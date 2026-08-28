CULINÁRIA

Como preparar ovos mexidos cremosos de hotel para o café da manhã

Prático e rápido, truque garante preparo supercremoso para acompanhar pães ou torradas no início do dia

Kamila Macedo

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 05:00

Ovos mexidos são uma ótima opção de café da manhã Crédito: Stepanek Photography | Shutterstock

Para quem busca variar a refeição que inicia o dia, os ovos mexidos cremosos, semelhantes aos servidos em buffets de hotéis, são uma excelente opção. Trata-se de uma técnica fácil que garante um resultado extremamente cremoso para saborear acompanhado de um pãozinho, torradas ou até mesmo puro.

O vice-campeão do MasterChef Amadores 2025, Felipe Bruzzi, ensinou os truques para preparar essa receita. Confira:

Ovos mexidos 1 de 4

Ingredientes (2 porções)

4 ovos;

1 colher (sopa) de manteiga;

Sal a gosto.

Modo de preparo (5 minutos)

Antes de levar à frigideira, quebre os ovos em uma tigela. Espalhe a manteiga no fundo da frigideira e despeje a mistura. Ligue o fogão em fogo baixo e mexa o conteúdo sem parar durante todo o cozimento, evitando fritar em excesso para não perder a umidade.

O segredo para a cremosidade nessa receita é, sobretudo, a paciência.