Confira 3 receitas práticas com as sobras da geladeira para salvar o almoço de domingo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:43
Aproveitar o que sobrou das refeições anteriores sem abrir mão do sabor é uma arte simples que evita o desperdício e garante uma mesa farta em poucos minutos. Confira abaixo três opções práticas para transformar ingredientes esquecidos na geladeira em pratos deliciosos:
Confira 3 receitas para salvar o almoço de domingo
Ingredientes:
2 a 3 xícaras de arroz cozido
Carnes desfiadas ou picadas (frango, carne bovina ou de porco)
Legumes variados (ervilha, milho ou cenoura ralada)
Requeijão
Creme de leite ou molho de tomate
Queijo ralado ou muçarela
Modo de preparo: Misture o arroz, as carnes e os legumes em uma travessa untada. Acrescente o requeijão ou o molho escolhido para dar liga, cubra com o queijo e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e dourar.
Ingredientes: Sobras de purê de batata ou de mandioca
Recheio de carne moída ou frango bem temperado
Queijo ralado ou farinha de rosca
Modo de preparo: Forre uma travessa com metade do purê, adicione o recheio de carne no centro, cubra com o restante do purê e finalize com queijo ou farinha de rosca para dourar no forno.
Ingredientes:
2 ovos
Sobras de carnes
Legumes picados
Sal
Ervas a gosto
Um fio de azeite
Modo de preparo: Bata os ovos, misture as carnes e os legumes, tempere a gosto e doure dos dois lados em uma frigideira untada.