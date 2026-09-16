FUNCIONA?

Conheça o shampoo que promete combater queda de cabelo com ação semelhante à do Minoxidil

Produto alemão aposta na aplicação de cafeína diretamente no couro cabeludo para fortalecer os fios e prolongar a fase de crescimento capilar

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:30

Queda de cabelo é uma preocupação comum e pode atingir pessoas de diferentes idades e rotinas Crédito: Reprodução | Freepik

A cafeína, conhecida principalmente pelo efeito estimulante quando consumida em bebidas como o café, também vem sendo utilizada em produtos destinados aos cuidados com o cabelo. Uma das propostas é aplicar a substância diretamente no couro cabeludo para auxiliar no fortalecimento dos fios e no combate à queda capilar hereditária.

É o caso do Caffeine Shampoo C1, da marca alemã Alpecin. Segundo conteúdo patrocinado pela própria empresa, a fórmula foi desenvolvida para permitir que a cafeína alcance os folículos durante a lavagem dos cabelos.

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A recomendação da fabricante é deixar o shampoo agir por dois minutos antes do enxágue. A empresa afirma que esse período é suficiente para que a cafeína seja detectada nos folículos.

Como a cafeína agiria no cabelo?

A proposta do produto está relacionada principalmente à alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície hereditária. Nesse quadro, os folículos capilares geneticamente predispostos passam por um processo de miniaturização, fazendo com que os fios se tornem progressivamente mais finos e tenham ciclos de crescimento menores.

Segundo a Alpecin, a aplicação tópica da cafeína ajudaria a estimular a atividade dos folículos e a prolongar a fase de crescimento dos fios. Além da cafeína, a composição do shampoo inclui ingredientes como zinco e niacinamida.

O produto não promete, no entanto, recuperar áreas nas quais os folículos já deixaram de produzir cabelo. A proposta apresentada pela fabricante é preservar e fortalecer os fios existentes por meio do uso contínuo.

Cafeína realmente funciona contra a calvície?

Apesar das alegações apresentadas pela fabricante, é importante considerar que o texto que divulga o produto é identificado como conteúdo patrocinado pela Alpecin. Por isso, afirmações como “eficácia clinicamente comprovada”, “sem efeitos colaterais” ou comparações de eficácia com medicamentos não devem ser tratadas automaticamente como consenso científico.

Existem pesquisas sobre o possível efeito da cafeína tópica nos folículos capilares, inclusive estudos laboratoriais, mas isso não significa que um shampoo com cafeína tenha o mesmo nível de evidência clínica dos tratamentos médicos já utilizados contra a alopecia androgenética.