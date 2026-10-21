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Como são os vídeos que levaram à prisão de Malévola Alves no Egito? Autoridades citam 'exibição pornográfica'; assista

Influenciadora trans brasileira foi presa em Alexandria com uma amiga, sob acusações de insinuações sexuais e assédio nas ruas; defesa acompanha o caso

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:05

Influenciadora Malévola Alves foi detida no Egito Crédito: Reprodução

A influenciadora trans brasileira Malévola Alves foi presa no Egito nesta terça-feira (20), após a divulgação de vídeos gravados nas ruas de Alexandria. Segundo o Ministério do Interior egípcio, as imagens mostram a brasileira e uma amiga fazendo gestos e insinuações sexuais, além de supostamente assediar pessoas que passavam pelo local.

As autoridades classificaram o conteúdo como "exibição pornográfica" e afirmaram que as duas admitiram ter gravado e publicado os vídeos para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.

Malévola Alves foi detida no Egito 1 de 8

Malévola relatou nas redes sociais que foi levada a uma delegacia com a amiga Bruna Tivo e que teve o passaporte retido. A defesa da influenciadora informou que está em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo para acompanhar o caso.

Veja abaixo alguns dos vídeos gravados pela influenciadora no Egito:

Cada vídeo que vejo da Malevola, mais entendo a gravidade da situação dela no Egito! https://t.co/SNYHdagGVI — Flανinha (@comentaflavinha) October 21, 2026

A influenciadora digital #Malévola Alves foi detida nesta terça-feira (20 de outubro de 2026) em Alexandria, no Egito, junto com uma amiga brasileira https://t.co/BWUviV2s1k — ?MISERÊ … ?? (@Carlac33761) October 21, 2026

Vídeo da Malévola que gerou a prisão no Egito. Se condenada pode pegar até 10 anos de prisão ?? https://t.co/bTWwjxdT0I — Ponto X (@O_PontoX) October 21, 2026