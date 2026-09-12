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Conheça Cleitinho, o vira-lata caramelo que virou mascote de posto e tem até crachá e uniforme

Adotado por frentistas e motoristas, o cachorro faz sucesso nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:14

Cleitinho, o vira-lata caramelo que virou mascote de posto e tem até crachá e uniforme Crédito: Reprodução/Instagram @cleitinhoshell_oficial

Trabalhar em posto de combustível não é para qualquer um, mas Cleitinho tira de letra. Vira-lata caramelo, ele virou a grande estrela de um posto em Vargem Grande Paulista, na Região Metropolitana de São Paulo. Com direito a colete, crachá de identificação e uma rotina cheia de mimos, o animal conquistou não só os funcionários, mas motoristas de todo o país através das redes sociais.

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A rotina do caramelo cheia. Ele passeia livremente pela pista de abastecimento, recepciona os motoristas e ganha presentes. Recentemente, ganhou até uma caminha nova de uma cliente.

Mas nem só de regalias vive Cleitinho. No ano passado, ele deu um susto nos fãs ao aparecer com o rosto machucado. O diagnóstico veterinário revelou uma infecção grave causada por um dente apodrecido na raiz, o que exigiu uma cirurgia de emergência e tratamento com antibióticos.