Cor do Ano Novo 2027 foge do branco tradicional: aposta para Réveillon tem tom ligado à prosperidade que traz 'confiança e brilho pessoal na virada'

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Kaíky Almeida
Agência Correio
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:37
O branco domina boa parte das festas de Réveillon no Brasil, mas quem pretende escolher a roupa da virada pensando no simbolismo das cores pode encontrar outra aposta para a chegada de 2027. Segundo as previsões apresentadas pelo Astrocentro, o dourado é apontado como a principal cor do próximo Ano-Novo, associado à luz, abundância, autoconfiança e reconhecimento.
A escolha parte de interpretações esotéricas que relacionam diferentes elementos previstos para o novo ciclo. Nesse conjunto, aparecem a numerologia de 2027, o Sol e a carta A Justiça, do Tarot. O azul também ganha espaço como complemento, ligado à clareza mental, à comunicação e ao discernimento.
Na numerologia apresentada pela publicação, a soma dos algarismos de 2027 resulta em 11. O número é interpretado como um número mestre e relacionado à intuição e à inspiração.
Outro elemento usado nessa leitura é o Sol, apontado como planeta regente do ano. É justamente dessa associação que vem parte da ligação com o dourado, cor relacionada simbolicamente à energia solar, à vitalidade, à identidade e ao brilho pessoal.
Já no Tarot, o arcano indicado para 2027 é A Justiça. A carta é relacionada à verdade, ao equilíbrio e à clareza, características que, nessa interpretação, aproximam o azul da paleta sugerida para o novo ciclo.
Assim, a combinação proposta para a virada reúne dourado e azul. Enquanto o primeiro representa confiança e brilho pessoal, o segundo acrescenta uma ideia de serenidade e discernimento.
Numerologia, Tarot e simbolismo do Sol ajudam a explicar por que o dourado aparece entre as escolhas para receber 2027.
Muito antes de aparecer como sugestão para o Réveillon de 2027, o dourado já carregava diferentes simbolismos.
A cor é associada à luz, abundância, reconhecimento e sucesso. Em diferentes tradições, também aparece relacionada ao poder, à realeza e ao sagrado. Segundo o Astrocentro, em culturas orientais, tons dourados são associados à prosperidade e à boa sorte e aparecem em celebrações importantes.
Para a virada, essa simbologia faz com que a cor seja indicada principalmente para quem deseja começar o novo ciclo representando prosperidade, autoconfiança e maior reconhecimento.
O dourado não precisa aparecer sozinho. A proposta apresentada para 2027 permite combinar a cor principal com outras tonalidades de acordo com aquilo que a pessoa deseja simbolizar no novo ano.
Dourado com azul é relacionado a brilho pessoal e clareza mental. Com branco, a combinação representa purificação e novos começos. Ao lado do verde, o foco passa para prosperidade e crescimento financeiro.
Quem prefere o roxo pode associá-lo à espiritualidade e à intuição, enquanto a combinação entre dourado e prata é relacionada à sensibilidade e à percepção intuitiva.
Além dessas opções, amarelo aparece associado à alegria, otimismo e sucesso nos negócios.