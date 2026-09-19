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Como limpar o box do chuveiro de verdade: especialistas explicam o método certo para eliminar todos os germes

Especialistas explicam quais produtos realmente eliminam germes do box e por que a limpeza superficial nem sempre resolve o problema de vez

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 21:14

Especialistas explicam quais produtos realmente eliminam germes do box e por que a limpeza superficial nem sempre resolve o problema de vez Crédito: Divulgação/Unsplash

O box do chuveiro é um dos pontos do banheiro que mais acumulam germes, mesmo estando em contato constante com água. O vidro, o rejunte e as ferragens metálicas reúnem condições ideais para a proliferação de bactérias e fungos: umidade constante, resíduos de sabonete e falta de ventilação adequada.

A boa notícia é que, com os produtos certos e uma rotina simples, é possível manter o box realmente limpo, e não apenas com aparência de limpo, cobrindo manchas sem eliminar os microrganismos que se escondem nas frestas.

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica 1 de 5

Por que o box acumula tantos germes?

A combinação de água, calor e resíduos orgânicos transforma o box em um ambiente propício para fungos e bactérias. Sabonete, xampu e condicionador deixam uma camada de resíduo que, somada aos minerais presentes na água, forma depósitos difíceis de remover apenas com pano e água.

Esses depósitos não são apenas antiestéticos. Eles também servem de abrigo para microrganismos, especialmente em cantos, rejuntes e dobradiças, áreas onde a umidade demora mais para secar por completo.

Qual produto realmente elimina germes do box?

Segundo especialistas, produtos à base de vinagre branco ajudam a dissolver o calcário e reduzem a aderência de sujeira, mas não têm ação bactericida completa por si só. Para desinfetar de fato, é recomendado o uso de álcool isopropílico ou produtos com ação antibacteriana específica para banheiros.

O bicarbonato de sódio também é indicado como auxiliar na limpeza física, ajudando a remover resíduos sem arranhar o vidro. Já soluções com cloro diluído são eficazes contra mofo, mas exigem cuidado com a ventilação e nunca devem ser misturadas a outros produtos de limpeza da casa.

O ideal, segundo profissionais da área, é alternar a limpeza com desincrustante (para o calcário) e desinfetante (para os germes), sempre enxaguando bem entre uma etapa e outra do processo.

Como manter o box limpo por mais tempo

Mais importante do que o produto usado é a frequência da limpeza. Passar um rodo de vidro logo após o banho evita que a água seque sobre a superfície e forme depósitos, o principal ponto de partida para o acúmulo de sujeira e microrganismos no vidro.

Manter o box seco e o banheiro bem ventilado também reduz drasticamente a proliferação de fungos, já que a umidade parada é o principal fator de risco para o surgimento de mofo.

Pequenos hábitos, como trocar a toalha úmida de lugar e deixar a porta do box entreaberta após o uso, ajudam a acelerar a secagem e a evitar que o ciclo de sujeira recomece todos os dias.