CARRÃO

Compraria? Batmóvel do filme ‘Batman: O Retorno’ vai a leilão pela primeira vez e pode chegar a R$ 36 milhões

Veículo usado no filme de 1992 com Michael Keaton mantém a pintura original e foi construído sobre chassis de Chevrolet Impala

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:09

Batmóvel vai ser colocado à venda Crédito: Reprodução

Um dos carros mais famosos da história do cinema vai ganhar um novo dono. O Batmóvel principal de “Batman: O Retorno”, filme de 1992 dirigido por Tim Burton e estrelado por Michael Keaton, será colocado em leilão pela primeira vez.

A estimativa é que o veículo seja vendido por um valor entre US$ 5 milhões e US$ 7 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 26 milhões e R$ 36 milhões. A venda será realizada pela Julien’s Auctions em 23 de novembro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Interessados também poderão participar do leilão pela internet.

Batmóvel vai a leilão 1 de 9





O veículo foi construído por Carl Casper sobre o chassi de dois Chevrolet Impalas e conserva a pintura original. A dianteira, uma das características mais marcantes do modelo, foi desenhada para lembrar uma turbina a jato.

Grande parte da carroceria foi esculpida à mão especialmente para as filmagens. O visual ajudou a compor a estética sombria da Gotham City criada por Tim Burton e se tornou uma das versões mais reconhecidas do carro do Batman.

A casa responsável pela venda classificou o evento como “The Ultimate Batmobile Auction” e destacou a importância do veículo para uma geração que acompanhou Michael Keaton no papel do super-herói. “Se você cresceu acompanhando o Batman de Michael Keaton, este é o carro que você imaginava”, afirmou a Julien’s Auctions.

Caso alcance o topo da estimativa, o veículo de “Batman: O Retorno” poderá ser arrematado por cerca de US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 36 milhões na conversão apresentada pela organização.

Outro Batmóvel histórico já alcançou uma cifra milionária em leilão. O carro original utilizado na série de televisão de 1966, criado por George Barris, foi vendido por US$ 4,6 milhões em 2013.