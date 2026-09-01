Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (1º de setembro): novos começos pedem iniciativa, mas também simplicidade

Nesta terça-feira, dar o primeiro passo pode ser mais importante do que tentar deixar tudo pronto de uma vez

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O início de setembro favorece movimento, decisões rápidas e a retomada de planos que estavam parados. A vontade de resolver tudo imediatamente pode aparecer, mas agir sem entender o cenário completo tende a gerar retrabalho.

A melhor estratégia para hoje é começar pelo que é possível concluir. Uma pequena ação pode trazer informações importantes para os próximos passos, enquanto organização e atenção aos detalhes ajudam a transformar entusiasmo em resultado. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".

Leia mais

Imagem - 3 signos começam setembro deixando uma fase difícil para trás e recuperando o controle da própria vida

3 signos começam setembro deixando uma fase difícil para trás e recuperando o controle da própria vida

Imagem - Universo abençoa o início de setembro para 3 signos, que entram no novo mês com motivos de sobra para acreditar em dias melhores

Universo abençoa o início de setembro para 3 signos, que entram no novo mês com motivos de sobra para acreditar em dias melhores

Imagem - Hoje (1º de setembro), estes signos podem começar o mês com dinheiro, oportunidades e decisões que mudam o rumo do dia

Hoje (1º de setembro), estes signos podem começar o mês com dinheiro, oportunidades e decisões que mudam o rumo do dia

Áries: Uma nova tarefa pode exigir um plano inicial rapidamente. Em vez de tentar organizar o projeto inteiro agora, defina primeiro qual será a primeira entrega e concentre sua energia nela.

Cor da sorte: Vermelho-persa

Número da sorte: 2

Touro: Antes de comprar uma grande quantidade de um produto, faça um teste. Uma pequena amostra pode mostrar se a qualidade e o desempenho realmente correspondem ao que você espera.

Cor da sorte: Verde-maçã

Número da sorte: 3

Gêmeos: Uma viagem de última hora pode surgir por necessidade. Deixe documentos, formas de pagamento e informações sobre o destino organizados antes de sair para evitar imprevistos.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
1 de 13
Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: Um problema inesperado em casa pode bagunçar sua rotina. Resolva primeiro o que for urgente e deixe reparos apenas estéticos para outro momento.

Cor da sorte: Bege-madeira

Número da sorte: 5

Leão: Uma demonstração pode abrir uma oportunidade profissional. Se precisar apresentar uma ideia ou trabalho, mostre logo de início aquilo que tem mais força e desperta interesse.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Virgem: Um equipamento novo pode exigir uma mudança nos seus hábitos. Leia as principais instruções de configuração e teste as funções básicas antes de começar a utilizá-lo normalmente.

Cor da sorte: Verde-acinzentado

Número da sorte: 7

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
1 de 13
Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Uma negociação que está começando pode envolver expectativas bem diferentes das suas. Defina desde o início o que é indispensável para você e onde existe espaço para negociar.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Escorpião: Um sistema novo pode dar acesso a mais informações do que você realmente precisa. Revise as permissões e limite o acesso a dados que não fazem parte das suas responsabilidades.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: Um curso, passeio ou viagem pode começar com bastante empolgação, mas ainda faltar alguma preparação. Organize o essencial agora e permita que o restante seja ajustado ao longo do caminho.

Cor da sorte: Verde-primavera

Número da sorte: 1

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O início de um projeto pode revelar que ninguém sabe exatamente quem deve tomar a primeira decisão. Distribua as responsabilidades logo no começo para evitar que o trabalho fique parado esperando aprovações.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 2

Aquário: Uma experiência em grupo pode atrair interessados rapidamente. Comece com poucas pessoas, observe o que funciona e faça os ajustes necessários antes de ampliar a iniciativa.

Cor da sorte: Azul-cerúleo

Número da sorte: 3

Peixes: Depois de um período mais lento, uma nova rotina pode devolver sua motivação. Estabeleça uma meta pequena o suficiente para ser cumprida com consistência durante toda a semana.

Cor da sorte: Rosa-terra

Número da sorte: 4

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Quem é Flavinha Correia, nova namorada de Giovani? Affair veio à tona em meio a divórcio polêmico

Quem é Flavinha Correia, nova namorada de Giovani? Affair veio à tona em meio a divórcio polêmico
Imagem - Roberta Sá desembarca em Salvador com show comemorativo de 20 anos de carreira

Roberta Sá desembarca em Salvador com show comemorativo de 20 anos de carreira
Imagem - O que aconteceu com Pedro Scooby e Cintia Dicker? Casal estava separado há meses, mas 'energia de solteiro' chamou atenção

O que aconteceu com Pedro Scooby e Cintia Dicker? Casal estava separado há meses, mas 'energia de solteiro' chamou atenção