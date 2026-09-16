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Condomínio onde moram Luciano Huck, Gusttavo Lima e outros milionários tem casas de até R$ 50 milhões, hotel Fasano e até piscina de ondas para surfe; veja luxos

Fazenda Boa Vista fica a pouco mais de 100 km de São Paulo e reúne propriedades de Luciano Huck, Angélica e Gusttavo Lima

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:16

Fazenda Boa Vista
Fazenda Boa Vista Crédito: Reprodução

Um condomínio de luxo localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo, chama atenção não apenas pelos moradores famosos, mas também pelos valores milionários e pela estrutura oferecida. A Fazenda Boa Vista ocupa uma área de 12 milhões de metros quadrados e reúne casas que podem ultrapassar R$ 50 milhões.

A pouco mais de 100 quilômetros da capital paulista, o empreendimento é associado a nomes como Luciano Huck, Angélica e Gusttavo Lima. O casal de apresentadores possui uma casa utilizada como refúgio da família em fins de semana e férias, enquanto o cantor sertanejo também tem uma propriedade no local.

Fazenda Boa Vista é refúgio de grandes estrelas do país

Fazenda Boa Vista por Reprodução
Angélica e Luciano Huck por Reprodução
Gusttavo Lima por Reprodução
Fazenda Boa Vista por Reprodução
Fazenda Boa Vista por Reprodução
Fazenda Boa Vista por Reprodução
Fazenda Boa Vista por Reprodução
Fazenda Boa Vista por Reprodução
Fazenda Boa Vista por Reprodução
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Fazenda Boa Vista por Reprodução

Os preços ajudam a dimensionar a exclusividade do endereço. Terrenos custam entre R$ 5 milhões e mais de R$ 20 milhões, dependendo do tamanho e da localização. Já as casas prontas começam na faixa de R$ 15 milhões e podem superar os R$ 50 milhões. A taxa de condomínio varia de R$ 5 mil a mais de R$ 12 mil por mês.

Luxo vai além das casas

Desenvolvida pela JHSF e localizada no km 102 da Rodovia Castello Branco, a Fazenda Boa Vista combina grandes áreas verdes, lagos e terrenos que podem chegar a 10 mil metros quadrados.

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A estrutura inclui segurança 24 horas, restaurantes, spa, quadras de tênis, centro de triathlon e centro equestre preparado para atividades como salto, adestramento e polo.

Outro destaque são os dois campos de golfe de 18 buracos, projetados por Arnold Palmer e Randall Thompson. O complexo também conta com o Hotel Fasano, além de heliponto para a chegada de moradores e visitantes de helicóptero.

Na expansão Boa Vista Village, uma das atrações é uma piscina de ondas desenvolvida para a prática de surfe.

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Famosos e empresários na vizinhança

Além de Luciano Huck, Angélica e Gusttavo Lima, a relação de proprietários citados inclui empresários e executivos.

José Auriemo Neto, CEO da JHSF, possui residência no empreendimento. Henrique Constantino, integrante da família fundadora da Gol Linhas Aéreas, também aparece entre os proprietários mencionados.

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Executivos do mercado financeiro, fundadores da XP Investimentos e empresários ligados à indústria também estão entre os nomes associados ao condomínio.

Parte das propriedades disponíveis na Fazenda Boa Vista sequer chega aos anúncios tradicionais. No mercado de imóveis de alto padrão, algumas negociações são realizadas no formato conhecido como “off-market”, no qual as oportunidades circulam de maneira reservada entre compradores, proprietários e imobiliárias especializadas.

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