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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:13
A modelo baiana Daiane Sodré, que nasceu na pequena Baixa Grande, na Chapada Diamantina, está confirmada pelo segundo ano seguido no Victoria’s Secret Fashion Show. O desfile acontece neste domingo (18), em Los Angeles (EUA), e a brasileira vai dividir a passarela com nomes conhecidos no mundo da moda, como Gigi Hadid e Candice Swanepoel.
A modelo baiana Daiane Sodré
Daiane estreou na marca de lingerie em 2025. Agora, com mais tempo de carreira e cuidando bastante da saúde mental, ela avisa que o nervosismo ainda é o mesmo. "O frio na barriga continua e, mesmo com mais experiência, a ficha só vai cair no domingo, quando eu estiver novamente na passarela", disse a modelo em entrevista ao portal gshow.
Caçula de 13 irmãos, Daiane começou do zero em uma seleção de modelos em Salvador, acompanhada da irmã. Depois disso, a baiana foi longe, posou para capas de revistas importantes, como Vogue e Marie Claire, e fez campanhas para grifes gigantes como Oscar de la Renta, Armani, Ralph Lauren e Maybelline.