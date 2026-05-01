ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (1º de maio): novos começos, leveza e boas surpresas marcam o dia

A sexta-feira favorece renovação, decisões importantes e momentos que trazem mais entusiasmo para seguir em frente

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, dia 1º de maio, chega com uma energia de renovação que convida você a olhar para frente com mais confiança. Existe uma sensação de recomeço no ar, ideal para tirar planos do papel, mudar rotas e abrir espaço para novas experiências. Pequenas atitudes ao longo do dia podem gerar impactos maiores do que o esperado, especialmente quando você age com leveza e intenção. É um momento favorável para alinhar desejos, tomar decisões práticas e aproveitar oportunidades que surgem de forma natural.

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Áries: Hoje você sente uma vontade maior de iniciar algo novo e sair da rotina. Sua energia está mais dinâmica, o que favorece decisões rápidas e atitudes práticas. Aproveite para dar o primeiro passo em algo que você vinha adiando e confie mais no seu impulso de agir.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Touro: O dia traz mais estabilidade emocional e uma sensação de segurança nas suas escolhas. Você tende a agir com mais calma, o que ajuda a evitar conflitos e a construir relações mais sólidas. É um bom momento para fortalecer vínculos e cuidar do que realmente importa.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Gêmeos: Hoje a comunicação se torna seu maior trunfo. Conversas importantes podem abrir portas e resolver pendências que vinham se arrastando. Fique atento a oportunidades que surgem de forma inesperada, especialmente através de contatos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

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Câncer: O dia favorece o acolhimento e o cuidado com quem você ama. Momentos em família ou com pessoas próximas trazem conforto e ajudam a equilibrar suas emoções. Pequenos gestos fazem grande diferença no clima ao seu redor.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Você pode sentir mais confiança para se posicionar e buscar o que deseja. O dia favorece iniciativas no trabalho e decisões que envolvem crescimento pessoal. Aproveite essa energia para mostrar seu valor.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 3

Virgem: Hoje pede organização e atenção aos detalhes. Resolver pequenas pendências traz uma sensação de alívio e produtividade. Foque no que é prioridade e evite se dispersar com tarefas menos importantes.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

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Libra: O dia traz leveza nas relações e abertura para novos contatos. Conversas sinceras fortalecem vínculos e trazem mais harmonia para sua rotina. É um bom momento para se aproximar de quem você gosta.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Escorpião: Você pode sentir tudo com mais intensidade hoje, mas isso também ajuda a tomar decisões importantes. Confie na sua intuição e não ignore sinais internos que indicam o melhor caminho.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: O desejo de liberdade e movimento fica mais forte. O dia favorece passeios, mudanças na rotina e experiências que tragam mais entusiasmo. Aproveite para sair do automático.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 7

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Capricórnio: Hoje você tende a focar mais nos seus objetivos e no que deseja construir a longo prazo. Pequenos avanços fazem grande diferença, então valorize cada conquista.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 8

Aquário: Ideias novas surgem com facilidade e podem trazer soluções criativas para situações antigas. O dia favorece inovação, mudanças positivas e decisões fora do padrão.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

Peixes: O dia pede mais conexão com suas emoções e momentos de pausa. Respeitar seu ritmo será essencial para manter o equilíbrio. Pequenos cuidados com você fazem toda a diferença.

Cor da sorte: Prata