BIZARRO

Condenado no caso Richthofen, Cristian Cravinhos é banido de plataforma adulta após vídeo com simulação de pauladas

Após repercussão, ele pediu desculpas e afirmou que a gravação não pretendia fazer referência ao crime

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:01

Cristian com Rafa Martinz e Tadala Crédito: Reprodução

Cristian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pela participação no assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, teve o perfil banido permanentemente da plataforma de conteúdo adulto Privacy após publicar um vídeo considerado uma violação das regras do serviço. A gravação também envolvia os criadores Rafa Martinz e Tadala, que tiveram as contas suspensas da mesma maneira.

Nas imagens, Cristian aparece com maquiagem que simulava ferimentos e ao lado de um taco de madeira. A encenação foi interpretada por internautas como uma referência ao assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, mortos enquanto dormiam, em 2002. O crime foi cometido pelos irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, que foram condenados pela execução. Suzane também foi condenada pelas mortes.

Em comunicado publicado no Blog Privacy, a plataforma afirmou que os três perfis receberam a punição máxima prevista nos Termos de Uso.

Cristian Cravinhos 1 de 13

“A Privacy identificou publicações que violam os Termos de Uso da plataforma. No mesmo dia, os três perfis envolvidos foram banidos permanentemente, a punição máxima prevista nos Termos”, informou a empresa.

A Privacy não detalhou qual trecho ou elemento da gravação levou à decisão. Segundo a plataforma, os produtores de conteúdo são submetidos a mecanismos de verificação e acompanhamento para identificar possíveis violações.

“A plataforma opera com verificação de identidade, análise de conteúdo e monitoramento ativo. É esse rigor, aplicado com rapidez e sem exceção, que profissionaliza e legitima um mercado que hoje muda a vida de centenas de milhares de creators no Brasil e no mundo”, afirmou.

Após a repercussão, Cristian apareceu novamente ao lado de Rafa Martinz para se desculpar. Ele disse que a encenação não tinha como objetivo fazer alusão ao crime pelo qual foi condenado.

“A gente não quis agredir a sociedade nem gerar esse ódio todo. Naquele momento foi uma brincadeira que a gente fez, a gente não quis relacionar ao caso que aconteceu. Então, a gente está aqui para pedir desculpa por isso”, afirmou Rafa Martinz.

Cristian, por sua vez, reconheceu que o episódio provocou críticas e mencionou o peso do próprio passado.

“Todo mundo sabe que eu tenho muita vergonha do que aconteceu no passado, mas eu preciso sobreviver”, declarou.

Em seguida, ele voltou a negar que a gravação tivesse relação com o caso Richthofen. “A gente brinca, se diverte, somos polêmicos, só que a gente não quer enfrentar a sociedade. Peço perdão, nunca foi nossa ideia fazer analogia ao caso Richthofen”, afirmou.