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Como será o aniversário de Angélica? Apresentadora revela planos para celebrar seus 53 anos

Apresentadora revelou os planos para o aniversário e contou qual presente deseja receber neste ano

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 18:10

Angélica optou por uma comemoração intimista para celebrar seus 53 anos Crédito: Reprodução/GNT

Angélica completará 53 anos na próxima segunda-feira (30) e, ao contrário das grandes festas que costumam marcar os aniversários das celebridades, a apresentadora optou por uma comemoração intimista. A artista pretende celebrar a data em casa, ao lado do marido, Luciano Huck, dos filhos e dos pais.

Em entrevista ao gshow, Angélica explicou que, nos últimos anos, passou a priorizar celebrações mais reservadas. Depois de viajar no aniversário passado, desta vez, a apresentadora quer aproveitar a companhia da família.

“Não vai ter festa. Há alguns anos eu venho comemorando de forma mais tranquila. Ano passado eu viajei no meu aniversário. Esse ano eu vou ficar com a minha família, meus filhos, meus pais. O parabéns não vai deixar de ter porque eu gosto de um bolinho, gosto de um parabéns. Mas só a gente mesmo”, contou.

Mansão de Luciano Huck e Angélica 1 de 12

A artista explicou ainda que prefere realizar grandes festas em outras ocasiões, reservando o dia do aniversário para descansar e aproveitar momentos especiais em casa.

Presente especial

Questionada sobre o que gostaria de ganhar pelos 53 anos, Angélica deixou de lado os bens materiais e revelou que seu maior desejo é a saúde dos pais, especialmente após enfrentar um ano desafiador nesse aspecto.

“Acho que eu quero saúde para os meus pais. Foi um ano desafiador nesse quesito também. Quero me dar isso de presente porque na verdade, no final, acabo cuidando e me preocupando muito. Acho que muita saúde seria um bom presente”, declarou.

Surpresa de Luciano Huck e da filha

Antes mesmo do aniversário, Angélica ganhou uma comemoração surpresa durante as gravações do 'Angélica Ao Vivo', do GNT.