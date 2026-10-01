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Cor e número da sorte de hoje (1º de outubro): boas conversas podem abrir oportunidades

A quinta-feira favorece negociações cuidadosas, contatos produtivos e decisões que combinam boa comunicação com atenção aos detalhes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:00

Signos, cor e número da sorte
Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Neste primeiro dia de outubro, uma conversa pode ter consequências mais importantes do que parece inicialmente. Ouvir com atenção, avaliar propostas com calma e escolher melhor as informações que você compartilha pode fazer diferença tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O dia também favorece contatos novos, desde que o entusiasmo não substitua a análise prática. Veja a previsão do site "Times of India".

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Hoje (1º de outubro), estes signos podem começar o mês organizando a vida e abrindo espaço para novas oportunidades

Áries: Uma conversa promissora pode avançar mais quando você escuta antes de tentar convencer. Dê espaço para a outra pessoa explicar suas prioridades e só depois apresente sua proposta. Uma oferta pensada a partir dessas informações pode ser mais bem recebida.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Vinho-terra

Touro: Uma compra pode parecer interessante à primeira vista, especialmente se o produto tiver uma aparência atraente. Antes de pagar mais por ele, compare durabilidade, assistência e frequência de uso. O preço maior só faz sentido se trouxer alguma vantagem concreta.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-folha

Gêmeos: Suas palavras podem chamar mais atenção hoje, mas uma conversa importante não precisa de excesso de informações. Escolha um dado, exemplo ou argumento que realmente ajude a explicar seu ponto e deixe o restante para quando for necessário.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Azul-marinho

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Um convite social pode colocar você em contato com alguém que será útil em uma questão profissional ou pessoal. Mantenha a conversa aberta, mas evite compartilhar informações confidenciais apenas para criar proximidade rapidamente.

Número da sorte: 5

Cor da sorte: Creme

Leão: Sua maneira de se apresentar pode ajudar a chamar atenção para um projeto ou ideia. Antes de buscar um público maior, porém, confira se o conteúdo está à altura da apresentação. Uma boa imagem funciona melhor quando existe consistência por trás dela.

Número da sorte: 6

Cor da sorte: Âmbar

Virgem: Uma correção prática pode fortalecer uma conversa profissional ou uma proposta de trabalho. Revise números, cálculos e informações antes de apresentar sua conclusão. Um pequeno ajuste nos dados pode mudar a maneira como a proposta será recebida.

Número da sorte: 2

Cor da sorte: Verde-sálvia

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra: Simpatia pode ajudar em uma negociação, mas não deve fazer você abrir mão dos próprios limites. Mantenha um tom cordial enquanto deixa claro o que pode aceitar e o que precisa permanecer fora do acordo.

Número da sorte: 8

Cor da sorte: Ameixa

Escorpião: Uma oportunidade pode ser apresentada de maneira bastante atraente. Antes de se empolgar com a primeira impressão, pergunte como a proposta funcionará na prática, quais serão suas responsabilidades e quais custos podem aparecer depois.

Número da sorte: 9

Cor da sorte: Vinho-chumbo

Sagitário: Uma conversa casual pode trazer uma ideia com potencial. Anote o que surgir enquanto estiver fresco na memória e, depois, avalie se existe alguma aplicação concreta. Nem toda inspiração precisa virar um projeto, mas algumas merecem ser investigadas.

Número da sorte: 1

Cor da sorte: Verde-musgo

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Um cliente ou alguém em posição de decisão pode estar disposto a ouvir uma proposta objetiva. Comece explicando o resultado que pretende alcançar e, em seguida, apresente os detalhes necessários para sustentar a ideia.

Número da sorte: 4

Cor da sorte: Terracota

Aquário: Um contato inesperado pode surgir por meio de uma conversa ou evento social. Em vez de transformar imediatamente a apresentação em uma oportunidade de negócio, descubra interesses em comum e deixe a relação se desenvolver naturalmente.

Número da sorte: 3

Cor da sorte: Índigo

Peixes: Uma conversa tranquila pode fortalecer a confiança em uma relação próxima. Primeiro, demonstre que entendeu o que a outra pessoa está dizendo. Depois, explique com clareza o que você acredita que precisa mudar, sem transformar a conversa em uma disputa.

Número da sorte: 7

Cor da sorte: Rosa-areia

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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