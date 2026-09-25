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Conheça Uel e Hanaya, baianos integrantes do grupo campeão do ‘Estrelas da Casa’

Uel e Hanaya se destacaram na competição e agora celebram a vitória com o grupo Simples Detalhe

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Heider Sacramento

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 17:51

Uel e Hanaya, baianos do grupo Simples Detalhe, comemoram a vitória no ‘Estrelas da Casa’
Uel e Hanaya, baianos do grupo Simples Detalhe, comemoram a vitória no ‘Estrelas da Casa’ Crédito: Divulgação

A Bahia está representada no topo do pódio do ‘Estrelas da Casa’. Uel, de Salvador, e Hanaya, de Valença, integram o grupo de pagode que conquistou a terceira temporada do reality musical da Globo. Ao lado de David Natel e Vick Nunes, os dois levaram o título com 56,47% dos votos do público. 

A vitória veio na noite desta quinta-feira (24), após a formação passar pelas diferentes etapas da competição sob a mentoria de Belo. Na final, o quarteto apresentou o clássico “Coração Radiante”, do Revelação, e também cantou “Dia D”, música inédita criada especialmente para o programa. 

Quem é Uel?

Natural de Salvador, Uel tem 26 anos e começou a desenvolver a relação com a música ainda na adolescência. O baiano aprendeu a tocar violão, cavaquinho e flauta doce e chegou a seguir carreira na Marinha antes de se dedicar profissionalmente à música.

Baianos no Estrelas da Casa

Uel representa o pagode da Cidade Baixa por Divulgação/TV Globo
Hanaya leva o samba de Valença ao reality por Divulgação/TV Globo
Dandara Luanda leva o pagode de Bom Jesus da Lapa ao programa por Divulgação/TV Globo
Cinara representa Salvador no Estrelas da Casa por Divulgação/TV Globo
Emma une música e dança em sua trajetória artística por Divulgação/TV Globo
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Uel representa o pagode da Cidade Baixa por Divulgação/TV Globo

A virada aconteceu quando uma interpretação de uma música de Belo viralizou na internet. O vídeo fez Uel ganhar mais de 100 mil seguidores em apenas um dia. Atualmente, ele vive da carreira artística e, segundo o gshow, realiza cerca de 13 shows por mês, com repertório que passeia por clássicos do samba e sucessos do pagode.

Durante o reality, Uel também destacou a força criada pela convivência com os demais integrantes. Após a vitória, revelou que o grupo já planeja levar o pagode para os estados de origem de cada integrante.

Quem é Hanaya?

Também baiana, Hanaya nasceu em Valença, no sul do estado. Aos 23 anos, ela deixou a cidade natal e se mudou para o Rio de Janeiro para investir na carreira musical. A mudança aconteceu menos de um ano antes de sua entrada no reality.

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A cantora começou sua relação com a música ainda na infância e já havia lançado seis músicas autorais antes de entrar no programa. No Rio, passou a ampliar sua presença nos palcos e acumulou participações e parcerias com nomes do pagode, entre eles Xande de Pilares, Marvvila e Vitinho.

No pós-vitória, Hanaya também fez questão de reconhecer a importância da mentoria de Belo. “Ele acreditou na gente quando nem mesmo a gente acreditava”, afirmou a cantora ao gshow após o resultado.

Bahia no grupo campeão

A presença de Uel e Hanaya deu um sotaque baiano ao quarteto que conquistou o público no reality. Com a vitória, os dois agora seguem ao lado de David Natel e Vick Nunes para uma nova etapa fora da televisão. Segundo os próprios integrantes, a ideia é realizar apresentações especiais nos estados de origem de cada um.

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