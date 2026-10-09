MÚSICA

Conheça Hugo & Guilherme, dupla sertaneja por trás do hit ‘Flash’, que embala trend de perfumes

Hit da dupla sertaneja já soma mais de 19 milhões de reproduções no Spotify e embala vídeos de famosos que mostram suas fragrâncias favoritas

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:45

A dupla Hugo & Guilherm conquistou as redes com o hit “Flash”, que embala uma trend em que famosos e internautas revelam seus perfumes favoritos Crédito: Alessandro Cica

Uma música sertaneja virou trilha sonora para quem gosta de compartilhar seus perfumes favoritos nas redes sociais. “Flash”, de Hugo & Guilherme, embala uma trend que circula no Instagram e no TikTok, com vídeos de famosos e internautas apresentando as fragrâncias que fazem parte de suas coleções.

Lançada em agosto, a faixa já ultrapassou 19 milhões de reproduções no Spotify, de acordo com informações divulgadas pela assessoria da dupla. A repercussão nas redes ampliou o alcance da música, que passou a integrar conteúdos sobre beleza, perfumaria e estilo de vida.

Hugo & Guilherme 1 de 3

Formada por Hugo e Guilherme, a dupla faz parte da nova geração do sertanejo nacional e ganhou projeção com canções que circulam entre plataformas digitais e apresentações pelo país. Com “Flash”, os artistas também chegam a um público interessado em tendências que vão além da música.

A relação com o universo das fragrâncias tem um vínculo especial com Guilherme, que é apaixonado por perfumes e mantém uma coleção. Esse interesse combina com a proposta dos vídeos, nos quais os participantes revelam suas escolhas enquanto a canção toca ao fundo.