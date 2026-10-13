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Confira 5 curiosidades sobre Netinho que você talvez não sabia

Conhecido pela canção ‘Milla’, que embalou vários carnavais de Salvador e se tornou conhecida mundialmente, o artista faleceu nesta terça-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:25

Netinho é referência na Axé Musis
Netinho é referência na Axé Music Crédito: Acervo TV Globo

Morreu nesta terça-feira (13), o cantor Netinho, aos 60 anos. Conhecido pela canção ‘Milla’, que embalou vários carnavais de Salvador e se tornou conhecida mundialmente, o artista faleceu em decorrência da falência renal e disfunção múltipla de órgãos, causadas pela recidiva de um linfoma não Hodgkin.

Netinho deixará saudades no coração de artistas, amigos e familiares. O cantor que contribuiu de forma significativa para a música, guarda algumas curiosidades que talvez você não saiba. Confira:

1 - Netinho deixou a faculdade de Engenharia Civil para ser cantor

Apesar de ter conseguido carreira artística, o cantor também passou pela faculdade. Aos 16 anos, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica de Salvador.

De acordo com seu site, o cantor conciliava os estudos com as apresentações musicais até decidir investir profissionalmente na música.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

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2 - Netinho aprendeu a tocar violão sozinho

Antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos da Axé Music, Netinho desenvolveu suas habilidades musicais sozinho. Segundo a autobiografia publicada em seu site oficial, o cantor ganhou o primeiro violão da mãe aos 14 anos e aprendeu a tocar sem aulas ou ter ajuda de qualquer professor.

Com 18 anos, o artista já demonstrava interesse, começou a cantar profissionalmente em bares de Salvador, na Bahia. No início, seu repertório era voltado a Música Popular Brasileira (MPB) e à bossa nova.

3 - Antes de ‘Milla’

Mesmo antes de fazer sucesso com ‘Milla’, Netinho já fazia sucesso na Banda Beijo, mesma banda que anos depois passou a ter Gilmelândia, importante nome na Axé Music, como vocalista.

Na banda, o cantor fez sucesso ao interpretar músicas como ‘Beijo na Boca’. A canção se tornou um dos sucesso da banda e ajudou a ampliar o alcance da Axé Music pelo Brasil. Depois, Netinho seguiu carreira solo e lançou o álbum ‘Um Beijo pra Você’, em 1993, que trouxe músicas como ‘Capricho dos Deuses’, ‘Total’, e ‘Menina’.

4 - Netinho levou trio elétrico à Copa do Mundo de 1990

Em 1990, Netinho e a Banda Beijo levaram um trio elétrico brasileiro para a Itália durante a Copa do Mundo de futebol.

O equipamento acompanhou a Seleção Brasileira em Turim, com apresentações antes e depois dos jogos.

5 - Após enfrentar graves problemas de saúde, Netinho precisou reaprender movimentos

Nem só de alegrias viveu o cantor Netinho. O cantor enfrentou um período delicado em sua vida pessoal. Em 2013, foi internado e enfrentou complicações neurológicas.

De acordo com sua biografia, o cantor sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e passou por três cirurgias no cérebro em um intervalo de sete dias. O artista ficou hospitalizado por meses e precisou passar por um longo processo de reabilitação, com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e outras terapias.

Alguns anos depois, em 2017, o cantor voltou a fazer apresentações, mas respeitando os limites físicos e as orientações médicas, conforme o relato publicado em seu site.

Após uma trajetória admirável, Netinho se despediu e teve a morte confirmada na manhã desta terça-feira (13).

Tags:

Netinho

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