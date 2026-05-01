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Cor e número da sorte de hoje (1º de maio): novos começos, leveza e boas surpresas marcam o dia

A sexta-feira favorece renovação, decisões importantes e momentos que trazem mais entusiasmo para seguir em frente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, dia 1º de maio, chega com uma energia de renovação que convida você a olhar para frente com mais confiança. Existe uma sensação de recomeço no ar, ideal para tirar planos do papel, mudar rotas e abrir espaço para novas experiências. Pequenas atitudes ao longo do dia podem gerar impactos maiores do que o esperado, especialmente quando você age com leveza e intenção. É um momento favorável para alinhar desejos, tomar decisões práticas e aproveitar oportunidades que surgem de forma natural.

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Imagem - Cada signo tem um dia de sorte em maio e ele pode marcar uma virada importante no seu caminho; descubra quando o seu chega

Cada signo tem um dia de sorte em maio e ele pode marcar uma virada importante no seu caminho; descubra quando o seu chega

Áries: Hoje você sente uma vontade maior de iniciar algo novo e sair da rotina. Sua energia está mais dinâmica, o que favorece decisões rápidas e atitudes práticas. Aproveite para dar o primeiro passo em algo que você vinha adiando e confie mais no seu impulso de agir.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Touro: O dia traz mais estabilidade emocional e uma sensação de segurança nas suas escolhas. Você tende a agir com mais calma, o que ajuda a evitar conflitos e a construir relações mais sólidas. É um bom momento para fortalecer vínculos e cuidar do que realmente importa.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Hoje a comunicação se torna seu maior trunfo. Conversas importantes podem abrir portas e resolver pendências que vinham se arrastando. Fique atento a oportunidades que surgem de forma inesperada, especialmente através de contatos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O dia favorece o acolhimento e o cuidado com quem você ama. Momentos em família ou com pessoas próximas trazem conforto e ajudam a equilibrar suas emoções. Pequenos gestos fazem grande diferença no clima ao seu redor.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Você pode sentir mais confiança para se posicionar e buscar o que deseja. O dia favorece iniciativas no trabalho e decisões que envolvem crescimento pessoal. Aproveite essa energia para mostrar seu valor.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Virgem: Hoje pede organização e atenção aos detalhes. Resolver pequenas pendências traz uma sensação de alívio e produtividade. Foque no que é prioridade e evite se dispersar com tarefas menos importantes.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: O dia traz leveza nas relações e abertura para novos contatos. Conversas sinceras fortalecem vínculos e trazem mais harmonia para sua rotina. É um bom momento para se aproximar de quem você gosta.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Escorpião: Você pode sentir tudo com mais intensidade hoje, mas isso também ajuda a tomar decisões importantes. Confie na sua intuição e não ignore sinais internos que indicam o melhor caminho.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: O desejo de liberdade e movimento fica mais forte. O dia favorece passeios, mudanças na rotina e experiências que tragam mais entusiasmo. Aproveite para sair do automático.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Capricórnio: Hoje você tende a focar mais nos seus objetivos e no que deseja construir a longo prazo. Pequenos avanços fazem grande diferença, então valorize cada conquista.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 8

Aquário: Ideias novas surgem com facilidade e podem trazer soluções criativas para situações antigas. O dia favorece inovação, mudanças positivas e decisões fora do padrão.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

Peixes: O dia pede mais conexão com suas emoções e momentos de pausa. Respeitar seu ritmo será essencial para manter o equilíbrio. Pequenos cuidados com você fazem toda a diferença.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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