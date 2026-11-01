ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (1º de novembro): transforme boas oportunidades em começos consistentes

Este domingo favorece iniciativas com propósito, decisões bem planejadas e atitudes que podem abrir caminhos importantes nos próximos meses

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com um convite para começar algo que tenha significado. A disposição para assumir responsabilidades, aprender, organizar planos e fortalecer relações pode ajudar a transformar boas ideias em resultados concretos. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, escolha uma prioridade e dê a ela um primeiro passo. Confira a previsão para cada signo, com seu número e sua cor da sorte, de acordo com o site "Times of India".

Áries: Aprender algo novo pode trazer entusiasmo e ampliar suas possibilidades. Pesquise aquele curso que vem adiando ou marque uma aula experimental. O importante é sair da intenção e reservar um tempo para desenvolver uma habilidade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Assuntos ligados à casa e ao patrimônio podem avançar. Se pretende comprar algum item importante para o lar, compare preços e confira o orçamento antes de fechar negócio. Uma decisão bem calculada tende a trazer mais tranquilidade.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-maçã

Gêmeos: Seu esforço pode receber mais atenção, especialmente em projetos que estavam esperando uma apresentação. Envie aquela proposta ou retome uma conversa profissional, mas seja objetivo ao explicar o que pretende fazer e quais resultados pode entregar.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Amarelo-limão

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: Este é um bom momento para olhar com mais cuidado para suas economias. Comece uma reserva financeira ou estabeleça um valor fixo para guardar todos os meses. Mesmo uma quantia pequena pode fazer diferença quando existe regularidade.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-gelo

Leão: Uma oportunidade de liderança pode surgir ou ganhar importância. Pessoas próximas podem procurar sua opinião, mas não é necessário assumir todas as responsabilidades. Mostre confiança, estabeleça limites e prometa apenas aquilo que consegue cumprir.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Planos de viagem, descanso ou desenvolvimento pessoal podem exigir mais dinheiro do que você imaginava. Antes de fazer uma reserva, defina quanto pode gastar e considere despesas adicionais. Planejamento também faz parte de aproveitar uma experiência.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-bambu

O café ideal para cada signo 1 de 13

Libra: Uma amizade ou um contato antigo pode trazer uma oportunidade interessante. Responda a convites, retome conversas e demonstre disposição para trocar ideias. Uma aproximação simples pode ajudar a abrir uma porta profissional ou pessoal.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-dourado

Escorpião: A carreira pode entrar em uma fase de maior responsabilidade. Se alguém considerar seu nome para uma nova função ou projeto, tenha clareza sobre suas condições e mantenha seus resultados organizados. Seu trabalho precisa estar pronto para ser apresentado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Uma conversa com alguém mais experiente pode oferecer uma perspectiva valiosa. Escute conselhos de professores, familiares ou pessoas que já passaram por situações semelhantes às suas. Você não precisa concordar com tudo, mas pode aproveitar o que fizer sentido.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-ouro

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Dinheiro compartilhado, seguros e compromissos financeiros pedem atenção. Leia as condições de contratos e apólices antes de renovar qualquer serviço. Se houver dúvidas, peça esclarecimentos em vez de tomar uma decisão por pressa.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-fumê

Aquário: Parcerias podem avançar quando existe disposição para conversar sobre expectativas e responsabilidades. Se estiver discutindo casamento, sociedade ou um projeto em conjunto, mantenha as pessoas envolvidas informadas e esclareça os próximos passos.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-elétrico

Peixes: Pequenas pendências podem pesar mais do que deveriam quando ficam acumuladas. Organize pagamentos, verifique uma dívida ou quite uma conta possível dentro do orçamento. Uma rotina mais simples e previsível pode facilitar seus planos para os próximos meses.

Número da sorte: 3