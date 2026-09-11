HISTÓRIA REAL

Como um CD de Mariah Carey salvou a vida de uma mulher no 11 de setembro

Fã acabou escapando dos atentados de 2001 no World Trade Center

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:25

Mariah Carey mandou um CD autografado a Sara Crédito: Reprodução

Uma simples pausa para comprar um CD de Mariah Carey na manhã de 11 de setembro de 2001 foi o que impediu que a corretora de seguros Sara Botkin estivesse dentro das Torres Gêmeas no momento dos ataques terroristas em Nova York. Naquela data, a então jovem artista decidiu chegar mais tarde ao seu trabalho temporário no World Trade Center para garantir o novo lançamento, uma escolha que mudou completamente a sua vida.

CD de Mariah Carey salvou a vida de fã no 11 de setembro 1 de 7

Quando Botkin chegou ao térreo do prédio comercial para registrar o ponto, a torre norte já havia sido atingida pela primeira aeronave. Ao receber o aviso sobre o desastre, ela conseguiu deixar o local e retornar para o bairro do Queens momentos antes de o segundo avião colidir com a torre sul, exatamente o prédio onde ficava o escritório da Aon Corporation, empresa que perdeu 176 funcionários na tragédia.

A reviravolta acelerou decisões em sua vida. Apenas duas semanas após o atentado, ela foi pedida em casamento pelo então namorado, Ovi, que passou horas em pânico acreditando que ela estava entre as vítimas fatais. Os dois oficializaram a união em dezembro de 2001 e hoje comemoram mais de duas décadas juntos.

Atualmente com 49 anos, Sara abandonou os planos de seguir carreira artística e trabalha no mercado corporativo. Ela comanda a própria empresa de planejamento financeiro, a Botkin Family Wealth Management, na Pensilvânia, onde vive com o marido e os três filhos do casal, Henry, de 16 anos, Alex, de 13, e a caçula Charlotte, de 7 anos.

Relembre o 11 de Setembro 1 de 12

Antes da mudança profissional, a sobrevivente tentava emplacar na música após se graduar pela Universidade da Virgínia. Ela fazia bicos cantando em corais e até se apresentava como elfo durante as festas de fim de ano, enquanto o companheiro trabalhava como garçom.