ACIDENTE AÉREO

Conversa em caixa-preta de helicóptero que caiu com Rick não era do voo do acidente; entenda

Relatório preliminar do Cenipa aponta que áudio recuperado era de uma intervenção de manutenção

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:36

Rick, da dupla com Renner, morreu em acidente aéreo Crédito: Divulgação

A caixa-preta do helicóptero que caiu em Urubici, na Serra Catarinense, e matou o cantor Rick Sollo e outras quatro pessoas não registrou o áudio do voo do acidente. Segundo o relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), as gravações recuperadas continham diálogos relacionados a uma intervenção de manutenção realizada em data não determinada.

O documento também descreve falhas recorrentes nos geradores da aeronave e informa que um mecânico havia recomendado o retorno do helicóptero à oficina para investigar o problema. A avaliação ainda não tinha sido realizada quando ocorreu o acidente, em 21 de setembro. Apesar dos registros, o Cenipa não estabeleceu uma relação entre as falhas e a queda.

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O que foi encontrado na caixa-preta?

O equipamento, conhecido como Cockpit Voice Recorder (CVR), é um gravador de voz da cabine. Embora a instalação de gravadores de voo não fosse obrigatória para aquele tipo de operação, o helicóptero estava equipado com o dispositivo desde 17 de maio de 2002.

O gravador tinha capacidade para armazenar 30 minutos de áudio. No entanto, o conteúdo extraído pelos investigadores não correspondia ao voo que terminou na queda da aeronave.

O relatório preliminar não determina se alguma condição relacionada ao equipamento contribuiu para o acidente. O órgão ressalta que a investigação continua em andamento e que nenhuma hipótese foi descartada.

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Helicóptero apresentava falhas recorrentes nos geradores

O relatório reúne registros de problemas elétricos que persistiram mesmo após intervenções de manutenção. Segundo os relatos incluídos no documento, as falhas inicialmente estavam restritas ao gerador número 2, mas passaram a ocorrer alternadamente nos dois equipamentos após reparos e mudanças de posição dos componentes. As informações foram divulgadas pela Splash, do UOL.

Em 25 de abril de 2026, um dos motores-geradores de partida precisou ser substituído por outro locado. Depois de passar por reparos, o componente foi reinstalado em maio, enquanto o outro gerador foi transferido para uma posição diferente. Na sequência, as falhas começaram a atingir os dois equipamentos.

Um mecânico relatou ter recomendado o retorno da aeronave à organização de manutenção para uma nova investigação da pane. A recomendação, feita antes do acidente, ainda não havia sido atendida.

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Os registros também apontam que algumas ocorrências foram associadas a voos sob chuva ou dentro de nuvens, condições que poderiam expor os geradores à umidade. O mecânico, porém, não confirmou que esse fosse o motivo das falhas.

Aeronave já havia feito pouso forçado

O relatório também menciona um episódio anterior, em 30 de março de 2026, quando o helicóptero precisou realizar um pouso forçado em Ibiaçá, no Rio Grande do Sul, após apresentar uma vibração considerada anormal.

Depois da ocorrência, foram realizados serviços nos amortecedores de vibração do rotor principal. Segundo os relatos reunidos na investigação, o problema não voltou a se manifestar após as intervenções.

A documentação indica que o certificado de aeronavegabilidade estava válido no momento do acidente e que os motores haviam passado por uma inspeção de 150 horas em agosto.

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Condições meteorológicas no momento da queda

De acordo com o Cenipa, o helicóptero colidiu contra o terreno em uma região montanhosa do Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. A previsão meteorológica válida para a região indicava chuva moderada, visibilidade reduzida, trovoadas e nuvens baixas, além de obscurecimento de montanhas na Serra Geral.

O órgão classificou a ocorrência como voo controlado contra o terreno. Essa classificação, por si só, não determina a causa do acidente nem estabelece que as condições meteorológicas tenham sido responsáveis pela queda.

O Cenipa continua analisando motores, sistemas e outros elementos relacionados à ocorrência. O relatório preliminar apresenta o estágio atual dos trabalhos e não representa uma conclusão definitiva sobre as causas.

O que diz a empresa proprietária do helicóptero?

Em nota enviada ao Splash, a JTA Empreendimentos e Urbanismo, proprietária do helicóptero PP-MGR, afirmou que o relatório preliminar não apresenta conclusões sobre as causas do acidente. A empresa também ressaltou que o documento confirma a regularidade dos registros de manutenção e a validade do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade.

Leia a íntegra do comunicado:

"A JTA Empreendimentos e Urbanismo, proprietária do helicóptero PP-MGR, esclarece que o Reporte Preliminar do Cenipa não apresenta conclusões sobre as causas do acidente ocorrido em Urubici (SC).

Embora algumas publicações associem a ocorrência ao mau tempo e a possíveis falhas mecânicas, essa relação não foi estabelecida pelo órgão. O documento reúne elementos ainda em análise e confirma que a aeronave estava com os registros de manutenção atualizados e o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade válido.

A investigação permanece em andamento, sem qualquer hipótese descartada. Portanto, não há, até o momento, conclusão oficial que atribua a ocorrência a algum fator específico.

A JTA segue colaborando integralmente com as autoridades e reforça que as informações devem ser tratadas com rigor, responsabilidade e respeito às vítimas e aos seus familiares."

Relembre o acidente

O helicóptero desapareceu em 21 de setembro, durante um voo de Porto Belo para São Joaquim, em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados no dia seguinte, na Serra Catarinense.

Além de Rick Sollo, da dupla sertaneja com Renner, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antonio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo de Barros Teixeira.