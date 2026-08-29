Condenado no caso Richthofen, Cristian Cravinhos é banido de plataforma adulta após vídeo com simulação de pauladas

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Carol Neves
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:01
Cristian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pela participação no assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, teve o perfil banido permanentemente da plataforma de conteúdo adulto Privacy após publicar um vídeo considerado uma violação das regras do serviço. A gravação também envolvia os criadores Rafa Martinz e Tadala, que tiveram as contas suspensas da mesma maneira.
Nas imagens, Cristian aparece com maquiagem que simulava ferimentos e ao lado de um taco de madeira. A encenação foi interpretada por internautas como uma referência ao assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, mortos enquanto dormiam, em 2002. O crime foi cometido pelos irmãos Cristian e Daniel Cravinhos, que foram condenados pela execução. Suzane também foi condenada pelas mortes.
Em comunicado publicado no Blog Privacy, a plataforma afirmou que os três perfis receberam a punição máxima prevista nos Termos de Uso.
Cristian Cravinhos
“A Privacy identificou publicações que violam os Termos de Uso da plataforma. No mesmo dia, os três perfis envolvidos foram banidos permanentemente, a punição máxima prevista nos Termos”, informou a empresa.
A Privacy não detalhou qual trecho ou elemento da gravação levou à decisão. Segundo a plataforma, os produtores de conteúdo são submetidos a mecanismos de verificação e acompanhamento para identificar possíveis violações.
“A plataforma opera com verificação de identidade, análise de conteúdo e monitoramento ativo. É esse rigor, aplicado com rapidez e sem exceção, que profissionaliza e legitima um mercado que hoje muda a vida de centenas de milhares de creators no Brasil e no mundo”, afirmou.
Após a repercussão, Cristian apareceu novamente ao lado de Rafa Martinz para se desculpar. Ele disse que a encenação não tinha como objetivo fazer alusão ao crime pelo qual foi condenado.
“A gente não quis agredir a sociedade nem gerar esse ódio todo. Naquele momento foi uma brincadeira que a gente fez, a gente não quis relacionar ao caso que aconteceu. Então, a gente está aqui para pedir desculpa por isso”, afirmou Rafa Martinz.
Cristian, por sua vez, reconheceu que o episódio provocou críticas e mencionou o peso do próprio passado.
“Todo mundo sabe que eu tenho muita vergonha do que aconteceu no passado, mas eu preciso sobreviver”, declarou.
Em seguida, ele voltou a negar que a gravação tivesse relação com o caso Richthofen. “A gente brinca, se diverte, somos polêmicos, só que a gente não quer enfrentar a sociedade. Peço perdão, nunca foi nossa ideia fazer analogia ao caso Richthofen”, afirmou.
O assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen ocorreu na noite de 31 de outubro de 2002, na residência da família, em São Paulo. Cristian e Daniel participaram da execução do casal, morto durante o sono. O caso também envolveu Suzane von Richthofen, filha das vítimas.