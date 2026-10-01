Como Lito Sousa conheceu Mila, esposa que esteve ao lado dele durante a doença

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:18
A história de amor entre Lito Sousa e Mila Seidl começou de uma maneira inusitada: com o medo que ela tinha de viajar de avião. Em 2014, a empresária encontrou o blog Aviões e Músicas, criado pelo especialista em aviação, enquanto procurava informações que pudessem ajudá-la a entender melhor os voos e diminuir a insegurança.
O que começou como uma busca por respostas acabou se transformando em uma relação. Depois de conhecer o conteúdo produzido por Lito, Mila marcou uma conversa com ele pelo Skype para tirar dúvidas sobre aviação. O encontro virtual durou mais de três horas e mudou a relação entre os dois.
Lito Sousa
Na época, eles viviam em cidades diferentes e havia uma diferença de 17 anos de idade entre eles. Ainda assim, Mila decidiu investir na aproximação. Os dois marcaram um encontro presencial e, em 2015, começaram a namorar e passaram a viver juntos. O casamento aconteceu apenas cinco meses depois do início do relacionamento.
A relação também se tornou uma parceria profissional. Mila ajudou Lito a levar o trabalho para o YouTube e passou a participar da estratégia e da área comercial dos projetos. A experiência dela como passageira também acabou contribuindo para que os conteúdos de aviação fossem produzidos de maneira mais acessível para quem não dominava o assunto.
Juntos, os dois estruturaram o Lito Group, que passou a reunir projetos relacionados à produção de conteúdo digital e cursos.
Anos depois, a parceria ganhou uma dimensão ainda mais delicada. Quando Lito recebeu o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), Mila assumiu um papel central nos cuidados com o marido e na busca por alternativas de tratamento.
Ela chegou a procurar estudos clínicos e tratamentos experimentais no Brasil e no exterior na tentativa de encontrar uma possibilidade para Lito. Durante a evolução da doença, também acompanhou de perto a perda progressiva dos movimentos e da visão do marido.
Lito morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, após uma rápida evolução da doença. Mila esteve ao lado dele durante o agravamento do quadro e nos últimos dias, quando ele passou a receber cuidados em casa.