ECONOMIA

Companhia encontra petróleo pela 3ª vez no mesmo poço: reservatório na Foz do Amazonas está a quase 3 mil metros de profundidade e amplia expectativa de movimentar cifras bilionárias na região

Após concluir a perfuração, companhia avaliará os dados geológicos para determinar o potencial da descoberta.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:18

Sonda NS-42 foi utilizada pela Petrobras na exploração do poço Morpho, onde foram identificadas três camadas com petróleo na costa do Amapá. Crédito: Divulgação/Petrobras

A Petrobras encontrou petróleo pela terceira vez em um único poço exploratório na Foz do Amazonas, na costa do Amapá. A nova descoberta foi anunciada em 29 de outubro de 2026, após a identificação de mais uma camada com petróleo no poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros do litoral brasileiro.

O resultado reforça as expectativas da estatal em relação à Margem Equatorial, considerada uma das principais áreas de interesse para a exploração de petróleo no país. Apesar das três descobertas, a quantidade de óleo disponível e a viabilidade de uma futura produção comercial ainda precisam ser determinadas.

As ocorrências foram registradas em diferentes profundidades do mesmo poço. As duas primeiras haviam sido comunicadas em agosto e no início de outubro, enquanto a terceira foi confirmada após a continuidade das avaliações geológicas.

Sonda NS-42 foi utilizada pela Petrobras na exploração do poço Morpho, onde foram identificadas três camadas com petróleo na costa do Amapá. 1 de 6

Três descobertas em um poço

Localizado no bloco FZA-M-59, o poço Morpho está em uma região onde a profundidade da água chega a 2.886 metros. A perfuração começou em outubro de 2025 e enfrentou condições operacionais complexas, incluindo fortes correntes marítimas.

Os trabalhos permitiram identificar petróleo em três intervalos distintos. A confirmação mais recente ocorreu quando a Petrobras avançou na investigação de outras formações geológicas presentes na área.

Nossa persistência técnica permitiu que fossem realizadas três descobertas no mesmo poço, o que nos deixa ainda mais otimistas em relação ao potencial exploratório da Margem Equatorial. Magda Chambriard Presidente da Petrobras

A sequência de descobertas amplia o conhecimento sobre o potencial petrolífero da região. Entretanto, identificar petróleo no subsolo não significa que sua extração comercial já esteja garantida.

O que acontece agora?

Com a terceira descoberta, a Petrobras concluiu a perfuração e a coleta de dados geológicos no poço Morpho. O próximo passo envolve a análise das informações obtidas durante os trabalhos.

Esses estudos serão utilizados para compreender as características das formações encontradas e avaliar o potencial de produção da área.

Ainda não existe uma estimativa definitiva do volume total de petróleo identificado. Também não há confirmação de quando uma eventual produção comercial poderia começar.

A necessidade de novas avaliações já fazia parte das discussões sobre a exploração da região. Conforme o panorama sobre o petróleo na Foz do Amazonas, a descoberta de hidrocarbonetos representa uma etapa inicial, enquanto o desenvolvimento de um campo produtor exige estudos adicionais e autorizações.

Nova perfuração no Nordeste

Após a conclusão das atividades no Morpho, a sonda utilizada pela Petrobras seguirá para a Bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte.

O equipamento será destinado a uma nova perfuração exploratória na área conhecida como Mãe de Ouro.

A movimentação faz parte da estratégia da empresa para investigar novas áreas e buscar a recomposição das reservas brasileiras de petróleo e gás.

A Margem Equatorial se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. A região concentra áreas que a indústria petrolífera considera promissoras, mas cujo potencial depende de pesquisas para ser conhecido com maior precisão.

Exploração enfrenta questões ambientais

Embora os resultados sejam considerados positivos pela Petrobras, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas permanece cercada por preocupações ambientais.

A região abriga ecossistemas sensíveis e comunidades que dependem dos recursos naturais, especialmente da pesca artesanal. Entre os questionamentos estão os possíveis impactos sobre a fauna marinha e os povos indígenas.

O Ministério Público Federal (MPF) questiona aspectos do licenciamento ambiental e cobra avaliações sobre os efeitos acumulados de novas perfurações. Em setembro de 2026, o órgão voltou a recorrer à Justiça para solicitar a suspensão das atividades no bloco.

O debate sobre a autorização ambiental já havia provocado disputas judiciais. Os questionamentos do MPF sobre a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas incluem a necessidade de estudos e medidas de proteção.

A Petrobras sustenta que suas operações seguem procedimentos de segurança e proteção ambiental. Para a companhia, a exploração de novas fronteiras é uma maneira de garantir reservas para atender à demanda energética brasileira.