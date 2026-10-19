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Conheça o brasileiro mais velho do mundo que completou 114 anos

Brasileiro conquistou o título de homem vivo mais velho do mundo em novembro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 17:14

Cearense João Marinho Neto foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo
Cearense João Marinho Neto foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cearense João Marinho Neto foi reconhecido pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo, ao completar 114 anos no dia 5 de outubro de 2026.

O brasileiro conquistou o título de homem vivo mais velho do mundo em novembro de 2024, após a morte do britânico John Tiniswood, aos 112 anos.

Cearense João Marinho Neto

João Marinho Neto completou 114 anos por Reproduçaõ | Redes Sociais
João Marinho Neto completou 114 anos por Reproduçaõ | Redes Sociais
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A comemoração aconteceu no dia 10 de outubro, em Apuiarés, no interior do Ceará, e reuniu familiares, amigos e autoridades locais.

A festa foi em grande estilo e teve a presença da prefeita Ana Rufino e de representantes da LongeviQuest, organização internacional especializada na validação de recordes de longevidade.

Segundo o Guinness, João atribui sua longa vida à convivência com boas pessoas e à proximidade com a família.

Nascido em Maranguape, município localizado na região metropolitana de Fortaleza, João nasceu em 1912 e começou a trabalhar na agricultura ainda criança. Durante décadas, o idoso cultivou milho e feijão, além de criar animais no interior do Ceará.

Hoje João vive em um lar de idosos após perder a visão. Sua família reúne seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.

Uma curiosidade é que João faz aniversário no mesmo dia que o australiano Ken Weeks, considerado o segundo homem vivo mais velho do mundo, nascido exatamente um ano depois dele, em 1913.

Aos 114 anos, o cearense segue como um dos maiores exemplos de longevidade já registrados no Brasil.

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Ceará Guinness

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