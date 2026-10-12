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Conheça a Macondo Park, 'cidade' construída por Shakira com estádio para 55 mil pessoas, restaurantes e até programação literária

Complexo instalado em Madri tem estádio para 55 mil espectadores, museu, biblioteca, restaurantes e atrações culturais inspiradas na América Latina

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 09:00

Macondo Park Crédito: Reprodução

Shakira transformou uma área de 30 hectares em Madri, na Espanha, em uma cidade temporária dedicada à música e à cultura latino-americana. Batizado de Macondo Park, o complexo foi montado em apenas 30 dias e tem previsão de receber mais de 600 mil visitantes ao longo da temporada de apresentações da cantora colombiana.

Localizado no distrito de Villaverde, o espaço integra o projeto Es Latina, criado para ampliar a experiência do público durante a passagem da artista pela capital espanhola. Além dos shows, a estrutura reúne atrações gastronômicas, exposições, atividades literárias e ambientes voltados para crianças.

O principal destaque é o Estádio Shakira, uma arena construída especialmente para a residência musical da cantora. Com capacidade para 55 mil espectadores por apresentação, o local foi planejado para receber os espetáculos sem a necessidade de adaptar um estádio esportivo já existente.

Shakira mandou construir Macondo Park em apenas um mês 1 de 12

A expectativa de 600 mil pessoas corresponde ao público acumulado durante a temporada, e não à capacidade simultânea do complexo. Além do palco principal, o Macondo Park conta com espaços destinados a apresentações de artistas espanhóis e latino-americanos.

A proposta é oferecer uma experiência que vá além dos shows. Os visitantes podem explorar diferentes ambientes antes das apresentações, com atividades relacionadas à literatura, à moda, à gastronomia e à história cultural da América Latina.

O nome do parque faz referência a Macondo, cidade fictícia criada pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez no romance "Cem Anos de Solidão". A homenagem também aparece em uma das principais atrações do espaço, chamada La Biblioteca.

O ambiente reúne livros, livraria, café, experiências sonoras e encontros literários. A programação prevê a participação de 24 escritoras em 12 encontros, incluindo Rosa Montero, Julia Navarro, Cristina Morató e Lydia Cacho.

As atividades relacionadas à literatura têm previsão de continuidade até junho de 2027, mesmo após o encerramento da estrutura temporária do parque.

Outro espaço é o Museu de Shakira, dedicado à trajetória profissional da cantora. A exposição aborda momentos de sua carreira, sua atuação em projetos sociais e a influência da cultura latino-americana em sua identidade artística.

A moda também ganhou uma área exclusiva. Batizado de El Taller, o ambiente recebe exposições e desfiles de estilistas emergentes e marcas de alta-costura, com destaque para a produção espanhola.

Na gastronomia, o El Mercado reúne pratos tradicionais de diferentes países latino-americanos. A seleção dos estabelecimentos ficou sob responsabilidade do chef espanhol Rafa Zafra, com opções como arepas e tequeños.

Para as famílias, o Macondito oferece atividades infantis inspiradas no universo literário de García Márquez. O espaço também foi pensado para receber visitas escolares nos dias sem apresentações musicais.

A cidade temporária acompanha a passagem da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" por Madri. A residência, iniciada em setembro, tem apresentações previstas até domingo (11).