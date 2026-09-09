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Como um iceberg de fogo, ilha parece ter só 924 metros, mas vulcão italiano se estende por mais de 2 mil metros debaixo do mar

Explosões frequentes ajudaram a transformar o nome Stromboli em uma classificação conhecida pela vulcanologia.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:15

Stromboli se destaca no Mediterrâneo como um dos vulcões mais ativos da Itália.
Stromboli se destaca no Mediterrâneo como um dos vulcões mais ativos da Itália. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

À primeira vista, Stromboli parece apenas uma ilha vulcânica de 924 metros no Mediterrâneo. A medida, porém, conta apenas a parte que fica acima da água. Sob a superfície, o edifício vulcânico se prolonga por mais de 2 mil metros desde o fundo do mar.

Localizado no arquipélago das Eólias, ao norte da Sicília, na Itália, o Stromboli também chama atenção por outro motivo: sua atividade eruptiva persiste há séculos. Registros históricos remontam a cerca de 2.400 anos, enquanto estudos indicam um período de atividade quase contínua de pelo menos 1.400 anos.

O vulcão chega a 924 metros acima do nível do mar, mas sua estrutura é muito maior quando considerada desde o fundo marinho.

Explosões frequentes fazem parte do comportamento característico do Stromboli. por Reprodução/Wikimedia Commons
Fragmentos incandescentes podem ser lançados durante as explosões do vulcão italiano. por Reprodução/Wikimedia Commons
A atividade estromboliana ajudou a transformar o nome Stromboli em um termo da vulcanologia. por Reprodução/Wikimedia Commons
A Sciara del Fuoco é uma das áreas mais marcantes da paisagem de Stromboli. por Reprodução/Wikimedia Commons
A ilha de Stromboli é apenas a parte visível de uma estrutura que se prolonga por mais de 2 mil metros sob o mar. por Reprodução/Wikimedia Commons
Vista do mar, a formação vulcânica revela apenas uma pequena parte de sua dimensão. por Reprodução/Wikimedia Commons
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Explosões frequentes fazem parte do comportamento característico do Stromboli. por Reprodução/Wikimedia Commons

Um vulcão maior que a ilha

Quem observa Stromboli a partir do mar enxerga somente o trecho emergente da estrutura. O cume chega a 924 metros acima do nível do mar, mas a formação completa ultrapassa 2 mil metros de altura quando considerada desde sua base submarina.

A construção do vulcão começou há aproximadamente 200 mil anos. Ao longo desse período, diferentes fases eruptivas e colapsos ajudaram a formar a paisagem atual. Uma das estruturas mais marcantes é a Sciara del Fuoco, uma grande depressão na encosta noroeste que conduz materiais vulcânicos em direção ao mar.

É justamente nessa região que boa parte da atividade do Stromboli pode ser observada. A área funciona como uma espécie de corredor natural para fragmentos incandescentes e, durante determinados episódios, para fluxos de lava.

Explosões deram nome a um estilo

O comportamento do Stromboli também ultrapassou os limites da ilha. As explosões características do vulcão deram origem ao termo “estromboliano”, usado para descrever um tipo de atividade explosiva geralmente marcada por eventos intermitentes e pela liberação de gases e fragmentos de magma.

Na prática, bolsões de gás sobem pelo magma e podem romper próximo à superfície. O processo lança materiais como cinzas, lapilli, escórias e bombas vulcânicas para o alto.

A atividade cotidiana costuma ocorrer em episódios separados, mas o vulcão também pode apresentar fases mais intensas. Por isso, o comportamento chamado de estromboliano não significa que todas as erupções tenham a mesma força.

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Atividade continua em 2026

A característica que tornou Stromboli conhecido ainda pode ser observada atualmente. O Smithsonian Global Volcanism Program registra 2026 como o ano da última erupção conhecida do vulcão. Relatórios do INGV também apontaram atividade estromboliana durante o ano.

Em junho, por exemplo, o monitoramento identificou explosões em diferentes áreas da região de crateras. Um episódio de maior intensidade ocorrido em 12 de junho lançou lapilli, bombas e fragmentos de lava, que se concentraram principalmente na parte alta da Sciara del Fuoco.

Boletins do INGV também registraram períodos de atividade persistente acompanhados por derrames de lava ao longo da encosta. O órgão ressalta que fenômenos mais intensos podem ocorrer de maneira rápida, razão pela qual o vulcão permanece sob monitoramento constante.

Uma ilha que virou referência

A combinação entre atividade frequente, registros históricos e uma estrutura que desaparece por mais de dois quilômetros sob o Mediterrâneo ajuda a explicar a importância científica do Stromboli.

O que parece, de longe, uma pequena ilha italiana é, na verdade, a parte visível de uma construção vulcânica muito maior. E suas explosões recorrentes fizeram com que o próprio nome da ilha passasse a designar um dos estilos eruptivos estudados pela vulcanologia.

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