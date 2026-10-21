Como são os vídeos que levaram à prisão de Malévola Alves no Egito? Autoridades citam 'exibição pornográfica'; assista

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Giuliana Mancini
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:05
A influenciadora trans brasileira Malévola Alves foi presa no Egito nesta terça-feira (20), após a divulgação de vídeos gravados nas ruas de Alexandria. Segundo o Ministério do Interior egípcio, as imagens mostram a brasileira e uma amiga fazendo gestos e insinuações sexuais, além de supostamente assediar pessoas que passavam pelo local.
As autoridades classificaram o conteúdo como "exibição pornográfica" e afirmaram que as duas admitiram ter gravado e publicado os vídeos para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.
Malévola Alves foi detida no Egito
Malévola relatou nas redes sociais que foi levada a uma delegacia com a amiga Bruna Tivo e que teve o passaporte retido. A defesa da influenciadora informou que está em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo para acompanhar o caso.
Veja abaixo alguns dos vídeos gravados pela influenciadora no Egito: