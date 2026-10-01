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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:00
Neste primeiro dia de outubro, uma conversa pode ter consequências mais importantes do que parece inicialmente. Ouvir com atenção, avaliar propostas com calma e escolher melhor as informações que você compartilha pode fazer diferença tanto no trabalho quanto na vida pessoal. O dia também favorece contatos novos, desde que o entusiasmo não substitua a análise prática. Veja a previsão do site "Times of India".
Áries: Uma conversa promissora pode avançar mais quando você escuta antes de tentar convencer. Dê espaço para a outra pessoa explicar suas prioridades e só depois apresente sua proposta. Uma oferta pensada a partir dessas informações pode ser mais bem recebida.
Número da sorte: 2
Cor da sorte: Vinho-terra
Touro: Uma compra pode parecer interessante à primeira vista, especialmente se o produto tiver uma aparência atraente. Antes de pagar mais por ele, compare durabilidade, assistência e frequência de uso. O preço maior só faz sentido se trouxer alguma vantagem concreta.
Número da sorte: 1
Cor da sorte: Verde-folha
Gêmeos: Suas palavras podem chamar mais atenção hoje, mas uma conversa importante não precisa de excesso de informações. Escolha um dado, exemplo ou argumento que realmente ajude a explicar seu ponto e deixe o restante para quando for necessário.
Número da sorte: 7
Cor da sorte: Azul-marinho
O esmalte que é a cara de cada signo
Câncer: Um convite social pode colocar você em contato com alguém que será útil em uma questão profissional ou pessoal. Mantenha a conversa aberta, mas evite compartilhar informações confidenciais apenas para criar proximidade rapidamente.
Número da sorte: 5
Cor da sorte: Creme
Leão: Sua maneira de se apresentar pode ajudar a chamar atenção para um projeto ou ideia. Antes de buscar um público maior, porém, confira se o conteúdo está à altura da apresentação. Uma boa imagem funciona melhor quando existe consistência por trás dela.
Número da sorte: 6
Cor da sorte: Âmbar
Virgem: Uma correção prática pode fortalecer uma conversa profissional ou uma proposta de trabalho. Revise números, cálculos e informações antes de apresentar sua conclusão. Um pequeno ajuste nos dados pode mudar a maneira como a proposta será recebida.
Número da sorte: 2
Cor da sorte: Verde-sálvia
Red flags de cada signo no trabalho
Libra: Simpatia pode ajudar em uma negociação, mas não deve fazer você abrir mão dos próprios limites. Mantenha um tom cordial enquanto deixa claro o que pode aceitar e o que precisa permanecer fora do acordo.
Número da sorte: 8
Cor da sorte: Ameixa
Escorpião: Uma oportunidade pode ser apresentada de maneira bastante atraente. Antes de se empolgar com a primeira impressão, pergunte como a proposta funcionará na prática, quais serão suas responsabilidades e quais custos podem aparecer depois.
Número da sorte: 9
Cor da sorte: Vinho-chumbo
Sagitário: Uma conversa casual pode trazer uma ideia com potencial. Anote o que surgir enquanto estiver fresco na memória e, depois, avalie se existe alguma aplicação concreta. Nem toda inspiração precisa virar um projeto, mas algumas merecem ser investigadas.
Número da sorte: 1
Cor da sorte: Verde-musgo
O hobby favorito de cada signo
Capricórnio: Um cliente ou alguém em posição de decisão pode estar disposto a ouvir uma proposta objetiva. Comece explicando o resultado que pretende alcançar e, em seguida, apresente os detalhes necessários para sustentar a ideia.
Número da sorte: 4
Cor da sorte: Terracota
Aquário: Um contato inesperado pode surgir por meio de uma conversa ou evento social. Em vez de transformar imediatamente a apresentação em uma oportunidade de negócio, descubra interesses em comum e deixe a relação se desenvolver naturalmente.
Número da sorte: 3
Cor da sorte: Índigo
Peixes: Uma conversa tranquila pode fortalecer a confiança em uma relação próxima. Primeiro, demonstre que entendeu o que a outra pessoa está dizendo. Depois, explique com clareza o que você acredita que precisa mudar, sem transformar a conversa em uma disputa.
Número da sorte: 7
Cor da sorte: Rosa-areia