MINAS GERAIS

Conselho Regional de Medicina se pronuncia após médico ser acusado de ameaçar Chico Buarque

Chico Buarque acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro após ser alvo de uma ameaça de morte

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:42

Chico Buarque Crédito: Reprodução/Instagram

O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) se pronunciou após a defesa de Chico Buarque afirmar que o autor de uma ameaça de morte contra o cantor na internet seria um médico registrado no órgão.

O CRM-MG explicou que sua atuação se limita à fiscalização do profissional no exercício da medicina e à apuração de eventuais infrações éticas cometidas no âmbito profissional.

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"Em resposta à sua solicitação, esclarecemos que os Conselhos Regionais de Medicina são responsáveis, entre outras atribuições, por fiscalizar o médico na sua atuação profissional, disciplinando o exercício da medicina e julgando os casos de infração ética. Eventuais crimes e infrações cometidas por médicos fora do ambiente profissional são apurados pelos órgãos competentes", informou o Conselho, em nota enviada ao Metrópoles.

A defesa de Chico Buarque, formada pelos advogados Maíra Fernandes e João Vicente Tinoco, disse ao colunista Lucas Pasin, também do Metrópoles, pretende acionar o CRM-MG após a polícia confirmar oficialmente a identidade do autor da ameaça. Segundo os representantes do cantor, a iniciativa permitiria que o Conselho avaliasse a conduta atribuída ao profissional.

Entenda o caso

Chico Buarque acionou a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, após um comentário publicado na internet desejar sua morte.

"Adoraria abreviar a vida deste desgraçado!", dizia a mensagem deixada por um internauta em uma postagem nas redes sociais.

A defesa apresentou uma notícia-crime à DRCI e pediu a abertura de um inquérito para identificar e responsabilizar o autor da publicação. O comentário foi posteriormente apagado.