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Confira 3 receitas práticas com as sobras da geladeira para salvar o almoço de domingo

Transforme ingredientes que estão sobrando na sua cozinha em pratos saborosos, rápidos e econômicos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:43

Arroz de forno com frango cremoso (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Arroz cremoso  Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Aproveitar o que sobrou das refeições anteriores sem abrir mão do sabor é uma arte simples que evita o desperdício e garante uma mesa farta em poucos minutos. Confira abaixo três opções práticas para transformar ingredientes esquecidos na geladeira em pratos deliciosos:

Confira 3 receitas para salvar o almoço de domingo

Aproveitar o que sobrou das refeições anteriores sem abrir mão do sabor é uma arte simples que evita o desperdício e garante uma mesa farta em poucos minutos. Confira abaixo três opções práticas para transformar ingredientes esquecidos na geladeira em pratos deliciosos: por Reprodução/Guia da Cozinha
Arroz de forno de preguiçoso - Ingredientes: 2 a 3 xícaras de arroz cozido, carnes desfiadas ou picadas (frango, carne bovina ou de porco), legumes variados (ervilha, milho ou cenoura ralada), requeijão, creme de leite ou molho de tomate, e queijo ralado ou muçarela. por Reprodução/Guia da Cozinha
Arroz de forno de preguiçoso - Modo de preparo: Misture o arroz, as carnes e os legumes em uma travessa untada. Acrescente o requeijão ou o molho escolhido para dar liga, cubra com o queijo e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e dourar. por Reprodução/Guia da Cozinha
 Escondidinho de purê com sobras - Ingredientes: Sobras de purê de batata ou de mandioca, recheio de carne moída ou frango bem temperado, e queijo ralado ou farinha de rosca. por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Escondidinho de purê com sobras - Modo de preparo: Forre uma travessa com metade do purê, adicione o recheio de carne no centro, cubra com o restante do purê e finalize com queijo ou farinha de rosca para dourar no forno. por Imagem: lhmfoto | Shutterstock
 Omelete de geladeira - Ingredientes: 2 ovos, sobras de carnes e legumes picados, sal, ervas a gosto e um fio de azeite. por Timolina | Shutterstock
Omelete de geladeira - Modo de preparo: Bata os ovos, misture as carnes e os legumes, tempere a gosto e doure dos dois lados em uma frigideira untada.  por Shutterstock
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Aproveitar o que sobrou das refeições anteriores sem abrir mão do sabor é uma arte simples que evita o desperdício e garante uma mesa farta em poucos minutos. Confira abaixo três opções práticas para transformar ingredientes esquecidos na geladeira em pratos deliciosos: por Reprodução/Guia da Cozinha

  • Arroz de forno de preguiçoso

Ingredientes:

2 a 3 xícaras de arroz cozido

Carnes desfiadas ou picadas (frango, carne bovina ou de porco)

Legumes variados (ervilha, milho ou cenoura ralada)

Requeijão

Creme de leite ou molho de tomate 

Queijo ralado ou muçarela 

Modo de preparo: Misture o arroz, as carnes e os legumes em uma travessa untada. Acrescente o requeijão ou o molho escolhido para dar liga, cubra com o queijo e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e dourar.

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  • Escondidinho de purê com sobras

Ingredientes: Sobras de purê de batata ou de mandioca

Recheio de carne moída ou frango bem temperado

Queijo ralado ou farinha de rosca

Modo de preparo: Forre uma travessa com metade do purê, adicione o recheio de carne no centro, cubra com o restante do purê e finalize com queijo ou farinha de rosca para dourar no forno.

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  • Omelete  

Ingredientes:

2 ovos

Sobras de carnes

Legumes picados

Sal

Ervas a gosto

Um fio de azeite

Modo de preparo: Bata os ovos, misture as carnes e os legumes, tempere a gosto e doure dos dois lados em uma frigideira untada.

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