BEM-ESTAR

Como ser mais feliz: cientistas apontam hábito simples do dia a dia que pode melhorar o humor, aliviar o estresse e transformar rotina

Pesquisa sobre felicidade investigou como práticas como gratidão, gentileza e compartilhamento de boas notícias podem influenciar as emoções



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:05

Não precisa ganhar na loteria, viajar para o Caribe ou mudar de vida: pequenas atitudes diárias podem ajudar a aumentar a sensação de felicidade e bem-estar Crédito: Pexels

Nem sempre é preciso fazer uma grande viagem, conquistar um objetivo importante ou mudar completamente de vida para encontrar momentos de felicidade. Às vezes, ela aparece em situações bem mais simples: uma conversa gostosa, um gesto de carinho ou alguns minutos dedicados a lembrar o que deu certo naquele dia.

Pode parecer pouco, mas prestar atenção nessas pequenas experiências é justamente a proposta de uma iniciativa científica que investigou como atitudes simples podem influenciar o bem-estar.

Mau humor ou bom humor 1 de 8

O projeto, chamado Big Joy Project, reuniu aproximadamente 17,6 mil participantes de diferentes partes do mundo.

A ideia era descobrir se pequenas doses de alegria, incorporadas à rotina, poderiam fazer diferença na maneira como as pessoas se sentem. E os resultados chamaram a atenção dos pesquisadores.

O que fazer para ter uma rotina mais feliz?

A proposta não envolve uma fórmula complicada nem exige mudanças radicais. O segredo está em reservar alguns minutos do dia para atividades que despertem sentimentos positivos, como gratidão, generosidade e conexão com outras pessoas.

Entre os exercícios propostos estavam escrever sobre coisas pelas quais a pessoa se sente grata, fazer algo gentil por alguém e compartilhar uma experiência boa com outra pessoa.

São atitudes que parecem pequenas diante dos problemas e das resposabilidades do cotidiano. Mas justamente por serem simples, podem ser incorporadas à rotina sem exigir muito tempo ou planejamento.

Pesquisa encontrou mudanças no bem-estar dos participantes

Durante sete dias, os participantes realizaram atividades voltadas ao estímulo de emoções positivas. Ao final do período, foram relatadas melhorias em diferentes aspectos do bem-estar.

Entre os resultados observados estavam o aumento das emoções positivas, a redução do estresse e mudanças favoráveis na percepção da qualidade do sono e da própria saúde.

O estudo foi publicado em junho de 2025 no Journal of Medical Internet Research. Apesar dos resultados, os pesquisadores ressaltam a importância de continuar investigando os efeitos dessas práticas ao longo do tempo.

5 hábitos simples que podem trazer mais alegria para o dia

Não precisa acordar mais cedo, reorganizar toda a agenda ou transformar a felicidade em uma obrigação. Algumas mudanças podem começar em momentos que já fazem parte da rotina.

1. Lembre-se de três coisas boas do seu dia

Na hora de dormir, tente pensar em três acontecimentos pelos quais você se sente grato. Não precisam ser grandes conquistas: pode ser um almoço gostoso, uma mensagem inesperada ou simplesmente ter conseguido descansar depois de um dia cansativo.

O exercício ajuda a olhar também para aquilo que funcionou, em vez de deixar que as preocupações ocupem todo o espaço.

2. Faça algo gentil por alguém

Às vezes, uma pequena atitude já muda o clima do dia. Perguntar se alguém está bem, oferecer ajuda ou mandar uma mensagem carinhosa são gestos simples que demonstram atenção e aproximam as pessoas.

A gentileza também aparece entre as atividades exploradas pelo Big Joy Project.

3. Conte uma coisa boa para alguém

Sabe quando acontece algo legal e a primeira vontade é contar para uma pessoa querida? Essa troca também pode ser uma maneira de prolongar a sensação positiva.

Compartilhar uma conquista, uma notícia animadora ou uma lembrança divertida ajuda a criar momentos de conexão que fazem diferença na vida cotidiana.

4. Encontre um momento para fazer algo de que gosta

Com trabalho, estudos e compromissos, é comum deixar os próprios interesses para depois. Ler algumas páginas de um livro, ouvir música, cuidar das plantas ou assistir a uma série podem ser pequenas pausas para respirar.

Não é preciso transformar esses momentos em uma tarefa com horário marcado. A ideia é simplesmente permitir que eles tenham espaço na rotina.

5. Não deixe os pequenos momentos passarem despercebidos

Um café tomado sem pressa, uma conversa na cozinha ou alguns minutos observando o fim de tarde podem parecer acontecimentos comuns. Mas são justamente essas experiências que muitas vezes tornam um dia mais agradável.

Em vez de esperar apenas por ocasiões especiais, vale prestar atenção ao que já existe de bom no cotidiano.

Afinal, pequenas atitudes podem mudar a maneira de viver?

Os resultados do Big Joy Project reforçam que a felicidade também pode ser estimulada por experiências simples, sem depender exclusivamente de grandes acontecimentos.