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Conheça Cleitinho, a sensação da internet: cachorro caramelo é 'contratado' por posto de combustíveis, ganha uniforme e crachá e vira xodó de clientes

Exausto da jornada árdua de trabalho, o cachorro é visto cochilando regularmente durante o expediente (e merece férias, com urgência)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:45

Cleitinho é sempre o funcionário do mês
Cleitinho é sempre o funcionário do mês Crédito: Reprodução

Um cachorro caramelo chamado Cleitinho conquistou funcionários e clientes de um posto de combustíveis em Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. Acolhido no estabelecimento, o vira-lata ganhou uniforme, crachá e passou a ser tratado como um verdadeiro integrante da equipe.

Cleitinho circula pelo posto usando um colete vermelho com identificação e virou uma espécie de mascote do local. A relação com os clientes também ultrapassou os tradicionais cafunés: o cachorro recebe presentes de pessoas que acompanham sua rotina.

Caramelo Cleitinho é sensação em seu local de trabalho

Exausto, Cleitinho precisa urgentemente de férias por Reprodução
Cleitinho esbanja carisma por Reprodução
Cleitinho é sempre o funcionário do mês por Reprodução
Cama que Cleitinho ganhou por Reprodução
Frequentemente, Cleitinho cochila durante o horário de trabalho por Reprodução
Cleitinho trabalha de crachá e uniforme por Reprodução
Cleitinho recebe carinho durante o expediente por Reprodução
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Exausto, Cleitinho precisa urgentemente de férias por Reprodução

Recentemente, uma cliente que costuma frequentar o posto presenteou Cleitinho com uma caminha nova, estampada com desenhos de cachorros. O momento foi compartilhado nas redes sociais do animal e chamou a atenção dos seguidores.

O caramelo mantém um perfil próprio no Instagram, onde sua rotina no "trabalho" é acompanhada por milhares de pessoas. Vídeos mostram Cleitinho descansando, interagindo com funcionários e recebendo o carinho de quem chega ao estabelecimento.

Nos comentários de uma das publicações, clientes brincaram com o comportamento do mascote. "Cleitinho é fera, semana passada fui lá e ele deu aquela mijada caprichada no pneu. Recomendo demais", contou um internauta. "Cleitinho tá com uma cara de cansado, trabalhar em posto de gasolina não é fácil, nunca folga", brincou outro.

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Mobilização para cuidar de Cleitinho

O carinho pelo cachorro também ficou evidente quando ele enfrentou um problema de saúde. No ano passado, Cleitinho apresentou ferimentos e secreção na região do rosto e precisou passar por avaliação veterinária.

Os exames identificaram uma infecção relacionada à raiz de um dente, que provocou inchaço e formação de pus próximo a um dos olhos. O tratamento exigiu procedimento para retirada dos dentes afetados, além de antibióticos e cuidados durante a recuperação.

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Funcionários assumiram os cuidados com o animal, enquanto uma campanha de arrecadação foi criada para ajudar a pagar o tratamento. A mobilização reuniu pessoas que já conheciam Cleitinho e seguidores conquistados pelas redes sociais.

Com a recuperação, o caramelo voltou à rotina no posto e continuou acumulando fãs. A popularidade já levou Cleitinho até à televisão, com participação no Encontro com Patrícia Poeta.

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