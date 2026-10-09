Conheça Hugo & Guilherme, dupla sertaneja por trás do hit ‘Flash’, que embala trend de perfumes

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:45
Uma música sertaneja virou trilha sonora para quem gosta de compartilhar seus perfumes favoritos nas redes sociais. “Flash”, de Hugo & Guilherme, embala uma trend que circula no Instagram e no TikTok, com vídeos de famosos e internautas apresentando as fragrâncias que fazem parte de suas coleções.
Lançada em agosto, a faixa já ultrapassou 19 milhões de reproduções no Spotify, de acordo com informações divulgadas pela assessoria da dupla. A repercussão nas redes ampliou o alcance da música, que passou a integrar conteúdos sobre beleza, perfumaria e estilo de vida.
Hugo & Guilherme
Formada por Hugo e Guilherme, a dupla faz parte da nova geração do sertanejo nacional e ganhou projeção com canções que circulam entre plataformas digitais e apresentações pelo país. Com “Flash”, os artistas também chegam a um público interessado em tendências que vão além da música.
A relação com o universo das fragrâncias tem um vínculo especial com Guilherme, que é apaixonado por perfumes e mantém uma coleção. Esse interesse combina com a proposta dos vídeos, nos quais os participantes revelam suas escolhas enquanto a canção toca ao fundo.
O sucesso da trend mostra como uma música pode ganhar novos usos nas redes e se conectar a diferentes interesses. Além de impulsionar a faixa, os vídeos aproximam o repertório de Hugo & Guilherme de conversas sobre perfumes e preferências pessoais.