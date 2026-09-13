HISTÓRIA

Comprada antes de a Toyota existir, prensa Komatsu de 700 toneladas passa 61 anos no Brasil e ainda não se aposentou no Japão

Encomendada em 1934 por Kiichiro Toyoda, máquina trabalhou por 61 anos em São Bernardo do Campo, voltou ao Japão em 2024 e segue em produção



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 19:35

A prensa Komatsu de 700 toneladas foi restaurada e voltou a operar na fábrica Honsha, no Japão, mais de seis décadas depois de deixar o país Crédito: Ilustração Jornal Correio

Quando a enorme prensa Komatsu de 700 toneladas começou a trabalhar, em 1934, a Toyota Motor Corporation ainda não existia. A máquina havia sido encomendada por Kiichiro Toyoda para um departamento que começava a se aventurar na construção de carros e viria a se tornar a Toyota.

Mais de nove décadas depois, o equipamento continua funcionando. Nesse tempo, ele atravessou o oceano, passou 61 anos em uma fábrica brasileira e retornou ao Japão para trabalhar novamente na sua fábrica natal.

História da Toyota em 8 imagens 1 de 8

Antes da Toyota

A prensa foi instalada originalmente em Kariya, na província japonesa de Aichi. Somente três anos depois, em 1937, surgiria oficialmente a Toyota Motor, separando a operação automobilística da companhia que havia construído sua história inicialmente com teares.

O equipamento exerce 700 toneladas de força e foi projetado para atingir sete ciclos por minuto, desempenho ambicioso para uma prensa mecânica japonesa construída ainda na década de 1930.

Em 1938, a produção foi transferida para a nova fábrica de Koromo, atual Honsha, e a prensa precisou acompanhar a mudança. Relatos preservados pela própria Toyota contam que bois foram utilizados no transporte do equipamento por um percurso de cerca de 15 quilômetros.

Construída pela Komatsu, a prensa foi uma das grandes máquinas usadas nos primeiros anos da produção automotiva da família Toyoda, fundadora da Toyota Crédito: Wikimedia Commons

61 anos no Brasil

A viagem mais longa veio em 1962. A prensa foi levada para São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde funcionava a primeira unidade produtiva da Toyota fora do Japão e ajudaria a acompanhar a expansão da montadora no mercado brasileiro.

O equipamento permaneceu em atividade no ABC paulista até 2023, completando 61 anos de trabalho. Enquanto as fábricas incorporavam cada vez mais eletrônica, robótica e controles digitais, a velha máquina continuava aplicando força sobre chapas metálicas.

Em São Bernardo do Campo, a máquina permaneceu em operação de 1962 a 2023 e acompanhou seis décadas da indústria automotiva brasileira Crédito: Governo do Estado de São Paulo

Quando a Toyota encerrou a produção na histórica unidade de São Bernardo, surgiu uma questão incomum: o que fazer com uma máquina que acompanhava a empresa há quase 90 anos?

Consultado sobre o equipamento, Akio Toyoda optou por mantê-lo capaz de funcionar.

De volta ao Japão

O retorno foi concluído em 2024, mas restaurar a prensa trouxe um problema inesperado. Como as fotografias da década de 1930 eram em preto e branco, técnicos precisaram remover sucessivas camadas de tinta até encontrar vestígios capazes de revelar a cor original da máquina.

Com o antigo acabamento identificado, a estrutura recuperou o tom cinza e foi novamente instalada na fábrica Honsha. Em maio de 2025, trabalhadores, executivos da Toyota e representantes da Komatsu se reuniram para um encontro de retorno da máquina.

Após a restauração, a prensa recuperou o acabamento cinza identificado sob antigas camadas de pintura Crédito: Divulgação / Komatsu / Imagem Ilustrativa

O mais curioso é que a história não terminou com a cerimônia. Segundo o Toyota Times, a prensa permanece operacional e passou a fabricar componentes para módulos de células a combustível, tecnologia utilizada em sistemas movidos a hidrogênio.