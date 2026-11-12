JUSTIÇA

Compositores processam Havan e Luciano Hang por uso indevido de música; entenda

Autores da música pedem R$ 100 mil de indenização

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:42

Luciano Hang na frente de uma loja da Havan Crédito: Reprodução

Os compositores Gilberto Maciel dos Santos, o Beto Macuxi, e Carlos Augusto Costa Marques, o Carlinhos Marques, entraram na Justiça contra Luciano Hang e a rede Havan. Segundo informações do g1, o processo, aberto na terça-feira (10) no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), onde um dos autores mora, cobra R$ 100 mil por danos morais (prejuízo à imagem e à honra). A dupla acusa a loja de usar a música 'Boa Vista - Boa de Viver' sem autorização em propagandas nas redes sociais.

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De acordo com os artistas, a canção toca em vídeos publicados no Instagram, TikTok e YouTube desde 23 de setembro de 2026. As gravações divulgam a abertura da loja de número 200 da rede na capital de Roraima, marcada para este sábado (14), e mostram o transporte da famosa réplica da Estátua da Liberdade até a cidade.

Antes de ir aos tribunais, Beto Macuxi tentou contato direto com a empresa, mas não recebeu resposta. Em entrevista ao g1, o músico criticou a postura da empresa. "Mais do que a utilização da obra sem que eu tivesse conhecimento de uma autorização, incomodou-me o silêncio diante de uma tentativa legítima de esclarecimento. Como autor e artista, esperava, no mínimo, uma resposta respeitosa", afirmou.

Carlinhos Marques também estranhou a atitude de uma rede tão grande. "A gente estranha muito, principalmente uma empresa tão grande dessa. Poderia fazer uma coisa muito simples, como fazer uma ligação de telefone, marcar um encontro. Qualquer coisa, atitude bastante simples. Não fez isso", disse o compositor.

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No pedido enviado ao juiz, os advogados apontam quebra de direitos autorais e dizem que os músicos não querem associar seu trabalho à empresa. O texto explica que o uso da letra prejudicou os autores porque eles defendem ideias políticas opostas às de Luciano Hang.

A música foi registrada na Biblioteca Nacional em junho de 2008 e ganhou uma versão cantada por Carlinhos no YouTube em 2016. Além do valor por danos morais, a dupla quer dinheiro por danos materiais (prejuízo financeiro), calculado pelo número de visualizações, compartilhamentos e o tempo em que os vídeos ficaram no ar.