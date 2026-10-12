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Conheça a Macondo Park, 'cidade' construída por Shakira com estádio para 55 mil pessoas, restaurantes e até programação literária

Complexo instalado em Madri tem estádio para 55 mil espectadores, museu, biblioteca, restaurantes e atrações culturais inspiradas na América Latina

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 09:00

Macondo Park
Macondo Park Crédito: Reprodução

Shakira transformou uma área de 30 hectares em Madri, na Espanha, em uma cidade temporária dedicada à música e à cultura latino-americana. Batizado de Macondo Park, o complexo foi montado em apenas 30 dias e tem previsão de receber mais de 600 mil visitantes ao longo da temporada de apresentações da cantora colombiana.

Localizado no distrito de Villaverde, o espaço integra o projeto Es Latina, criado para ampliar a experiência do público durante a passagem da artista pela capital espanhola. Além dos shows, a estrutura reúne atrações gastronômicas, exposições, atividades literárias e ambientes voltados para crianças.

O principal destaque é o Estádio Shakira, uma arena construída especialmente para a residência musical da cantora. Com capacidade para 55 mil espectadores por apresentação, o local foi planejado para receber os espetáculos sem a necessidade de adaptar um estádio esportivo já existente.

Shakira mandou construir Macondo Park em apenas um mês

Macondo Park por Reprodução
Macondo Park por Reprodução
Macondo Park por Reprodução
Macondo Park por Reprodução
Macondo Park por Reprodução
Macondo Park por Reprodução
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Macondo Park por Reprodução
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Macondo Park por Reprodução
Macondo Park por Reprodução
Macondo Park por Reprodução
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Macondo Park por Reprodução

A expectativa de 600 mil pessoas corresponde ao público acumulado durante a temporada, e não à capacidade simultânea do complexo. Além do palco principal, o Macondo Park conta com espaços destinados a apresentações de artistas espanhóis e latino-americanos.

A proposta é oferecer uma experiência que vá além dos shows. Os visitantes podem explorar diferentes ambientes antes das apresentações, com atividades relacionadas à literatura, à moda, à gastronomia e à história cultural da América Latina.

O nome do parque faz referência a Macondo, cidade fictícia criada pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez no romance "Cem Anos de Solidão". A homenagem também aparece em uma das principais atrações do espaço, chamada La Biblioteca.

O ambiente reúne livros, livraria, café, experiências sonoras e encontros literários. A programação prevê a participação de 24 escritoras em 12 encontros, incluindo Rosa Montero, Julia Navarro, Cristina Morató e Lydia Cacho.

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As atividades relacionadas à literatura têm previsão de continuidade até junho de 2027, mesmo após o encerramento da estrutura temporária do parque.

Outro espaço é o Museu de Shakira, dedicado à trajetória profissional da cantora. A exposição aborda momentos de sua carreira, sua atuação em projetos sociais e a influência da cultura latino-americana em sua identidade artística.

A moda também ganhou uma área exclusiva. Batizado de El Taller, o ambiente recebe exposições e desfiles de estilistas emergentes e marcas de alta-costura, com destaque para a produção espanhola.

Na gastronomia, o El Mercado reúne pratos tradicionais de diferentes países latino-americanos. A seleção dos estabelecimentos ficou sob responsabilidade do chef espanhol Rafa Zafra, com opções como arepas e tequeños.

Para as famílias, o Macondito oferece atividades infantis inspiradas no universo literário de García Márquez. O espaço também foi pensado para receber visitas escolares nos dias sem apresentações musicais.

A cidade temporária acompanha a passagem da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" por Madri. A residência, iniciada em setembro, tem apresentações previstas até domingo (11).

Apesar das dimensões, o Macondo Park não será uma instalação permanente. Após o encerramento da temporada de shows, a estrutura física deverá ser desmontada.

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