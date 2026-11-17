HORA DO RANGO

Como reaproveitar arroz de ontem: receita fácil e rápida de travessa gratinada com queijo

Adicionar requeijão ou creme de leite com sobras de frios e legumes da geladeira evita que o arroz de ontem fique duro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11:00

Arroz de forno Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Transformar o arroz amanhecido da geladeira em um almoço novo, cremoso e gratinado com queijo leva menos de 15 minutos no forno e evita o desperdício de comida. Para o grão não ficar seco na hora de assar, o segredo é misturar uma base úmida, como creme de leite e requeijão, junto com sobras de frango, presunto e legumes antes de levar à travessa.

Aprenda a reaproveitar arroz de ontem 1 de 8

Ingredientes:

4 xícaras de arroz cozido amanhecido

1 caixinha (200 g) de creme de leite

2 colheres de sopa cheias de requeijão cremoso (opcional)

150 g de presunto picado em cubinhos

1 xícara de milho verde escorrido

1 tomate maduro sem sementes picadinho

200 g de queijo muçarela ralado ou em fatias

2 colheres de sopa de cheiro-verde fresco picado

Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 200 °C ou utilize o forno elétrico/airfryer grande.

Em uma tigela grande, coloque o arroz cozido e solte os blocos de grãos com as mãos ou com um garfo.

Adicione o creme de leite, o requeijão, o presunto picado, o milho, o tomate e o cheiro-verde. Misture tudo muito bem até que todo o arroz fique úmido e homogêneo. Acerte o sal e a pimenta se achar necessário.

Unte uma travessa refratária com um pouco de manteiga ou azeite e despeje a mistura de arroz, nivelando a superfície com uma colher.

Cubra toda a superfície com a muçarela ralada ou fatiada e finalize salpicando orégano seco.