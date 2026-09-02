Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o 'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Mantida com o apoio de paróquias, a ação social distribui milhares de refeições semanalmente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:05

Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

A passagem de Bruna Marquezine e Shawn Mendes por uma ação solidária no Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira (31), colocou em destaque o projeto 'Macarrão com Salsicha', iniciativa que há anos atua no combate à fome na capital fluminense. Longe de ser apenas uma referência ao clássico prato da culinária brasileira, famoso pela massa com molho de tomate e rodelas de salsicha que desperta memórias afetivas, o nome batiza uma rede consolidada de assistência à população em situação de vulnerabilidade.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas no Rio

Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
1 de 9
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram

Mantido com o apoio de voluntários e de instituições religiosas como a Paróquia Santa Rita de Cássia, a Paróquia Santo Agostinho e a Paróquia Santa Mônica, o projeto tem como foco principal o preparo e a distribuição de marmitas e bebidas. Na última mobilização que contou com a presença do casal de artistas, a operação bateu a marca de 3.315 quentinhas entregues em uma única noite.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas em ação social; veja vídeo

Ex-atriz mirim da Globo, irmã caçula de Bruna Marquezine muda nome artístico e investe na carreira

Shawn Mendes arrisca português ao ser tietado durante viagem com Bruna Marquezine em Angola

Montadoras chinesas disputam Gisele Bündchen, Paolla Oliveira e Bruna Marquezine, travam batalha de cifras e pagam cachês milionários que passam dos R$ 10 milhões

Bruna Marquezine e Shawn Mendes visitam projeto social na Angola

Projeto social 'Macarrão com Salsicha'

'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
1 de 27
'Macarrão com Salsicha', projeto social apoiado por Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram

Para celebrar, os organizadores publicaram uma mensagem de agradecimento destacando o significado da ação: "Foi uma segunda-feira muito especial para o nosso projeto. Com a ajuda de voluntários, doadores e de tantas pessoas que caminham com a gente, conseguimos preparar e entregar 3.315 quentinhas para quem mais precisa. Cada quentinha representa muito mais do que uma refeição. Representa cuidado, acolhimento, dignidade e a certeza de que ninguém precisa caminhar sozinho".

A iniciativa reforçou ainda que a continuidade do trabalho depende da solidariedade coletiva. Interessados em colaborar podem realizar doações financeiras via PIX ou entregar mantimentos diretamente nos pontos de arrecadação oficiais nas paróquias parceiras.

Leia mais

Imagem - 28 dias pós-parto, filha de César Filho revela vontade de ter mais filhos: 'Nasci para isso'

28 dias pós-parto, filha de César Filho revela vontade de ter mais filhos: 'Nasci para isso'

Imagem - Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'

Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'

Imagem - Dicas de etiqueta, gramática e polêmicas: quem é Cíntia Chagas, namorada de Rubens Barrichello

Dicas de etiqueta, gramática e polêmicas: quem é Cíntia Chagas, namorada de Rubens Barrichello

Tags:

Projeto Social Bruna Marquezine Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes Macarrão com Salsicha

Mais recentes

Imagem - Pedro Scooby quebra silêncio sobre rumor de que Bianca Andrade foi pivô do término com Cintia Dicker

Pedro Scooby quebra silêncio sobre rumor de que Bianca Andrade foi pivô do término com Cintia Dicker
Imagem - Morre o ator e diretor Gracindo Jr., pioneiro da TV Globo, aos 83 anos

Morre o ator e diretor Gracindo Jr., pioneiro da TV Globo, aos 83 anos
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (2 de setembro): responsabilidade pede limites e escolhas mais realistas

Cor e número da sorte de hoje (2 de setembro): responsabilidade pede limites e escolhas mais realistas