HORA DO RANGO

Confira 3 receitas práticas com as sobras da geladeira para salvar o almoço de domingo

Transforme ingredientes que estão sobrando na sua cozinha em pratos saborosos, rápidos e econômicos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 13:43

Arroz cremoso Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Aproveitar o que sobrou das refeições anteriores sem abrir mão do sabor é uma arte simples que evita o desperdício e garante uma mesa farta em poucos minutos. Confira abaixo três opções práticas para transformar ingredientes esquecidos na geladeira em pratos deliciosos:

Confira 3 receitas para salvar o almoço de domingo 1 de 7

Arroz de forno de preguiçoso

Ingredientes:

2 a 3 xícaras de arroz cozido

Carnes desfiadas ou picadas (frango, carne bovina ou de porco)

Legumes variados (ervilha, milho ou cenoura ralada)

Requeijão

Creme de leite ou molho de tomate

Queijo ralado ou muçarela

Modo de preparo: Misture o arroz, as carnes e os legumes em uma travessa untada. Acrescente o requeijão ou o molho escolhido para dar liga, cubra com o queijo e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos, até o queijo derreter e dourar.



Escondidinho de purê com sobras

Ingredientes: Sobras de purê de batata ou de mandioca

Recheio de carne moída ou frango bem temperado

Queijo ralado ou farinha de rosca

Modo de preparo: Forre uma travessa com metade do purê, adicione o recheio de carne no centro, cubra com o restante do purê e finalize com queijo ou farinha de rosca para dourar no forno.

Omelete

Ingredientes:

2 ovos

Sobras de carnes

Legumes picados

Sal

Ervas a gosto

Um fio de azeite