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Como Lito Sousa conheceu Mila, esposa que esteve ao lado dele durante a doença

Relação começou em 2014, depois que Mila procurou o especialista para vencer o medo de viajar de avião, e se transformou em uma parceria de vida e trabalho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:18

Lito e Mila se conheceram em 2014 e construíram uma parceria de vida e trabalho
Lito e Mila se conheceram em 2014 e construíram uma parceria de vida e trabalho Crédito: Reprodução

A história de amor entre Lito Sousa e Mila Seidl começou de uma maneira inusitada: com o medo que ela tinha de viajar de avião. Em 2014, a empresária encontrou o blog Aviões e Músicas, criado pelo especialista em aviação, enquanto procurava informações que pudessem ajudá-la a entender melhor os voos e diminuir a insegurança.

O que começou como uma busca por respostas acabou se transformando em uma relação. Depois de conhecer o conteúdo produzido por Lito, Mila marcou uma conversa com ele pelo Skype para tirar dúvidas sobre aviação. O encontro virtual durou mais de três horas e mudou a relação entre os dois.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

Na época, eles viviam em cidades diferentes e havia uma diferença de 17 anos de idade entre eles. Ainda assim, Mila decidiu investir na aproximação. Os dois marcaram um encontro presencial e, em 2015, começaram a namorar e passaram a viver juntos. O casamento aconteceu apenas cinco meses depois do início do relacionamento.

A relação também se tornou uma parceria profissional. Mila ajudou Lito a levar o trabalho para o YouTube e passou a participar da estratégia e da área comercial dos projetos. A experiência dela como passageira também acabou contribuindo para que os conteúdos de aviação fossem produzidos de maneira mais acessível para quem não dominava o assunto.

Juntos, os dois estruturaram o Lito Group, que passou a reunir projetos relacionados à produção de conteúdo digital e cursos.

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Anos depois, a parceria ganhou uma dimensão ainda mais delicada. Quando Lito recebeu o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), Mila assumiu um papel central nos cuidados com o marido e na busca por alternativas de tratamento.

Ela chegou a procurar estudos clínicos e tratamentos experimentais no Brasil e no exterior na tentativa de encontrar uma possibilidade para Lito. Durante a evolução da doença, também acompanhou de perto a perda progressiva dos movimentos e da visão do marido.

Lito morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, após uma rápida evolução da doença. Mila esteve ao lado dele durante o agravamento do quadro e nos últimos dias, quando ele passou a receber cuidados em casa.

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