Companhia encontra petróleo pela 3ª vez no mesmo poço: reservatório na Foz do Amazonas está a quase 3 mil metros de profundidade e amplia expectativa de movimentar cifras bilionárias na região

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Kaíky Almeida
Agência Correio
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:18
A Petrobras encontrou petróleo pela terceira vez em um único poço exploratório na Foz do Amazonas, na costa do Amapá. A nova descoberta foi anunciada em 29 de outubro de 2026, após a identificação de mais uma camada com petróleo no poço Morpho, localizado a cerca de 175 quilômetros do litoral brasileiro.
O resultado reforça as expectativas da estatal em relação à Margem Equatorial, considerada uma das principais áreas de interesse para a exploração de petróleo no país. Apesar das três descobertas, a quantidade de óleo disponível e a viabilidade de uma futura produção comercial ainda precisam ser determinadas.
As ocorrências foram registradas em diferentes profundidades do mesmo poço. As duas primeiras haviam sido comunicadas em agosto e no início de outubro, enquanto a terceira foi confirmada após a continuidade das avaliações geológicas.
Sonda NS-42 foi utilizada pela Petrobras na exploração do poço Morpho, onde foram identificadas três camadas com petróleo na costa do Amapá.
Localizado no bloco FZA-M-59, o poço Morpho está em uma região onde a profundidade da água chega a 2.886 metros. A perfuração começou em outubro de 2025 e enfrentou condições operacionais complexas, incluindo fortes correntes marítimas.
Os trabalhos permitiram identificar petróleo em três intervalos distintos. A confirmação mais recente ocorreu quando a Petrobras avançou na investigação de outras formações geológicas presentes na área.
Magda ChambriardPresidente da Petrobras
A sequência de descobertas amplia o conhecimento sobre o potencial petrolífero da região. Entretanto, identificar petróleo no subsolo não significa que sua extração comercial já esteja garantida.
Com a terceira descoberta, a Petrobras concluiu a perfuração e a coleta de dados geológicos no poço Morpho. O próximo passo envolve a análise das informações obtidas durante os trabalhos.
Esses estudos serão utilizados para compreender as características das formações encontradas e avaliar o potencial de produção da área.
Ainda não existe uma estimativa definitiva do volume total de petróleo identificado. Também não há confirmação de quando uma eventual produção comercial poderia começar.
A necessidade de novas avaliações já fazia parte das discussões sobre a exploração da região. Conforme o panorama sobre o petróleo na Foz do Amazonas, a descoberta de hidrocarbonetos representa uma etapa inicial, enquanto o desenvolvimento de um campo produtor exige estudos adicionais e autorizações.
Após a conclusão das atividades no Morpho, a sonda utilizada pela Petrobras seguirá para a Bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte.
O equipamento será destinado a uma nova perfuração exploratória na área conhecida como Mãe de Ouro.
A movimentação faz parte da estratégia da empresa para investigar novas áreas e buscar a recomposição das reservas brasileiras de petróleo e gás.
A Margem Equatorial se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. A região concentra áreas que a indústria petrolífera considera promissoras, mas cujo potencial depende de pesquisas para ser conhecido com maior precisão.
Embora os resultados sejam considerados positivos pela Petrobras, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas permanece cercada por preocupações ambientais.
A região abriga ecossistemas sensíveis e comunidades que dependem dos recursos naturais, especialmente da pesca artesanal. Entre os questionamentos estão os possíveis impactos sobre a fauna marinha e os povos indígenas.
O Ministério Público Federal (MPF) questiona aspectos do licenciamento ambiental e cobra avaliações sobre os efeitos acumulados de novas perfurações. Em setembro de 2026, o órgão voltou a recorrer à Justiça para solicitar a suspensão das atividades no bloco.
O debate sobre a autorização ambiental já havia provocado disputas judiciais. Os questionamentos do MPF sobre a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas incluem a necessidade de estudos e medidas de proteção.
A Petrobras sustenta que suas operações seguem procedimentos de segurança e proteção ambiental. Para a companhia, a exploração de novas fronteiras é uma maneira de garantir reservas para atender à demanda energética brasileira.
Com três descobertas confirmadas no mesmo poço, a questão passa a ser quanto petróleo realmente existe na região e se sua exploração será comercialmente viável. As respostas dependerão das próximas avaliações geológicas, além das exigências ambientais e regulatórias.