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Conversa em caixa-preta de helicóptero que caiu com Rick não era do voo do acidente; entenda

Relatório preliminar do Cenipa aponta que áudio recuperado era de uma intervenção de manutenção

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:36

Rick, da dupla com Renner, morreu em acidente aéreo
Rick, da dupla com Renner, morreu em acidente aéreo Crédito: Divulgação

A caixa-preta do helicóptero que caiu em Urubici, na Serra Catarinense, e matou o cantor Rick Sollo e outras quatro pessoas não registrou o áudio do voo do acidente. Segundo o relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), as gravações recuperadas continham diálogos relacionados a uma intervenção de manutenção realizada em data não determinada.

O documento também descreve falhas recorrentes nos geradores da aeronave e informa que um mecânico havia recomendado o retorno do helicóptero à oficina para investigar o problema. A avaliação ainda não tinha sido realizada quando ocorreu o acidente, em 21 de setembro. Apesar dos registros, o Cenipa não estabeleceu uma relação entre as falhas e a queda.

Novas imagens mostram os destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC

Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
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Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução

O que foi encontrado na caixa-preta?

O equipamento, conhecido como Cockpit Voice Recorder (CVR), é um gravador de voz da cabine. Embora a instalação de gravadores de voo não fosse obrigatória para aquele tipo de operação, o helicóptero estava equipado com o dispositivo desde 17 de maio de 2002.

O gravador tinha capacidade para armazenar 30 minutos de áudio. No entanto, o conteúdo extraído pelos investigadores não correspondia ao voo que terminou na queda da aeronave.

O relatório preliminar não determina se alguma condição relacionada ao equipamento contribuiu para o acidente. O órgão ressalta que a investigação continua em andamento e que nenhuma hipótese foi descartada.

Rick deixou mansão de herança

Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
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Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
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Rick deixou mansão por Reprodução

Helicóptero apresentava falhas recorrentes nos geradores

O relatório reúne registros de problemas elétricos que persistiram mesmo após intervenções de manutenção. Segundo os relatos incluídos no documento, as falhas inicialmente estavam restritas ao gerador número 2, mas passaram a ocorrer alternadamente nos dois equipamentos após reparos e mudanças de posição dos componentes. As informações foram divulgadas pela Splash, do UOL.

Em 25 de abril de 2026, um dos motores-geradores de partida precisou ser substituído por outro locado. Depois de passar por reparos, o componente foi reinstalado em maio, enquanto o outro gerador foi transferido para uma posição diferente. Na sequência, as falhas começaram a atingir os dois equipamentos.

Um mecânico relatou ter recomendado o retorno da aeronave à organização de manutenção para uma nova investigação da pane. A recomendação, feita antes do acidente, ainda não havia sido atendida.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que caiu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Os registros também apontam que algumas ocorrências foram associadas a voos sob chuva ou dentro de nuvens, condições que poderiam expor os geradores à umidade. O mecânico, porém, não confirmou que esse fosse o motivo das falhas.

Aeronave já havia feito pouso forçado

O relatório também menciona um episódio anterior, em 30 de março de 2026, quando o helicóptero precisou realizar um pouso forçado em Ibiaçá, no Rio Grande do Sul, após apresentar uma vibração considerada anormal.

Depois da ocorrência, foram realizados serviços nos amortecedores de vibração do rotor principal. Segundo os relatos reunidos na investigação, o problema não voltou a se manifestar após as intervenções.

A documentação indica que o certificado de aeronavegabilidade estava válido no momento do acidente e que os motores haviam passado por uma inspeção de 150 horas em agosto.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero

A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação
Em 2010, Rick e Renner se separaram e retomaram em 2018 por Reprodução/Divulgação
Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou por Reprodução/Divulgação
Rick compôs para João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone por Reprodução/Divulgação
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick e Renner construíram uma carreira de grande sucesso, com mais de dez milhões de discos vendidos por Reprodução/Divulgação
Rick passou por diferentes parceiros antes de encontrar aquele que mudaria sua carreira: Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Renner se declarou para Rick por Reprodução
Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior por Reprodução
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC por Reprodução/Instagram e Divulgação
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação

Condições meteorológicas no momento da queda

De acordo com o Cenipa, o helicóptero colidiu contra o terreno em uma região montanhosa do Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. A previsão meteorológica válida para a região indicava chuva moderada, visibilidade reduzida, trovoadas e nuvens baixas, além de obscurecimento de montanhas na Serra Geral.

O órgão classificou a ocorrência como voo controlado contra o terreno. Essa classificação, por si só, não determina a causa do acidente nem estabelece que as condições meteorológicas tenham sido responsáveis pela queda.

O Cenipa continua analisando motores, sistemas e outros elementos relacionados à ocorrência. O relatório preliminar apresenta o estágio atual dos trabalhos e não representa uma conclusão definitiva sobre as causas.

O que diz a empresa proprietária do helicóptero?

Em nota enviada ao Splash, a JTA Empreendimentos e Urbanismo, proprietária do helicóptero PP-MGR, afirmou que o relatório preliminar não apresenta conclusões sobre as causas do acidente. A empresa também ressaltou que o documento confirma a regularidade dos registros de manutenção e a validade do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade.

Leia a íntegra do comunicado:

"A JTA Empreendimentos e Urbanismo, proprietária do helicóptero PP-MGR, esclarece que o Reporte Preliminar do Cenipa não apresenta conclusões sobre as causas do acidente ocorrido em Urubici (SC).

Embora algumas publicações associem a ocorrência ao mau tempo e a possíveis falhas mecânicas, essa relação não foi estabelecida pelo órgão. O documento reúne elementos ainda em análise e confirma que a aeronave estava com os registros de manutenção atualizados e o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade válido.

A investigação permanece em andamento, sem qualquer hipótese descartada. Portanto, não há, até o momento, conclusão oficial que atribua a ocorrência a algum fator específico.

A JTA segue colaborando integralmente com as autoridades e reforça que as informações devem ser tratadas com rigor, responsabilidade e respeito às vítimas e aos seus familiares."

Relembre o acidente

O helicóptero desapareceu em 21 de setembro, durante um voo de Porto Belo para São Joaquim, em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados no dia seguinte, na Serra Catarinense.

Além de Rick Sollo, da dupla sertaneja com Renner, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.

Rick celebrava 40 anos de carreira com Renner e tinha apresentações previstas até dezembro. Entre os sucessos da dupla estão "Ela É Demais", "Nos Bares da Cidade" e "Filha".

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Tags:

Acidente Helicóptero Rick Sollo Bruno Avelar Rick & Renner Rick E Renner Rick

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