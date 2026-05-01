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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:00
Hoje, dia 1º de maio, chega com uma energia de renovação que convida você a olhar para frente com mais confiança. Existe uma sensação de recomeço no ar, ideal para tirar planos do papel, mudar rotas e abrir espaço para novas experiências. Pequenas atitudes ao longo do dia podem gerar impactos maiores do que o esperado, especialmente quando você age com leveza e intenção. É um momento favorável para alinhar desejos, tomar decisões práticas e aproveitar oportunidades que surgem de forma natural.
Áries: Hoje você sente uma vontade maior de iniciar algo novo e sair da rotina. Sua energia está mais dinâmica, o que favorece decisões rápidas e atitudes práticas. Aproveite para dar o primeiro passo em algo que você vinha adiando e confie mais no seu impulso de agir.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 1
Touro: O dia traz mais estabilidade emocional e uma sensação de segurança nas suas escolhas. Você tende a agir com mais calma, o que ajuda a evitar conflitos e a construir relações mais sólidas. É um bom momento para fortalecer vínculos e cuidar do que realmente importa.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Gêmeos: Hoje a comunicação se torna seu maior trunfo. Conversas importantes podem abrir portas e resolver pendências que vinham se arrastando. Fique atento a oportunidades que surgem de forma inesperada, especialmente através de contatos.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
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Câncer: O dia favorece o acolhimento e o cuidado com quem você ama. Momentos em família ou com pessoas próximas trazem conforto e ajudam a equilibrar suas emoções. Pequenos gestos fazem grande diferença no clima ao seu redor.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leão: Você pode sentir mais confiança para se posicionar e buscar o que deseja. O dia favorece iniciativas no trabalho e decisões que envolvem crescimento pessoal. Aproveite essa energia para mostrar seu valor.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 3
Virgem: Hoje pede organização e atenção aos detalhes. Resolver pequenas pendências traz uma sensação de alívio e produtividade. Foque no que é prioridade e evite se dispersar com tarefas menos importantes.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 4
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Libra: O dia traz leveza nas relações e abertura para novos contatos. Conversas sinceras fortalecem vínculos e trazem mais harmonia para sua rotina. É um bom momento para se aproximar de quem você gosta.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 6
Escorpião: Você pode sentir tudo com mais intensidade hoje, mas isso também ajuda a tomar decisões importantes. Confie na sua intuição e não ignore sinais internos que indicam o melhor caminho.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 9
Sagitário: O desejo de liberdade e movimento fica mais forte. O dia favorece passeios, mudanças na rotina e experiências que tragam mais entusiasmo. Aproveite para sair do automático.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 7
O cachorro que representa cada signo
Capricórnio: Hoje você tende a focar mais nos seus objetivos e no que deseja construir a longo prazo. Pequenos avanços fazem grande diferença, então valorize cada conquista.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 8
Aquário: Ideias novas surgem com facilidade e podem trazer soluções criativas para situações antigas. O dia favorece inovação, mudanças positivas e decisões fora do padrão.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 1
Peixes: O dia pede mais conexão com suas emoções e momentos de pausa. Respeitar seu ritmo será essencial para manter o equilíbrio. Pequenos cuidados com você fazem toda a diferença.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 2