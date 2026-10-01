LUTO

Como Lito Sousa conheceu Mila, esposa que esteve ao lado dele durante a doença

Relação começou em 2014, depois que Mila procurou o especialista para vencer o medo de viajar de avião, e se transformou em uma parceria de vida e trabalho

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:18

Lito e Mila se conheceram em 2014 e construíram uma parceria de vida e trabalho Crédito: Reprodução

A história de amor entre Lito Sousa e Mila Seidl começou de uma maneira inusitada: com o medo que ela tinha de viajar de avião. Em 2014, a empresária encontrou o blog Aviões e Músicas, criado pelo especialista em aviação, enquanto procurava informações que pudessem ajudá-la a entender melhor os voos e diminuir a insegurança.

O que começou como uma busca por respostas acabou se transformando em uma relação. Depois de conhecer o conteúdo produzido por Lito, Mila marcou uma conversa com ele pelo Skype para tirar dúvidas sobre aviação. O encontro virtual durou mais de três horas e mudou a relação entre os dois.

Lito Sousa 1 de 7

Na época, eles viviam em cidades diferentes e havia uma diferença de 17 anos de idade entre eles. Ainda assim, Mila decidiu investir na aproximação. Os dois marcaram um encontro presencial e, em 2015, começaram a namorar e passaram a viver juntos. O casamento aconteceu apenas cinco meses depois do início do relacionamento.

A relação também se tornou uma parceria profissional. Mila ajudou Lito a levar o trabalho para o YouTube e passou a participar da estratégia e da área comercial dos projetos. A experiência dela como passageira também acabou contribuindo para que os conteúdos de aviação fossem produzidos de maneira mais acessível para quem não dominava o assunto.

Juntos, os dois estruturaram o Lito Group, que passou a reunir projetos relacionados à produção de conteúdo digital e cursos.

Anos depois, a parceria ganhou uma dimensão ainda mais delicada. Quando Lito recebeu o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), Mila assumiu um papel central nos cuidados com o marido e na busca por alternativas de tratamento.

Ela chegou a procurar estudos clínicos e tratamentos experimentais no Brasil e no exterior na tentativa de encontrar uma possibilidade para Lito. Durante a evolução da doença, também acompanhou de perto a perda progressiva dos movimentos e da visão do marido.