descobrir a si mesmo”. A apresentadora também afirmou que sente orgulho da nova fase do filho, apesar da saudade.

A mudança também repercutiu entre amigas famosas de Adriane. Ticiane Pinheiro, Eliana, Viviane Araujo, Romana Novais e Astrid Fontenelle estiveram entre as personalidades que comentaram a despedida e desejaram sorte ao adolescente na nova etapa.

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