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Como um CD de Mariah Carey salvou a vida de uma mulher no 11 de setembro

Fã acabou escapando dos atentados de 2001 no World Trade Center

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:25

Mariah Carey mandou um CD autografado a Sara Crédito: Reprodução

Uma simples pausa para comprar um CD de Mariah Carey na manhã de 11 de setembro de 2001 foi o que impediu que a corretora de seguros Sara Botkin estivesse dentro das Torres Gêmeas no momento dos ataques terroristas em Nova York. Naquela data, a então jovem artista decidiu chegar mais tarde ao seu trabalho temporário no World Trade Center para garantir o novo lançamento, uma escolha que mudou completamente a sua vida. 

CD de Mariah Carey salvou a vida de fã no 11 de setembro

Sara Botkin sobreviveu ao atentado do 11 de setembro graças a um CD de Mariah Carey por Reprodução|People
Sara Botkin com seu então namorado, Ovi por Reprodução/People
Mariah Carey mandou um CD autografado a Sara por Reprodução/People
Mariah Carey mandou um CD autografado a Sara por Reprodução/People
Sara Botkin com o marido e os filhos por Reprodução/People
Sara Botkin sobreviveu ao atentado do 11 de setembro graças a um CD de Mariah Carey por Reprodução|People
Mariah Carey mandou um CD autografado a Sara por Reprodução
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Sara Botkin sobreviveu ao atentado do 11 de setembro graças a um CD de Mariah Carey por Reprodução|People

Quando Botkin chegou ao térreo do prédio comercial para registrar o ponto, a torre norte já havia sido atingida pela primeira aeronave. Ao receber o aviso sobre o desastre, ela conseguiu deixar o local e retornar para o bairro do Queens momentos antes de o segundo avião colidir com a torre sul, exatamente o prédio onde ficava o escritório da Aon Corporation, empresa que perdeu 176 funcionários na tragédia.

A reviravolta acelerou decisões em sua vida. Apenas duas semanas após o atentado, ela foi pedida em casamento pelo então namorado, Ovi, que passou horas em pânico acreditando que ela estava entre as vítimas fatais. Os dois oficializaram a união em dezembro de 2001 e hoje comemoram mais de duas décadas juntos.

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Atualmente com 49 anos, Sara abandonou os planos de seguir carreira artística e trabalha no mercado corporativo. Ela comanda a própria empresa de planejamento financeiro, a Botkin Family Wealth Management, na Pensilvânia, onde vive com o marido e os três filhos do casal, Henry, de 16 anos, Alex, de 13, e a caçula Charlotte, de 7 anos.

Relembre o 11 de Setembro

Aviões sequestrados pela Al-Qaeda atingiram as Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001 por Reprodução
A Torre Sul do World Trade Center foi atingida pelo voo 175 diante das câmeras que acompanhavam os ataques por Reprodução
As Torres Gêmeas desabaram após serem atingidas por aviões sequestrados e consumidas por incêndios por Reprodução
Uma enorme nuvem de poeira e destroços tomou as ruas de Manhattan após o colapso das torres por Reprodução
Bombeiros, policiais e equipes de emergência atuaram no resgate em meio à destruição do World Trade Center por Reprodução
O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, também foi atingido durante os atentados por Reprodução
O voo 93 caiu na Pensilvânia depois que passageiros e tripulantes reagiram aos sequestradores por Reprodução
Quase 3 mil pessoas morreram nos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos por Reprodução
Nova York ficou encoberta por fumaça e poeira enquanto milhares de pessoas deixavam às pressas a região de Manhattan por Reprodução
O Memorial do 11 de Setembro homenageia as vítimas no local onde ficavam as Torres Gêmeas, em Nova York por Reprodução
O impacto dos aviões contra o World Trade Center foi transmitido e repercutiu em todo o mundo por Reprodução
Os ataques de 11 de setembro mudaram políticas de segurança e combate ao terrorismo nos Estados Unidos e em outros países por Reprodução
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Aviões sequestrados pela Al-Qaeda atingiram as Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001 por Reprodução

Antes da mudança profissional, a sobrevivente tentava emplacar na música após se graduar pela Universidade da Virgínia. Ela fazia bicos cantando em corais e até se apresentava como elfo durante as festas de fim de ano, enquanto o companheiro trabalhava como garçom.

O disco que garantiu sua sobrevivência continua guardado com carinho em sua casa. Poucas semanas após o 11 de setembro, a própria Mariah Carey soube do relato da fã e enviou uma fotografia dedicada junto a um exemplar autografado.

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Tags:

11 de Setembro Atentado Mariah Carey

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