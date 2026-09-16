Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o shampoo que promete combater queda de cabelo com ação semelhante à do Minoxidil

Produto alemão aposta na aplicação de cafeína diretamente no couro cabeludo para fortalecer os fios e prolongar a fase de crescimento capilar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:30

queda de cabelo
Queda de cabelo é uma preocupação comum e pode atingir pessoas de diferentes idades e rotinas Crédito: Reprodução | Freepik

A cafeína, conhecida principalmente pelo efeito estimulante quando consumida em bebidas como o café, também vem sendo utilizada em produtos destinados aos cuidados com o cabelo. Uma das propostas é aplicar a substância diretamente no couro cabeludo para auxiliar no fortalecimento dos fios e no combate à queda capilar hereditária.

É o caso do Caffeine Shampoo C1, da marca alemã Alpecin. Segundo conteúdo patrocinado pela própria empresa, a fórmula foi desenvolvida para permitir que a cafeína alcance os folículos durante a lavagem dos cabelos.

Queda de cabelo

Queda de cabelo é uma preocupação comum e pode atingir pessoas de diferentes idades e rotinas por Reprodução | Freepik
Queda de cabelo é uma preocupação comum e pode atingir pessoas de diferentes idades e rotinas por Reprodução | Freepik
Queda de cabelo é uma preocupação comum e pode atingir pessoas de diferentes idades e rotinas por Reprodução | Freepik
Queda de cabelo é uma preocupação comum e pode atingir pessoas de diferentes idades e rotinas por Reprodução | Freepik
1 de 4
Queda de cabelo é uma preocupação comum e pode atingir pessoas de diferentes idades e rotinas por Reprodução | Freepik

A recomendação da fabricante é deixar o shampoo agir por dois minutos antes do enxágue. A empresa afirma que esse período é suficiente para que a cafeína seja detectada nos folículos.

Como a cafeína agiria no cabelo?

A proposta do produto está relacionada principalmente à alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície hereditária. Nesse quadro, os folículos capilares geneticamente predispostos passam por um processo de miniaturização, fazendo com que os fios se tornem progressivamente mais finos e tenham ciclos de crescimento menores.

Leia mais

Imagem - Cabelo embaraça demais? 6 hábitos que podem estar piorando o problema

Cabelo embaraça demais? 6 hábitos que podem estar piorando o problema

Imagem - Cabelo era cheio e ficou ralo? 8 cuidados que podem ajudar a recuperar o volume dos fios

Cabelo era cheio e ficou ralo? 8 cuidados que podem ajudar a recuperar o volume dos fios

Imagem - Vai ficar loira? Veja o que fazer antes e depois da descoloração para o cabelo não ficar detonado

Vai ficar loira? Veja o que fazer antes e depois da descoloração para o cabelo não ficar detonado

Segundo a Alpecin, a aplicação tópica da cafeína ajudaria a estimular a atividade dos folículos e a prolongar a fase de crescimento dos fios. Além da cafeína, a composição do shampoo inclui ingredientes como zinco e niacinamida.

O produto não promete, no entanto, recuperar áreas nas quais os folículos já deixaram de produzir cabelo. A proposta apresentada pela fabricante é preservar e fortalecer os fios existentes por meio do uso contínuo.

Leia mais

Imagem - Esposa de Lito Sousa revela perda de peso em meio à doença rara do marido: 'Essa magreza tem outro nome'

Esposa de Lito Sousa revela perda de peso em meio à doença rara do marido: 'Essa magreza tem outro nome'

Imagem - Faustão garante que carreira na TV acabou: 'É melhor deixar um pouco de saudade para meia dúzia e alívio para muita gente'

Faustão garante que carreira na TV acabou: 'É melhor deixar um pouco de saudade para meia dúzia e alívio para muita gente'

Imagem - Influenciadora tem casa invadida, é morta a tiros e criminosos deixam recado em pichação

Influenciadora tem casa invadida, é morta a tiros e criminosos deixam recado em pichação

Cafeína realmente funciona contra a calvície?

Apesar das alegações apresentadas pela fabricante, é importante considerar que o texto que divulga o produto é identificado como conteúdo patrocinado pela Alpecin. Por isso, afirmações como “eficácia clinicamente comprovada”, “sem efeitos colaterais” ou comparações de eficácia com medicamentos não devem ser tratadas automaticamente como consenso científico.

Existem pesquisas sobre o possível efeito da cafeína tópica nos folículos capilares, inclusive estudos laboratoriais, mas isso não significa que um shampoo com cafeína tenha o mesmo nível de evidência clínica dos tratamentos médicos já utilizados contra a alopecia androgenética.

Por isso, quem percebe aumento da queda, afinamento dos fios ou surgimento de áreas com menor densidade capilar deve procurar um dermatologista. A queda pode ter diferentes causas, e identificar a origem do problema é fundamental para escolher o tratamento adequado.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Baiana Gabriela é eliminada do ‘MasterChef Brasil’ e ganha convite especial de Jacquin

Baiana Gabriela é eliminada do ‘MasterChef Brasil’ e ganha convite especial de Jacquin