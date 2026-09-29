Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Compraria? Batmóvel do filme ‘Batman: O Retorno’ vai a leilão pela primeira vez e pode chegar a R$ 36 milhões

Veículo usado no filme de 1992 com Michael Keaton mantém a pintura original e foi construído sobre chassis de Chevrolet Impala

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:09

Batmóvel vai ser colocado à venda
Batmóvel vai ser colocado à venda Crédito: Reprodução

Um dos carros mais famosos da história do cinema vai ganhar um novo dono. O Batmóvel principal de “Batman: O Retorno”, filme de 1992 dirigido por Tim Burton e estrelado por Michael Keaton, será colocado em leilão pela primeira vez.

A estimativa é que o veículo seja vendido por um valor entre US$ 5 milhões e US$ 7 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 26 milhões e R$ 36 milhões. A venda será realizada pela Julien’s Auctions em 23 de novembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Interessados também poderão participar do leilão pela internet.

Batmóvel vai a leilão

Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução
1 de 9
Batmóvel vai ser colocado à venda por Reprodução


O veículo foi construído por Carl Casper sobre o chassi de dois Chevrolet Impalas e conserva a pintura original. A dianteira, uma das características mais marcantes do modelo, foi desenhada para lembrar uma turbina a jato.

Grande parte da carroceria foi esculpida à mão especialmente para as filmagens. O visual ajudou a compor a estética sombria da Gotham City criada por Tim Burton e se tornou uma das versões mais reconhecidas do carro do Batman.

A casa responsável pela venda classificou o evento como “The Ultimate Batmobile Auction” e destacou a importância do veículo para uma geração que acompanhou Michael Keaton no papel do super-herói. “Se você cresceu acompanhando o Batman de Michael Keaton, este é o carro que você imaginava”, afirmou a Julien’s Auctions.

Leia mais

Imagem - Princesa Diana teria relatado ao irmão assédio cometido pelo ex-sogro: ‘Colocou a mão e apertou’

Princesa Diana teria relatado ao irmão assédio cometido pelo ex-sogro: ‘Colocou a mão e apertou’

Imagem - Ticiane Pinheiro revela reação de César Tralli após apresentação sensual no ‘Dança dos Famosos’

Ticiane Pinheiro revela reação de César Tralli após apresentação sensual no ‘Dança dos Famosos’

Imagem - Carnaval do Rio de Janeiro terá Daniela Mercury, Maria Bethânia, Alcione e Leci Brandão juntas na Mangueira; entenda

Carnaval do Rio de Janeiro terá Daniela Mercury, Maria Bethânia, Alcione e Leci Brandão juntas na Mangueira; entenda

Caso alcance o topo da estimativa, o veículo de “Batman: O Retorno” poderá ser arrematado por cerca de US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 36 milhões na conversão apresentada pela organização.

Outro Batmóvel histórico já alcançou uma cifra milionária em leilão. O carro original utilizado na série de televisão de 1966, criado por George Barris, foi vendido por US$ 4,6 milhões em 2013.

Além do Batmóvel de “Batman: O Retorno”, o leilão de novembro contará com figurinos, adereços e outros objetos ligados às diferentes produções do personagem no cinema e na televisão. Novos lotes ainda devem ser anunciados antes do evento.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Paolla Oliveira chama atenção com sequência de fotos no banho e recebe elogios: ‘Gata’

Paolla Oliveira chama atenção com sequência de fotos no banho e recebe elogios: ‘Gata’
Imagem - Turista chora, desiste de saltar de cânion de 80 metros, mas é chutada e empurrada por instrutores; atração já causou lesão na medula e paralisia

Turista chora, desiste de saltar de cânion de 80 metros, mas é chutada e empurrada por instrutores; atração já causou lesão na medula e paralisia