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Como são os vídeos que levaram à prisão de Malévola Alves no Egito? Autoridades citam 'exibição pornográfica'; assista

Influenciadora trans brasileira foi presa em Alexandria com uma amiga, sob acusações de insinuações sexuais e assédio nas ruas; defesa acompanha o caso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:05

Influenciadora Malévola Alves foi detida no Egito
Influenciadora Malévola Alves foi detida no Egito Crédito: Reprodução

A influenciadora trans brasileira Malévola Alves foi presa no Egito nesta terça-feira (20), após a divulgação de vídeos gravados nas ruas de Alexandria. Segundo o Ministério do Interior egípcio, as imagens mostram a brasileira e uma amiga fazendo gestos e insinuações sexuais, além de supostamente assediar pessoas que passavam pelo local.

As autoridades classificaram o conteúdo como "exibição pornográfica" e afirmaram que as duas admitiram ter gravado e publicado os vídeos para aumentar o número de visualizações nas redes sociais. O caso foi encaminhado à Promotoria Pública do país.

Malévola Alves foi detida no Egito

Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
Ministério do Interior do Egito comenta prisão de influenciadora brasileira Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
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Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram

Malévola relatou nas redes sociais que foi levada a uma delegacia com a amiga Bruna Tivo e que teve o passaporte retido. A defesa da influenciadora informou que está em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo para acompanhar o caso.

Veja abaixo alguns dos vídeos gravados pela influenciadora no Egito:

Leia mais

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