Confira 5 curiosidades sobre Netinho que você talvez não sabia

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Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:25
Morreu nesta terça-feira (13), o cantor Netinho, aos 60 anos. Conhecido pela canção ‘Milla’, que embalou vários carnavais de Salvador e se tornou conhecida mundialmente, o artista faleceu em decorrência da falência renal e disfunção múltipla de órgãos, causadas pela recidiva de um linfoma não Hodgkin.
Netinho deixará saudades no coração de artistas, amigos e familiares. O cantor que contribuiu de forma significativa para a música, guarda algumas curiosidades que talvez você não saiba. Confira:
Apesar de ter conseguido carreira artística, o cantor também passou pela faculdade. Aos 16 anos, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica de Salvador.
De acordo com seu site, o cantor conciliava os estudos com as apresentações musicais até decidir investir profissionalmente na música.
Cantor Netinho morreu aos 60 anos
Antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos da Axé Music, Netinho desenvolveu suas habilidades musicais sozinho. Segundo a autobiografia publicada em seu site oficial, o cantor ganhou o primeiro violão da mãe aos 14 anos e aprendeu a tocar sem aulas ou ter ajuda de qualquer professor.
Com 18 anos, o artista já demonstrava interesse, começou a cantar profissionalmente em bares de Salvador, na Bahia. No início, seu repertório era voltado a Música Popular Brasileira (MPB) e à bossa nova.
Mesmo antes de fazer sucesso com ‘Milla’, Netinho já fazia sucesso na Banda Beijo, mesma banda que anos depois passou a ter Gilmelândia, importante nome na Axé Music, como vocalista.
Na banda, o cantor fez sucesso ao interpretar músicas como ‘Beijo na Boca’. A canção se tornou um dos sucesso da banda e ajudou a ampliar o alcance da Axé Music pelo Brasil. Depois, Netinho seguiu carreira solo e lançou o álbum ‘Um Beijo pra Você’, em 1993, que trouxe músicas como ‘Capricho dos Deuses’, ‘Total’, e ‘Menina’.
Em 1990, Netinho e a Banda Beijo levaram um trio elétrico brasileiro para a Itália durante a Copa do Mundo de futebol.
O equipamento acompanhou a Seleção Brasileira em Turim, com apresentações antes e depois dos jogos.
Nem só de alegrias viveu o cantor Netinho. O cantor enfrentou um período delicado em sua vida pessoal. Em 2013, foi internado e enfrentou complicações neurológicas.
De acordo com sua biografia, o cantor sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e passou por três cirurgias no cérebro em um intervalo de sete dias. O artista ficou hospitalizado por meses e precisou passar por um longo processo de reabilitação, com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e outras terapias.
Alguns anos depois, em 2017, o cantor voltou a fazer apresentações, mas respeitando os limites físicos e as orientações médicas, conforme o relato publicado em seu site.
Após uma trajetória admirável, Netinho se despediu e teve a morte confirmada na manhã desta terça-feira (13).