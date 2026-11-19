IGUALZINHO?

Conheça o ator que deixou até a família de Sylvester Stallone chocada no filme 'Eu Sou o Rocky'

Anthony Ippolito conseguiu o papel principal após enviar um vídeo gravado em casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:56

Anthony Ippolito interpreta Sylvester Stallone no filme 'Eu Sou o Rocky' Crédito: Divulgação (Imagem melhorada com IA)

O ator norte-americano Anthony Ippolito, de 27 anos, interpreta Sylvester Stallone no filme 'Eu Sou o Rocky', que mostra os bastidores da criação do clássico 'Rocky - Um Lutador' (1976). Para ficar parecido com o astro na juventude, o artista ganhou mais de 18 quilos antes das gravações.

Anthony Ippolito interpreta Sylvester Stallone no filme 'Eu Sou o Rocky' 1 de 12

Os produtores planejavam procurar um ator no mundo inteiro para o papel, mas Ippolito conseguiu a vaga logo no início. Segundo o diretor Peter Farrelly, o jovem soube do filme, arranjou uma cópia do roteiro e gravou três cenas por conta própria.

"Nosso diretor de elenco, Rick Montgomery, me ligou e disse: 'Ei, eu encontrei o nosso Stallone'. Quando ele me enviou o vídeo do Anthony, ele tinha a voz, o visual e tudo igual ao Stallone. A voz dele não é naturalmente igual à dele. Ele construiu aquela voz. Ele estava mais magro, mas tinha captado perfeitamente o personagem e eu pensei: 'É ele!'", contou Farrelly.

Depois de assinar o contrato, Ippolito entrou em uma rotina pesada de treinos para alcançar o corpo que Stallone tinha nos anos 1970. Ele seguiu uma dieta cheia de proteínas e fez muitas aulas de boxe até o começo das filmagens.

Quem é Anthony Ippolito

Nascido em 21 de agosto de 1999, Ippolito começou a atuar ainda criança em peças de escola e comerciais de TV. Em 2015, aos 14 anos, ele fez o personagem de Adam Sandler na adolescência no filme de comédia 'Pixels'.

Seu primeiro trabalho de destaque aconteceu em 2022, na série 'The Offer', que mostrou as brigas e os problemas por trás das gravações de 'O Poderoso Chefão'. Naquela história, ele também viveu um ator famoso: Al Pacino.

Mostrar o vídeo do teste para o verdadeiro Sylvester Stallone deixou a equipe do filme com medo. Toby Emmerich, um dos produtores do longa, contou que todos temiam que o astro desistisse da produção ao ver outro ator fazendo seu papel.

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"Eu estava preocupado que, ao ver o teste, Stallone pudesse repensar a produção do filme. Será que ele realmente quer que este longa aconteça? É uma responsabilidade e tanto, sabe? Mas Stallone, assim como nós, apaixonou-se pela atuação de Anthony, e a partir daí, tudo começou a ganhar forma", disse Emmerich.