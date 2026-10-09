Como grelhar filé de frango sem juntar água: segredo simples deixa a carne suculenta e douradinha

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11:30
Quem nunca preparou um filé de frango que encolheu, soltou muita água na panela e acabou ficando duro na hora de mastigar? Por ser uma carne muito magra, o peito de frango perde umidade com extrema facilidade quando colocado em uma frigideira fria ou cheia.
Para transformar o filé em um bife suculento, o método é simples: temperar com antecedência para reter líquido, usar uma frigideira bem quente e não mexer na carne antes de a crosta se formar. O truque é deixar o frango descansar na tábua por dois minutos antes de cortar, garantindo que os sucos fiquem presos dentro da carne.
Como fazer frango grelhado macio e suculento
Ingredientes
500g de filé de peito de frango (cortado em bifes)
2 dentes de alho amassados
Suco de 1/2 limão tahiti
1 colher (sopa) de azeite
1 colher (chá) de páprica doce ou defumada
1 colher (sopa) de manteiga (para dourar)
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Seque os filés levemente com papel-toalha e tempere com o alho, o suco de limão, o azeite, a páprica, o sal e a pimenta. Deixe descansar por cerca de 15 minutos fora da geladeira.
Aqueça bem uma frigideira em fogo médio-alto, até sentir o calor ao aproximar a mão (com cuidado).
Coloque um fio de óleo (para a manteiga não queimar), adicione a manteiga e coloque os filés separados. Se a panela for pequena, frite aos poucos.
Deixe a carne dourar parada por 3 a 4 minutos, sem mexer. Quando a crosta dourada estiver firme, vire o bife e deixe fritar por mais 2 minutos do outro lado.
Retire da panela e coloque os filés em um prato ou tábua limpa. Aguarde 2 minutos antes de fatiar ou servir para não perder a suculência.