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Conheça Daiane Sodré, a modelo baiana que vai desfilar no Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Caçula de 13 irmãos, a jovem do interior da Bahia retorna ao evento internacional neste domingo (18), em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:13

Daiane Sodré, a modelo baiana que vai desfilar no Victoria's Secret Fashion Show 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo baiana Daiane Sodré, que nasceu na pequena Baixa Grande, na Chapada Diamantina, está confirmada pelo segundo ano seguido no Victoria’s Secret Fashion Show. O desfile acontece neste domingo (18), em Los Angeles (EUA), e a brasileira vai dividir a passarela com nomes conhecidos no mundo da moda, como Gigi Hadid e Candice Swanepoel.

A modelo baiana Daiane Sodré

A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
Daiane Sodré, a modelo baiana que vai desfilar no Victoria's Secret Fashion Show 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
Daiane Sodré, a modelo baiana que vai desfilar no Victoria's Secret Fashion Show 2026 por Reprodução/Instagram
Daiane Sodré, a modelo baiana que vai desfilar no Victoria's Secret Fashion Show 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
Daiane Sodré, a modelo baiana que vai desfilar no Victoria's Secret Fashion Show 2026 por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram
A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução Redes Sociais
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A modelo baiana Daiane Sodré por Reprodução/Instagram

Daiane estreou na marca de lingerie em 2025. Agora, com mais tempo de carreira e cuidando bastante da saúde mental, ela avisa que o nervosismo ainda é o mesmo. "O frio na barriga continua e, mesmo com mais experiência, a ficha só vai cair no domingo, quando eu estiver novamente na passarela", disse a modelo em entrevista ao portal gshow.

Caçula de 13 irmãos, Daiane começou do zero em uma seleção de modelos em Salvador, acompanhada da irmã. Depois disso, a baiana foi longe, posou para capas de revistas importantes, como Vogue e Marie Claire, e fez campanhas para grifes gigantes como Oscar de la Renta, Armani, Ralph Lauren e Maybelline.

O convite para o novo desfile fez a família inteira chorar de emoção. Segundo Daiane, pisar lá de novo não é apenas bater uma meta na carreira, mas servir de exemplo. Ela faz questão de mostrar para outras meninas do Nordeste que é possível sair de uma cidade do interior e desfilar em uma das maiores passarelas do mundo.

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Tags:

Moda Modelo Desfile Daiane Sodré Victoria’s Secret

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