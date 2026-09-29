Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conselho Regional de Medicina se pronuncia após médico ser acusado de ameaçar Chico Buarque

Chico Buarque acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro após ser alvo de uma ameaça de morte

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:42

Chico Buarque
Chico Buarque Crédito: Reprodução/Instagram

O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) se pronunciou após a defesa de Chico Buarque afirmar que o autor de uma ameaça de morte contra o cantor na internet seria um médico registrado no órgão.

O CRM-MG explicou que sua atuação se limita à fiscalização do profissional no exercício da medicina e à apuração de eventuais infrações éticas cometidas no âmbito profissional.

Chico Buarque

Chico Buarque por Francisco Proner
undefined por Leo Aversa
Chico Buarque por Leo Aversa
Chico Buarque por Leo Aversa
Chico Buarque por Reprodução/Instagram
1 de 5
Chico Buarque por Francisco Proner

"Em resposta à sua solicitação, esclarecemos que os Conselhos Regionais de Medicina são responsáveis, entre outras atribuições, por fiscalizar o médico na sua atuação profissional, disciplinando o exercício da medicina e julgando os casos de infração ética. Eventuais crimes e infrações cometidas por médicos fora do ambiente profissional são apurados pelos órgãos competentes", informou o Conselho, em nota enviada ao Metrópoles.

A defesa de Chico Buarque, formada pelos advogados Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, disse ao colunista Lucas Pasin, também do Metrópoles, pretende acionar o CRM-MG após a polícia confirmar oficialmente a identidade do autor da ameaça. Segundo os representantes do cantor, a iniciativa permitiria que o Conselho avaliasse a conduta atribuída ao profissional.

Entenda o caso

Chico Buarque acionou a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, após um comentário publicado na internet desejar sua morte.

"Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!", dizia a mensagem deixada por um internauta em uma postagem nas redes sociais.

A defesa apresentou uma notícia-crime à DRCI e pediu a abertura de um inquérito para identificar e responsabilizar o autor da publicação. O comentário foi posteriormente apagado.

Segundo a equipe jurídica de Chico, o responsável pela mensagem teria sido identificado como um médico regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. A identidade do profissional, no entanto, ainda não foi divulgada oficialmente.

Leia mais

Imagem - Ex-genro de Ana Maria Braga diz que roubaria beijo da ex se encontrasse ela na rua: 'Seria preso'

Ex-genro de Ana Maria Braga diz que roubaria beijo da ex se encontrasse ela na rua: 'Seria preso'

Imagem - Ivete Sangalo revela sua 'máxima' sobre sexo, cita Lázaro Ramos e Taís Araújo e compara orgasmo feminino e masculino

Ivete Sangalo revela sua 'máxima' sobre sexo, cita Lázaro Ramos e Taís Araújo e compara orgasmo feminino e masculino

Imagem - Esposa revela 'dor imensa' de Renner após morte de Rick e faz promessa: 'Eu acredito em você'

Esposa revela 'dor imensa' de Renner após morte de Rick e faz promessa: 'Eu acredito em você'

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - 4.300 anos depois, montanha de 157 metros intriga pesquisadores e pode revelar paradeiro da Arca de Noé

4.300 anos depois, montanha de 157 metros intriga pesquisadores e pode revelar paradeiro da Arca de Noé
Imagem - Padre bonitão viraliza e paróquia fecha comentários após elogios: "Nem me confessei e já tô pecando"

Padre bonitão viraliza e paróquia fecha comentários após elogios: "Nem me confessei e já tô pecando"