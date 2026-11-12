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Compositores processam Havan e Luciano Hang por uso indevido de música; entenda

Autores da música pedem R$ 100 mil de indenização

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:42

Havan abre megaloja no Rio Grande do Sul
Luciano Hang na frente de uma loja da Havan  Crédito: Reprodução

Os compositores Gilberto Maciel dos Santos, o Beto Macuxi, e Carlos Augusto Costa Marques, o Carlinhos Marques, entraram na Justiça contra Luciano Hang e a rede Havan. Segundo informações do g1, o processo, aberto na terça-feira (10) no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), onde um dos autores mora, cobra R$ 100 mil por danos morais (prejuízo à imagem e à honra). A dupla acusa a loja de usar a música 'Boa Vista - Boa de Viver' sem autorização em propagandas nas redes sociais.

Estátua da loja Havan custa R$ 1,5 milhão e cruza o país

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Estátua da loja Havan de Luciano Hang custa R$ 1,5 milhão por Reprodução
Estátua da loja Havan tem 35 metros de comprimento por Reprodução
Estátua da loja Havan custa R$ 1,5 milhão e cruza o país por auto-upload
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Estátua funciona como um farol para atrair quem passa em alta velocidade nas pistas por Reprodução

De acordo com os artistas, a canção toca em vídeos publicados no Instagram, TikTok e YouTube desde 23 de setembro de 2026. As gravações divulgam a abertura da loja de número 200 da rede na capital de Roraima, marcada para este sábado (14), e mostram o transporte da famosa réplica da Estátua da Liberdade até a cidade.

Antes de ir aos tribunais, Beto Macuxi tentou contato direto com a empresa, mas não recebeu resposta. Em entrevista ao g1, o músico criticou a postura da empresa. "Mais do que a utilização da obra sem que eu tivesse conhecimento de uma autorização, incomodou-me o silêncio diante de uma tentativa legítima de esclarecimento. Como autor e artista, esperava, no mínimo, uma resposta respeitosa", afirmou.

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Carlinhos Marques também estranhou a atitude de uma rede tão grande. "A gente estranha muito, principalmente uma empresa tão grande dessa. Poderia fazer uma coisa muito simples, como fazer uma ligação de telefone, marcar um encontro. Qualquer coisa, atitude bastante simples. Não fez isso", disse o compositor.

A história da Havan

Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação
A loja mudou de endereço pela primeira vez em 1989, para um espaço maior ainda em Brusque por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
Luciano Hang teve a ideia sobre a fachada em viagem aos EUA por Divulgação
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados por Divulgação
A empresa prevê investir até R$ 1,2 bilhão na abertura de novas unidades e na ampliação da operação até 2026 por Divulgação
A rede pretende chegar a 200 megalojas no Brasil até o fim de 2026 por Divulgação
Empresa teve maior faturamento da história em 2025: R$ 18,5 bilhões por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
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Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação

No pedido enviado ao juiz, os advogados apontam quebra de direitos autorais e dizem que os músicos não querem associar seu trabalho à empresa. O texto explica que o uso da letra prejudicou os autores porque eles defendem ideias políticas opostas às de Luciano Hang.

A música foi registrada na Biblioteca Nacional em junho de 2008 e ganhou uma versão cantada por Carlinhos no YouTube em 2016. Além do valor por danos morais, a dupla quer dinheiro por danos materiais (prejuízo financeiro), calculado pelo número de visualizações, compartilhamentos e o tempo em que os vídeos ficaram no ar.

Os artistas pedem ainda que o empresário e a rede publiquem uma nota assumindo a autoria da canção. O TJBA informou que o caso aguarda análise de um juiz, enquanto Luciano Hang e a Havan não responderam aos contatos do g1.

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Tags:

Música Processo Havan Luciano Hang

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