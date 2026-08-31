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Convertida e afastada do pai gay, Nicole Louise diz que ficou 'possuída' em reality show da Globo

Cantora relatou 'batalha espiritual' durante sua participação no Estrela da Casa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11:14

Nicole Louise
Nicole Louise Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Nicole Louise surpreendeu os seguidores ao afirmar que ficou "possuída" durante sua participação no Estrela da Casa, reality musical da Globo. Em entrevista ao Canal Pastora Renata Vieira, ela falou que enfrentou uma "batalha espiritual" no programa, e disse que episódios semelhantes ocorreram quatro vezes.

Segundo a artista, tudo começou após realizar uma ativação Kundalini, antes de ser confinada no reality.  Segundo ela, seu corpo passou a apresentar movimentos involuntários. "Muita batalha espiritual, muito pesada, caso de possessão. Começo de 2024 eu fiz uma ativação, acreditando que estava no meu momento misticismo, espiritualidade, yoga, estava nesse lugar", disse.

Nicole Louise e o pai, Islou Silva

Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram
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Nicole Louise e o pai, Islou Silva por Reprodução/Instagram

Em seguida, Nicole falou sobre a experiência da ativação, e falou que seu corpo passou a apresentar movimentos involuntários. "Vai mexendo com você, na sua barriga e esse espírito vai entrando. E eu sentia meu corpo mexer sozinho, não era eu, era uma coisa forte, você sentia fortemente no umbigo".

A situação teria se repetido no programa da Globo. "Na época eu achava que era muita energia que aflorava, que o corpo era muita energia e achava que iria passar. Lá no Estrela da Casa nós tivemos quatro vezes essa ativação. A gente começava a orar e eu começava a me bater, começava a me mexer assim, eu falei: ‘Meu Deus, que que é isso?'".

Ainda na conversa, Nicole falou sobre a experiência com outras mulheres. "Eu já tive relações com uma mulher, né? Era uma amiga próxima ali, então já tive relações sim. Não vivi por muito tempo, tive uma ou outra, relações só uma, mas beijava, tinha naturalidade e sentia atração em querer beijar outras mulheres".

Nicole Louise

Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
Nicole Louise por Reprodução/Instagram
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Nicole Louise por Reprodução/Instagram
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Nicole Louise por Reprodução/Instagram

As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais. Vale lembrar que Islou Silva, pai de Nicole, afirmou estar afastado da filha há seis meses. Declaradamente gay, ele relacionou o distanciamento à conversão religiosa da cantora.

"Ai gente olha…. Isso é papo de CAPS", disse uma internauta. "Uma das possessões foi aquela careta pra Katy Perry", comentou outra, relembrando uma situação que viralizou durante o reality. "Foi tão ruim que a gente até queria acreditar que era possessão, mas nem o tinhoso faria uma pataquada daquelas", escreveu mais uma.

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