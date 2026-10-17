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Contratado da Globo, Paulo Vieira critica emissora após almoço com Flávio Bolsonaro: 'Que vergonha'

Humorista ironizou encontro entre executivos do Grupo Globo e candidato à Presidência horas antes de sabatina com a jornalista Renata Lo Prete

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07:24

Paulo Vieira
Paulo Vieira Crédito: Victor Pollak/TV Globo

O humorista Paulo Vieira, contratado da TV Globo, criticou a emissora após executivos do Grupo Globo receberem Flávio Bolsonaro (PL) para um almoço na sexta-feira (16), horas antes da sabatina do candidato à Presidência com a jornalista Renata Lo Prete. Nas redes sociais, o comediante apontou uma contradição em relação às regras de imparcialidade adotadas pelo canal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é adversário de Bolsonaro na eleição, criticou o fato durante a agenda de campanha: "Hoje é dia do Flavio ir fazer a entrevista dele. Sabe o que aconteceu agora de tarde? Ele foi almoçar com a direção da Globo. A partir de hoje a Globo está sob suspeição da minha candidatura. Não merece confiança".

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Em publicação no X, antigo Twitter, Paulo revelou que foi proibido de entrar no camarim de Lula durante a sabatina realizada na noite de quinta-feira (15). Segundo ele, a justificativa foi evitar questionamentos sobre a imparcialidade da emissora.

"Só uma curiosidade: Eu fui proibido de ir no camarim do Lula durante a sabatina 'pra não levantar dúvidas sobre a imparcialidade'", escreveu o humorista.

Comentário de Paulo Vieira no X
Comentário de Paulo Vieira no X Crédito: Reprodução

Em outra publicação, Paulo resumiu sua reação ao encontro entre os executivos da emissora e o senador com duas palavras: "Que vergonha".

As declarações repercutiram entre os internautas, que destacaram sua disposição para se posicionar publicamente, mesmo sendo funcionário da empresa. "Mesmo com contrato, você não tem medo de se posicionar", comentou um usuário. "Acho ótimo que ele não tem medo de perder o emprego", escreveu outra pessoa.

Em nota, a Globo confirmou que Flávio foi recebido por João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e Paulo Tonet, vice-presidente de Relações Institucionais. A emissora ressaltou, porém, que representantes da área de Jornalismo não participaram da reunião.

"O encontro não contou com a presença de lideranças do Jornalismo. Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia", afirmou a empresa.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

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