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Como grelhar filé de frango sem juntar água: segredo simples deixa a carne suculenta e douradinha

Marinada com limão e descanso garantem um peito macio por dentro e com crosta crocante por fora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11:30

Filé de frango grelhado (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)
Filé de frango grelhado Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

Quem nunca preparou um filé de frango que encolheu, soltou muita água na panela e acabou ficando duro na hora de mastigar? Por ser uma carne muito magra, o peito de frango perde umidade com extrema facilidade quando colocado em uma frigideira fria ou cheia.

Para transformar o filé em um bife suculento, o método é simples: temperar com antecedência para reter líquido, usar uma frigideira bem quente e não mexer na carne antes de a crosta se formar. O truque é deixar o frango descansar na tábua por dois minutos antes de cortar, garantindo que os sucos fiquem presos dentro da carne.

Como fazer frango grelhado macio e suculento

 Quem nunca preparou um filé de frango que encolheu, soltou muita água na panela e acabou ficando duro na hora de mastigar? Por ser uma carne muito magra, o peito de frango perde umidade com extrema facilidade quando colocado em uma frigideira fria ou cheia. por Imagem: nadianb | Shutterstock
Para transformar o filé em um bife suculento, o método é simples: temperar com antecedência para reter líquido, usar uma frigideira bem quente e não mexer na carne antes de a crosta se formar. O truque é deixar o frango descansar na tábua por dois minutos antes de cortar, garantindo que os sucos fiquem presos dentro da carne. por Imagem: nadianb | Shutterstock
Ingredientes: 500g de filé de peito de frango (cortado em bifes), 2 dentes de alho amassados, Suco de 1/2 limão tahiti, 1 colher (sopa) de azeite, 1 colher (chá) de páprica doce ou defumada, 1 colher (sopa) de manteiga (para dourar), Sal e pimenta-do-reino a gosto por Imagem: Nitr | Shutterstock
Modo de preparo: Seque os filés levemente com papel-toalha e tempere com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica, o sal e a pimenta. Deixe descansar por cerca de 15 minutos fora da geladeira. por Imagem: Metamore Studio | Shutterstock
Modo de preparo: Aqueça bem uma frigideira em fogo médio-alto, até sentir o calor ao aproximar a mão (com cuidado). por
Modo de preparo: Coloque um fio de óleo (para a manteiga não queimar), adicione a manteiga e coloque os filés separados. Se a panela for pequena, frite aos poucos. por Imagem: Narsil | Shutterstock
Modo de preparo: Deixe a carne dourar parada por 3 a 4 minutos, sem mexer. Quando a crosta dourada estiver firme, vire o bife e deixe fritar por mais 2 minutos do outro lado. por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
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 Quem nunca preparou um filé de frango que encolheu, soltou muita água na panela e acabou ficando duro na hora de mastigar? Por ser uma carne muito magra, o peito de frango perde umidade com extrema facilidade quando colocado em uma frigideira fria ou cheia. por Imagem: nadianb | Shutterstock

Ingredientes

500g de filé de peito de frango (cortado em bifes)

2 dentes de alho amassados

Suco de 1/2 limão tahiti

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (chá) de páprica doce ou defumada

1 colher (sopa) de manteiga (para dourar)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

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Modo de preparo

Seque os filés levemente com papel-toalha e tempere com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica, o sal e a pimenta. Deixe descansar por cerca de 15 minutos fora da geladeira.

Aqueça bem uma frigideira em fogo médio-alto, até sentir o calor ao aproximar a mão (com cuidado).

Coloque um fio de óleo (para a manteiga não queimar), adicione a manteiga e coloque os filés separados. Se a panela for pequena, frite aos poucos.

Deixe a carne dourar parada por 3 a 4 minutos, sem mexer. Quando a crosta dourada estiver firme, vire o bife e deixe fritar por mais 2 minutos do outro lado.

Retire da panela e coloque os filés em um prato ou tábua limpa. Aguarde 2 minutos antes de fatiar ou servir para não perder a suculência.

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