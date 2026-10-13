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Confira 5 curiosidades sobre Netinho que você talvez não sabia

Conhecido pela canção ‘Milla’, que embalou vários carnavais de Salvador e se tornou conhecida mundialmente, o artista faleceu nesta terça-feira (13)

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:25

Netinho é referência na Axé Music Crédito: Acervo TV Globo

Morreu nesta terça-feira (13), o cantor Netinho, aos 60 anos. Conhecido pela canção ‘Milla’, que embalou vários carnavais de Salvador e se tornou conhecida mundialmente, o artista faleceu em decorrência da falência renal e disfunção múltipla de órgãos, causadas pela recidiva de um linfoma não Hodgkin.

Netinho deixará saudades no coração de artistas, amigos e familiares. O cantor que contribuiu de forma significativa para a música, guarda algumas curiosidades que talvez você não saiba. Confira:

1 - Netinho deixou a faculdade de Engenharia Civil para ser cantor

Apesar de ter conseguido carreira artística, o cantor também passou pela faculdade. Aos 16 anos, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica de Salvador.

De acordo com seu site, o cantor conciliava os estudos com as apresentações musicais até decidir investir profissionalmente na música.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

2 - Netinho aprendeu a tocar violão sozinho

Antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos da Axé Music, Netinho desenvolveu suas habilidades musicais sozinho. Segundo a autobiografia publicada em seu site oficial, o cantor ganhou o primeiro violão da mãe aos 14 anos e aprendeu a tocar sem aulas ou ter ajuda de qualquer professor.

Com 18 anos, o artista já demonstrava interesse, começou a cantar profissionalmente em bares de Salvador, na Bahia. No início, seu repertório era voltado a Música Popular Brasileira (MPB) e à bossa nova.

3 - Antes de ‘Milla’

Mesmo antes de fazer sucesso com ‘Milla’, Netinho já fazia sucesso na Banda Beijo, mesma banda que anos depois passou a ter Gilmelândia, importante nome na Axé Music, como vocalista.

Na banda, o cantor fez sucesso ao interpretar músicas como ‘Beijo na Boca’. A canção se tornou um dos sucesso da banda e ajudou a ampliar o alcance da Axé Music pelo Brasil. Depois, Netinho seguiu carreira solo e lançou o álbum ‘Um Beijo pra Você’, em 1993, que trouxe músicas como ‘Capricho dos Deuses’, ‘Total’, e ‘Menina’.

4 - Netinho levou trio elétrico à Copa do Mundo de 1990

Em 1990, Netinho e a Banda Beijo levaram um trio elétrico brasileiro para a Itália durante a Copa do Mundo de futebol.

O equipamento acompanhou a Seleção Brasileira em Turim, com apresentações antes e depois dos jogos.

5 - Após enfrentar graves problemas de saúde, Netinho precisou reaprender movimentos

Nem só de alegrias viveu o cantor Netinho. O cantor enfrentou um período delicado em sua vida pessoal. Em 2013, foi internado e enfrentou complicações neurológicas.

De acordo com sua biografia, o cantor sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e passou por três cirurgias no cérebro em um intervalo de sete dias. O artista ficou hospitalizado por meses e precisou passar por um longo processo de reabilitação, com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e outras terapias.

Alguns anos depois, em 2017, o cantor voltou a fazer apresentações, mas respeitando os limites físicos e as orientações médicas, conforme o relato publicado em seu site.