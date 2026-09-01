Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:00
O início de setembro favorece movimento, decisões rápidas e a retomada de planos que estavam parados. A vontade de resolver tudo imediatamente pode aparecer, mas agir sem entender o cenário completo tende a gerar retrabalho.
A melhor estratégia para hoje é começar pelo que é possível concluir. Uma pequena ação pode trazer informações importantes para os próximos passos, enquanto organização e atenção aos detalhes ajudam a transformar entusiasmo em resultado. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".
Áries: Uma nova tarefa pode exigir um plano inicial rapidamente. Em vez de tentar organizar o projeto inteiro agora, defina primeiro qual será a primeira entrega e concentre sua energia nela.
Cor da sorte: Vermelho-persa
Número da sorte: 2
Touro: Antes de comprar uma grande quantidade de um produto, faça um teste. Uma pequena amostra pode mostrar se a qualidade e o desempenho realmente correspondem ao que você espera.
Cor da sorte: Verde-maçã
Número da sorte: 3
Gêmeos: Uma viagem de última hora pode surgir por necessidade. Deixe documentos, formas de pagamento e informações sobre o destino organizados antes de sair para evitar imprevistos.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 4
A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto
Câncer: Um problema inesperado em casa pode bagunçar sua rotina. Resolva primeiro o que for urgente e deixe reparos apenas estéticos para outro momento.
Cor da sorte: Bege-madeira
Número da sorte: 5
Leão: Uma demonstração pode abrir uma oportunidade profissional. Se precisar apresentar uma ideia ou trabalho, mostre logo de início aquilo que tem mais força e desperta interesse.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 6
Virgem: Um equipamento novo pode exigir uma mudança nos seus hábitos. Leia as principais instruções de configuração e teste as funções básicas antes de começar a utilizá-lo normalmente.
Cor da sorte: Verde-acinzentado
Número da sorte: 7
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Libra: Uma negociação que está começando pode envolver expectativas bem diferentes das suas. Defina desde o início o que é indispensável para você e onde existe espaço para negociar.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 8
Escorpião: Um sistema novo pode dar acesso a mais informações do que você realmente precisa. Revise as permissões e limite o acesso a dados que não fazem parte das suas responsabilidades.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 9
Sagitário: Um curso, passeio ou viagem pode começar com bastante empolgação, mas ainda faltar alguma preparação. Organize o essencial agora e permita que o restante seja ajustado ao longo do caminho.
Cor da sorte: Verde-primavera
Número da sorte: 1
O café ideal para cada signo
Capricórnio: O início de um projeto pode revelar que ninguém sabe exatamente quem deve tomar a primeira decisão. Distribua as responsabilidades logo no começo para evitar que o trabalho fique parado esperando aprovações.
Cor da sorte: Terracota
Número da sorte: 2
Aquário: Uma experiência em grupo pode atrair interessados rapidamente. Comece com poucas pessoas, observe o que funciona e faça os ajustes necessários antes de ampliar a iniciativa.
Cor da sorte: Azul-cerúleo
Número da sorte: 3
Peixes: Depois de um período mais lento, uma nova rotina pode devolver sua motivação. Estabeleça uma meta pequena o suficiente para ser cumprida com consistência durante toda a semana.
Cor da sorte: Rosa-terra
Número da sorte: 4