ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (1º de setembro): novos começos pedem iniciativa, mas também simplicidade

Nesta terça-feira, dar o primeiro passo pode ser mais importante do que tentar deixar tudo pronto de uma vez

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O início de setembro favorece movimento, decisões rápidas e a retomada de planos que estavam parados. A vontade de resolver tudo imediatamente pode aparecer, mas agir sem entender o cenário completo tende a gerar retrabalho.

A melhor estratégia para hoje é começar pelo que é possível concluir. Uma pequena ação pode trazer informações importantes para os próximos passos, enquanto organização e atenção aos detalhes ajudam a transformar entusiasmo em resultado. Confira a cor e o número da sorte de hoje, pela previsão do site "Times of India".

Áries: Uma nova tarefa pode exigir um plano inicial rapidamente. Em vez de tentar organizar o projeto inteiro agora, defina primeiro qual será a primeira entrega e concentre sua energia nela.

Cor da sorte: Vermelho-persa

Número da sorte: 2

Touro: Antes de comprar uma grande quantidade de um produto, faça um teste. Uma pequena amostra pode mostrar se a qualidade e o desempenho realmente correspondem ao que você espera.

Cor da sorte: Verde-maçã

Número da sorte: 3

Gêmeos: Uma viagem de última hora pode surgir por necessidade. Deixe documentos, formas de pagamento e informações sobre o destino organizados antes de sair para evitar imprevistos.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer: Um problema inesperado em casa pode bagunçar sua rotina. Resolva primeiro o que for urgente e deixe reparos apenas estéticos para outro momento.

Cor da sorte: Bege-madeira

Número da sorte: 5

Leão: Uma demonstração pode abrir uma oportunidade profissional. Se precisar apresentar uma ideia ou trabalho, mostre logo de início aquilo que tem mais força e desperta interesse.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Virgem: Um equipamento novo pode exigir uma mudança nos seus hábitos. Leia as principais instruções de configuração e teste as funções básicas antes de começar a utilizá-lo normalmente.

Cor da sorte: Verde-acinzentado

Número da sorte: 7

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Uma negociação que está começando pode envolver expectativas bem diferentes das suas. Defina desde o início o que é indispensável para você e onde existe espaço para negociar.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Escorpião: Um sistema novo pode dar acesso a mais informações do que você realmente precisa. Revise as permissões e limite o acesso a dados que não fazem parte das suas responsabilidades.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: Um curso, passeio ou viagem pode começar com bastante empolgação, mas ainda faltar alguma preparação. Organize o essencial agora e permita que o restante seja ajustado ao longo do caminho.

Cor da sorte: Verde-primavera

Número da sorte: 1

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: O início de um projeto pode revelar que ninguém sabe exatamente quem deve tomar a primeira decisão. Distribua as responsabilidades logo no começo para evitar que o trabalho fique parado esperando aprovações.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 2

Aquário: Uma experiência em grupo pode atrair interessados rapidamente. Comece com poucas pessoas, observe o que funciona e faça os ajustes necessários antes de ampliar a iniciativa.

Cor da sorte: Azul-cerúleo

Número da sorte: 3

Peixes: Depois de um período mais lento, uma nova rotina pode devolver sua motivação. Estabeleça uma meta pequena o suficiente para ser cumprida com consistência durante toda a semana.

Cor da sorte: Rosa-terra