Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Condenado no caso Richthofen, Cristian Cravinhos é banido de plataforma adulta após vídeo com simulação de pauladas

Após repercussão, ele pediu desculpas e afirmou que a gravação não pretendia fazer referência ao crime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:01

Cristian com Rafa Martinz e Tadala
Cristian com Rafa Martinz e Tadala Crédito: Reprodução

Cristian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pela participação no assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, teve o perfil banido permanentemente da plataforma de conteúdo adulto Privacy após publicar um vídeo considerado uma violação das regras do serviço. A gravação também envolvia os criadores Rafa Martinz e Tadala, que tiveram as contas suspensas da mesma maneira.

Nas imagens, Cristian aparece com maquiagem que simulava ferimentos e ao lado de um taco de madeira. A encenação foi interpretada por internautas como uma referência ao assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, mortos enquanto dormiam, em 2002. O crime foi cometido pelos irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, que foram condenados pela execução. Suzane também foi condenada pelas mortes.

Em comunicado publicado no Blog Privacy, a plataforma afirmou que os três perfis receberam a punição máxima prevista nos Termos de Uso.

Cristian Cravinhos

Cristian Cravinhos foi condenado pela morte do casal Richthofen por Reprodução
Conversa de Cristian Cravinhos com seguidor por Reprodução
Cristian Cravinhos foi condenado pela morte do casal Richthofen por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução | Instagram
Duda falou sobre relação com Cristian Cravinhos por Reprodução | Instagram
Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Esposa de Cristian Cravinhos manda recado para Suzane por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos se apaixonou por detento por Reprodução | Prime Vídeo
Cristian Cravinhos usou as redes sociais para falar sobre críticas por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução
1 de 13
Cristian Cravinhos foi condenado pela morte do casal Richthofen por Reprodução

“A Privacy identificou publicações que violam os Termos de Uso da plataforma. No mesmo dia, os três perfis envolvidos foram banidos permanentemente, a punição máxima prevista nos Termos”, informou a empresa.

A Privacy não detalhou qual trecho ou elemento da gravação levou à decisão. Segundo a plataforma, os produtores de conteúdo são submetidos a mecanismos de verificação e acompanhamento para identificar possíveis violações.

“A plataforma opera com verificação de identidade, análise de conteúdo e monitoramento ativo. É esse rigor, aplicado com rapidez e sem exceção, que profissionaliza e legitima um mercado que hoje muda a vida de centenas de milhares de creators no Brasil e no mundo”, afirmou.

Após a repercussão, Cristian apareceu novamente ao lado de Rafa Martinz para se desculpar. Ele disse que a encenação não tinha como objetivo fazer alusão ao crime pelo qual foi condenado.

“A gente não quis agredir a sociedade nem gerar esse ódio todo. Naquele momento foi uma brincadeira que a gente fez, a gente não quis relacionar ao caso que aconteceu. Então, a gente está aqui para pedir desculpa por isso”, afirmou Rafa Martinz.

Leia mais

Imagem - Cristian Cravinhos apaga vídeo com taco e pede desculpas após polêmica sobre caso Richthofen

Cristian Cravinhos apaga vídeo com taco e pede desculpas após polêmica sobre caso Richthofen

Imagem - Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’

Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’

Imagem - Condenado no caso Richthofen, Cristian Cravinhos passa a vender conteúdo adulto e revela motivo da decisão

Condenado no caso Richthofen, Cristian Cravinhos passa a vender conteúdo adulto e revela motivo da decisão

Cristian, por sua vez, reconheceu que o episódio provocou críticas e mencionou o peso do próprio passado.

“Todo mundo sabe que eu tenho muita vergonha do que aconteceu no passado, mas eu preciso sobreviver”, declarou.

Em seguida, ele voltou a negar que a gravação tivesse relação com o caso Richthofen. “A gente brinca, se diverte, somos polêmicos, só que a gente não quer enfrentar a sociedade. Peço perdão, nunca foi nossa ideia fazer analogia ao caso Richthofen”, afirmou.

O assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen ocorreu na noite de 31 de outubro de 2002, na residência da família, em São Paulo. Cristian e Daniel participaram da execução do casal, morto durante o sono. O caso também envolveu Suzane von Richthofen, filha das vítimas.

Tags:

Cristian Cravinhos

Mais recentes

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você não é igual a todo mundo' - Apresentadora diverte com conselho de mãe e lição sobre autenticidade

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você não é igual a todo mundo' - Apresentadora diverte com conselho de mãe e lição sobre autenticidade
Imagem - E se você descobrisse que é capaz de mudar a própria história? Conheça 'Matilda', dica de filme do dia (29 de agosto)

E se você descobrisse que é capaz de mudar a própria história? Conheça 'Matilda', dica de filme do dia (29 de agosto)
Imagem - Quer agradar alguém? Saiba o que deixa cada signo mais feliz

Quer agradar alguém? Saiba o que deixa cada signo mais feliz