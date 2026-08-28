Como preparar ovos mexidos cremosos de hotel para o café da manhã

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00
Para quem busca variar a refeição que inicia o dia, os ovos mexidos cremosos, semelhantes aos servidos em buffets de hotéis, são uma excelente opção. Trata-se de uma técnica fácil que garante um resultado extremamente cremoso para saborear acompanhado de um pãozinho, torradas ou até mesmo puro.
O vice-campeão do MasterChef Amadores 2025, Felipe Bruzzi, ensinou os truques para preparar essa receita. Confira:
Ovos mexidos
Ingredientes (2 porções)
4 ovos;
1 colher (sopa) de manteiga;
Sal a gosto.
Modo de preparo (5 minutos)
Antes de levar à frigideira, quebre os ovos em uma tigela. Espalhe a manteiga no fundo da frigideira e despeje a mistura. Ligue o fogão em fogo baixo e mexa o conteúdo sem parar durante todo o cozimento, evitando fritar em excesso para não perder a umidade.
O segredo para a cremosidade nessa receita é, sobretudo, a paciência.
Com essa técnica, a textura fica extremamente cremosa sem a necessidade de adicionar leite, creme de leite ou requeijão, a menos que você prefira incluir esses ingredientes para incrementar o sabor. No final, quando os ovos atingirem o ponto ideal, você pode finalizar com os temperos de sua preferência.