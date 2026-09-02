Conheça o 'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:05
A passagem de Bruna Marquezine e Shawn Mendes por uma ação solidária no Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira (31), colocou em destaque o projeto 'Macarrão com Salsicha', iniciativa que há anos atua no combate à fome na capital fluminense. Longe de ser apenas uma referência ao clássico prato da culinária brasileira, famoso pela massa com molho de tomate e rodelas de salsicha que desperta memórias afetivas, o nome batiza uma rede consolidada de assistência à população em situação de vulnerabilidade.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas no Rio
Mantido com o apoio de voluntários e de instituições religiosas como a Paróquia Santa Rita de Cássia, a Paróquia Santo Agostinho e a Paróquia Santa Mônica, o projeto tem como foco principal o preparo e a distribuição de marmitas e bebidas. Na última mobilização que contou com a presença do casal de artistas, a operação bateu a marca de 3.315 quentinhas entregues em uma única noite.
Projeto social 'Macarrão com Salsicha'
Para celebrar, os organizadores publicaram uma mensagem de agradecimento destacando o significado da ação: "Foi uma segunda-feira muito especial para o nosso projeto. Com a ajuda de voluntários, doadores e de tantas pessoas que caminham com a gente, conseguimos preparar e entregar 3.315 quentinhas para quem mais precisa. Cada quentinha representa muito mais do que uma refeição. Representa cuidado, acolhimento, dignidade e a certeza de que ninguém precisa caminhar sozinho".
A iniciativa reforçou ainda que a continuidade do trabalho depende da solidariedade coletiva. Interessados em colaborar podem realizar doações financeiras via PIX ou entregar mantimentos diretamente nos pontos de arrecadação oficiais nas paróquias parceiras.