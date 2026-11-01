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Cor e número da sorte de hoje (1º de novembro): transforme boas oportunidades em começos consistentes

Este domingo favorece iniciativas com propósito, decisões bem planejadas e atitudes que podem abrir caminhos importantes nos próximos meses

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com um convite para começar algo que tenha significado. A disposição para assumir responsabilidades, aprender, organizar planos e fortalecer relações pode ajudar a transformar boas ideias em resultados concretos. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, escolha uma prioridade e dê a ela um primeiro passo. Confira a previsão para cada signo, com seu número e sua cor da sorte, de acordo com o site "Times of India".

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Áries: Aprender algo novo pode trazer entusiasmo e ampliar suas possibilidades. Pesquise aquele curso que vem adiando ou marque uma aula experimental. O importante é sair da intenção e reservar um tempo para desenvolver uma habilidade.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Touro: Assuntos ligados à casa e ao patrimônio podem avançar. Se pretende comprar algum item importante para o lar, compare preços e confira o orçamento antes de fechar negócio. Uma decisão bem calculada tende a trazer mais tranquilidade.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Verde-maçã

Gêmeos: Seu esforço pode receber mais atenção, especialmente em projetos que estavam esperando uma apresentação. Envie aquela proposta ou retome uma conversa profissional, mas seja objetivo ao explicar o que pretende fazer e quais resultados pode entregar.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Amarelo-limão

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Câncer: Este é um bom momento para olhar com mais cuidado para suas economias. Comece uma reserva financeira ou estabeleça um valor fixo para guardar todos os meses. Mesmo uma quantia pequena pode fazer diferença quando existe regularidade.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Branco-gelo

Leão: Uma oportunidade de liderança pode surgir ou ganhar importância. Pessoas próximas podem procurar sua opinião, mas não é necessário assumir todas as responsabilidades. Mostre confiança, estabeleça limites e prometa apenas aquilo que consegue cumprir.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Dourado

Virgem: Planos de viagem, descanso ou desenvolvimento pessoal podem exigir mais dinheiro do que você imaginava. Antes de fazer uma reserva, defina quanto pode gastar e considere despesas adicionais. Planejamento também faz parte de aproveitar uma experiência.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Verde-bambu

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Uma amizade ou um contato antigo pode trazer uma oportunidade interessante. Responda a convites, retome conversas e demonstre disposição para trocar ideias. Uma aproximação simples pode ajudar a abrir uma porta profissional ou pessoal.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Rosa-dourado

Escorpião: A carreira pode entrar em uma fase de maior responsabilidade. Se alguém considerar seu nome para uma nova função ou projeto, tenha clareza sobre suas condições e mantenha seus resultados organizados. Seu trabalho precisa estar pronto para ser apresentado.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho

Sagitário: Uma conversa com alguém mais experiente pode oferecer uma perspectiva valiosa. Escute conselhos de professores, familiares ou pessoas que já passaram por situações semelhantes às suas. Você não precisa concordar com tudo, mas pode aproveitar o que fizer sentido.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-ouro

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Dinheiro compartilhado, seguros e compromissos financeiros pedem atenção. Leia as condições de contratos e apólices antes de renovar qualquer serviço. Se houver dúvidas, peça esclarecimentos em vez de tomar uma decisão por pressa.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Cinza-fumê

Aquário: Parcerias podem avançar quando existe disposição para conversar sobre expectativas e responsabilidades. Se estiver discutindo casamento, sociedade ou um projeto em conjunto, mantenha as pessoas envolvidas informadas e esclareça os próximos passos.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Azul-elétrico

Peixes: Pequenas pendências podem pesar mais do que deveriam quando ficam acumuladas. Organize pagamentos, verifique uma dívida ou quite uma conta possível dentro do orçamento. Uma rotina mais simples e previsível pode facilitar seus planos para os próximos meses.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Amarelo-manteiga

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cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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