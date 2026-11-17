Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11:00
Transformar o arroz amanhecido da geladeira em um almoço novo, cremoso e gratinado com queijo leva menos de 15 minutos no forno e evita o desperdício de comida. Para o grão não ficar seco na hora de assar, o segredo é misturar uma base úmida, como creme de leite e requeijão, junto com sobras de frango, presunto e legumes antes de levar à travessa.
Aprenda a reaproveitar arroz de ontem
4 xícaras de arroz cozido amanhecido
1 caixinha (200 g) de creme de leite
2 colheres de sopa cheias de requeijão cremoso (opcional)
150 g de presunto picado em cubinhos
1 xícara de milho verde escorrido
1 tomate maduro sem sementes picadinho
200 g de queijo muçarela ralado ou em fatias
2 colheres de sopa de cheiro-verde fresco picado
Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto
Pré-aqueça o forno a 200 °C ou utilize o forno elétrico/airfryer grande.
Em uma tigela grande, coloque o arroz cozido e solte os blocos de grãos com as mãos ou com um garfo.
Adicione o creme de leite, o requeijão, o presunto picado, o milho, o tomate e o cheiro-verde. Misture tudo muito bem até que todo o arroz fique úmido e homogêneo. Acerte o sal e a pimenta se achar necessário.
Unte uma travessa refratária com um pouco de manteiga ou azeite e despeje a mistura de arroz, nivelando a superfície com uma colher.
Cubra toda a superfície com a muçarela ralada ou fatiada e finalize salpicando orégano seco.
Leve ao forno por cerca de 15 minutos, apenas o tempo suficiente para aquecer bem o recheio e dourar o queijo por cima. Sirva como preferir.