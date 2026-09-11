Como um CD de Mariah Carey salvou a vida de uma mulher no 11 de setembro

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:25
Uma simples pausa para comprar um CD de Mariah Carey na manhã de 11 de setembro de 2001 foi o que impediu que a corretora de seguros Sara Botkin estivesse dentro das Torres Gêmeas no momento dos ataques terroristas em Nova York. Naquela data, a então jovem artista decidiu chegar mais tarde ao seu trabalho temporário no World Trade Center para garantir o novo lançamento, uma escolha que mudou completamente a sua vida.
CD de Mariah Carey salvou a vida de fã no 11 de setembro
Quando Botkin chegou ao térreo do prédio comercial para registrar o ponto, a torre norte já havia sido atingida pela primeira aeronave. Ao receber o aviso sobre o desastre, ela conseguiu deixar o local e retornar para o bairro do Queens momentos antes de o segundo avião colidir com a torre sul, exatamente o prédio onde ficava o escritório da Aon Corporation, empresa que perdeu 176 funcionários na tragédia.
A reviravolta acelerou decisões em sua vida. Apenas duas semanas após o atentado, ela foi pedida em casamento pelo então namorado, Ovi, que passou horas em pânico acreditando que ela estava entre as vítimas fatais. Os dois oficializaram a união em dezembro de 2001 e hoje comemoram mais de duas décadas juntos.
Atualmente com 49 anos, Sara abandonou os planos de seguir carreira artística e trabalha no mercado corporativo. Ela comanda a própria empresa de planejamento financeiro, a Botkin Family Wealth Management, na Pensilvânia, onde vive com o marido e os três filhos do casal, Henry, de 16 anos, Alex, de 13, e a caçula Charlotte, de 7 anos.
Relembre o 11 de Setembro
Antes da mudança profissional, a sobrevivente tentava emplacar na música após se graduar pela Universidade da Virgínia. Ela fazia bicos cantando em corais e até se apresentava como elfo durante as festas de fim de ano, enquanto o companheiro trabalhava como garçom.
O disco que garantiu sua sobrevivência continua guardado com carinho em sua casa. Poucas semanas após o 11 de setembro, a própria Mariah Carey soube do relato da fã e enviou uma fotografia dedicada junto a um exemplar autografado.