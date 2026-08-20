AVIAÇÃO

Companhia aérea recua após onda de críticas e remove fileiras de assentos de seus Boeing 737 para recuperar o espaço entre as poltronas

Espaço entre poltronas volta ao padrão em aviões da WestJet após uma forte onda de reclamações de passageiros. Veja por que a companhia reverteu a mudança

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 19:37

Comissários de bordo e representantes de pilotos protestaram publicamente contra o novo padrão de assentos Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

Imagine embarcar em um voo longo, esperando o mínimo de conforto, e descobrir que os joelhos já tocam o encosto da frente antes mesmo do avião decolar. Foi essa a cena descrita por diversos passageiros nas fileiras traseiras dos Boeing 737 reconfigurados pela WestJet.

Sem espaço para cruzar as pernas e sem poder reclinar o assento, muitos relataram passar o voo inteiro na mesma posição rígida, com dificuldade até para pegar um item na mochila guardada à frente. Para quem viajava em trechos de várias horas, o desconforto se tornava ainda mais evidente a cada minuto no ar.

Aeronave de luxo 1 de 6

Menos espaço para todo mundo

As críticas não vieram só de quem comprou a passagem. Comissários de bordo e representantes de pilotos protestaram publicamente contra o novo padrão de assentos, alegando que o espaço reduzido dificultava inclusive o trabalho da tripulação durante o voo.

Essa pressão conjunta, de passageiros, funcionários e veículos de imprensa especializados em aviação, foi apontada pela própria WestJet como determinante para a decisão de reverter a mudança antes mesmo de concluir a instalação em toda a frota.

Por que um espaço tão pequeno?

Em setembro de 2025, algumas aeronaves passaram a operar com um espaçamento reduzido. Cerca de 71 cm (28 polegadas) nas fileiras traseiras, sem opção de reclinar o encosto em boa parte dos assentos econômicos.

A empresa buscava encaixar mais uma fileira de assentos por avião, elevando a capacidade de 174 para 180 lugares, como forma de baratear as passagens. Mas a redução de espaço repercutiu nas redes sociais e a companhia pausou a implementação do novo layout em dezembro de 2025 para reavaliar a estratégia.

O recuo da WestJet

Depois de meses de críticas de passageiros, a WestJet, companhia aérea canadense, anunciou que vai remover uma fileira extra de assentos instalada em parte de sua frota de Boeing 737. Isso para recuperar o espaço entre as poltronas na classe econômica.

O processo depende de certificação de engenharia e logística de manutenção, e a WestJet estima que a reconfiguração de toda a frota afetada deve se estender ao longo de 2026.