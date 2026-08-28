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Como preparar ovos mexidos cremosos de hotel para o café da manhã

Prático e rápido, truque garante preparo supercremoso para acompanhar pães ou torradas no início do dia

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00

Ovos mexidos são uma ótima opção de café da manhã
Ovos mexidos são uma ótima opção de café da manhã Crédito: Stepanek Photography | Shutterstock

Para quem busca variar a refeição que inicia o dia, os ovos mexidos cremosos, semelhantes aos servidos em buffets de hotéis, são uma excelente opção. Trata-se de uma técnica fácil que garante um resultado extremamente cremoso para saborear acompanhado de um pãozinho, torradas ou até mesmo puro.

O vice-campeão do MasterChef Amadores 2025, Felipe Bruzzi, ensinou os truques para preparar essa receita. Confira:

Ovos mexidos

O ovo é uma fonte completa de proteínas. por Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock
Ovos mexidos são uma opção rápida e prática para refeições leves à noite. por Imagem gerada por IA
Você pode adicionar espinafre ou tomate picado para enriquecer o prato com fibras. por Nestlé
Uma fatia de pão integral com ovos mexidos forma um café da manhã equilibrado. por Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock
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O ovo é uma fonte completa de proteínas. por Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock

Ingredientes (2 porções)

4 ovos;

1 colher (sopa) de manteiga;

Sal a gosto.

Modo de preparo (5 minutos)

Antes de levar à frigideira, quebre os ovos em uma tigela. Espalhe a manteiga no fundo da frigideira e despeje a mistura. Ligue o fogão em fogo baixo e mexa o conteúdo sem parar durante todo o cozimento, evitando fritar em excesso para não perder a umidade.

O segredo para a cremosidade nessa receita é, sobretudo, a paciência. 

Com essa técnica, a textura fica extremamente cremosa sem a necessidade de adicionar leite, creme de leite ou requeijão, a menos que você prefira incluir esses ingredientes para incrementar o sabor. No final, quando os ovos atingirem o ponto ideal, você pode finalizar com os temperos de sua preferência. 

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