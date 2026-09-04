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Como preparar donuts em casa? Receita garante massa macia por dentro e crocante por fora

Saiba como fazer o doce que conquista pelo visual colorido e agrada toda a família

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:00

Donuts
Donuts Crédito: Imagem gerada por IA

Donuts são uma sensação entre as crianças, tanto pelo sabor adocicado quanto pelo visual colorido. A receita surge como uma opção diferente para servir naquele lanche da tarde mais caprichado ou, até mesmo, para incrementar o cardápio daquela festa de aniversário especial.

Preparar o doce perfeito não exige muita prática na cozinha, mas é necessário prestar atenção ao passo a passo. É preciso ter paciência para esperar o tempo indicado de descanso da massa e manusear com cuidado a fritura por imersão.

Assim, é possível preparar essa sobremesa que faz tanto sucesso, garantindo uma casca dourada levemente crocante por fora e macia por dentro. A partir daí, basta se aventurar nas mais diversas decorações para a cobertura, deixando a imaginação guiar as cores, sabores e confeitos.

O passo a passo do donut perfeito

O processo começa na batedeira: o uso do batedor em gancho garante a sova ideal para ativar o glúten da massa. por Imagem gerada por IA
Respeitar o tempo de fermentação em local coberto é fundamental para que a massa dobre de volume e fique leve. por Shutterstock
Após abrir a massa na espessura indicada, o formato clássico da rosquinha é feito vazando o centro do disco. por Shutterstock
A fritura em óleo quente exige atenção ao virar os donuts, garantindo uma casquinha dourada por igual. por Shutterstock
A etapa final traz o toque de sabor e visual com o banho na cobertura de açúcar e a decoração com confeitos. por Shutterstock
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O processo começa na batedeira: o uso do batedor em gancho garante a sova ideal para ativar o glúten da massa. por Imagem gerada por IA

Ingredientes

Massa

3 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1/3 xícara (chá) de açúcar;

1/2 envelope de fermento biológico seco instantâneo (5 g);

1 ovo;

3/4 xícara (chá) de leite morno;

3 colheres (sopa) de manteiga derretida;

1 pitada de sal;

Óleo para fritar.

Cobertura

2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro;

3 colheres (sopa) de leite;

Gotas de corante alimentício da cor de sua preferência;

Confeitos a gosto.

Modo de preparo

Na tigela da batedeira, adicione o açúcar e o fermento, misturando bem com o auxílio de uma colher. Em seguida, acrescente a manteiga, o ovo, o sal e a farinha de trigo. Encaixe o batedor em formato de gancho, ligue o aparelho e deixe a massa sovar por 10 minutos.

Após esse processo, transfira a massa para um recipiente untado com óleo, cubra com um pano espesso e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho. Passado o tempo de fermentação, posicione a massa sobre uma superfície plana e enfarinhada, abrindo com o rolo até atingir a espessura aproximada de 6 milímetros.

Com o auxílio de dois cortadores ou copos de tamanhos distintos, corte a massa em discos e utilize o utensílio menor para vazar o centro de cada um. Acomode os donuts em uma assadeira enfarinhada, cubra novamente com um pano e deixe descansar por mais 1 hora.

Em seguida, frite as roscas em óleo quente, virando-as para que dourem por igual de ambos os lados, e reserve. Para a cobertura, misture o açúcar de confeiteiro e o leite em um recipiente até obter uma consistência uniforme, adicionando o corante na sequência. Por fim, mergulhe a parte superior dos donuts na mistura, acomode-os em um prato e finalize polvilhando os confeitos a gosto.

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Tags:

Receita Doce

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